https://ria.ru/20230208/obstrel-1850453515.html
Украинские войска обстреляли Амвросиевку из HIMARS
Украинские войска обстреляли Амвросиевку из HIMARS - РИА Новости, 08.02.2023
Украинские войска обстреляли Амвросиевку из HIMARS
Украинские войска выпустили 3 ракеты из РСЗО HIMARS по Амвросиевке в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T07:17
2023-02-08T07:17
2023-02-08T07:17
специальная военная операция на украине
происшествия
амвросиевка
донецкая народная республика
сцкк
bae systems
lockheed martin
сша
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили 3 ракеты из РСЗО HIMARS по Амвросиевке в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230208/obstrel-1850438538.html
амвросиевка
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происшествия, амвросиевка, донецкая народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin , сша
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Амвросиевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin , США
Украинские войска обстреляли Амвросиевку из HIMARS
Украинские войска выпустили по Амвросиевке три ракеты из HIMARS