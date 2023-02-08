https://ria.ru/20230208/obrushenie-1850459148.html

МЧС проверит комплексом "Струна" конструкции обрушившегося дома в Ефремове

МЧС проверит комплексом "Струна" конструкции обрушившегося дома в Ефремове - РИА Новости, 08.02.2023

МЧС проверит комплексом "Струна" конструкции обрушившегося дома в Ефремове

Поисково-спасательные работы в Ефремове Тульской области продолжались всю ночь, к утру разобрано 40 кубометров завалов из 80, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T08:20

2023-02-08T08:20

2023-02-08T09:31

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тульская область

взрыв газа в жилом доме в ефремове

ефремов

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Поисково-спасательные работы в Ефремове Тульской области продолжались всю ночь, к утру разобрано 40 кубометров завалов из 80, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Взрыв газа произошел вечером во вторник в пятиэтажном панельном доме №2 по улице Химиков в Ефремове, один из подъездов обрушился. По последним данным МЧС РФ, пять человек погибли, еще трое пострадали.Сейчас спасатели продолжают поиск пострадавших и разбор завалов, а психологи оказывают помощь местным жителям."К утру разобрано 40 кубических метров завалов из 80 кубических метров. Работа ведется круглосуточно. Сегодня после завершения следственных действий, проводимых Следственным комитетом, запланирована комплексная оценка о состоянии несущих конструкций здания с применением комплекса "Струна", - говорится в сообщении.По информации ведомства, в работах задействовано 408 человек и 114 единиц техники.Работает горячая линия на базе телефона доверия ГУМЧС по Тульской области - + 84872 56-99-99. Еще одна горячая линия действует в Минздраве - +8-800-444-40-03. Телефон ЕДДС Ефремова - + 8-48-741-6-09-11.

https://ria.ru/20230207/tula-1850425888.html

тульская область

ефремов

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поисково-спасательные работы на месте обрушения жилого дома в Тульской области Сохраняется вероятность того, что под завалами дома в Ефремове Тульской области, где накануне взорвался газ, могут оставаться люди, заявил начальник ГУМЧС по региону Алексей Павлов. Как рассказали ранее в главке, поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжались всю ночь, к утру разобрано 40 кубометров завалов из 80. 2023-02-08T08:20 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тульская область, взрыв газа в жилом доме в ефремове , ефремов