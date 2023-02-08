МЧС проверит комплексом "Струна" конструкции обрушившегося дома в Ефремове

МЧС проверит комплексом "Струна" конструкции обрушившегося при взрыве газа дома в Ефремове
Взрыв прогремел в доме №2 по улице Химиков в Ефремове во вторник вечером, обрушился подъезд.
Взрыв прогремел в доме №2 по улице Химиков в Ефремове во вторник вечером, обрушился подъезд.
Погибли восемь человек. Еще нескольких, в том числе ребенка, удалось спасти.
Погибли восемь человек. Еще нескольких, в том числе ребенка, удалось спасти.
Бригады скорой помощи были на месте уже через шесть минут после вызова.
Бригады скорой помощи были на месте уже через шесть минут после вызова.
Трое пострадавших остаются в Ефремовской районной больнице. Состояние двоих из них врачи оценивают как средней тяжести.
Трое пострадавших остаются в Ефремовской районной больнице. Состояние двоих из них врачи оценивают как средней тяжести.
К ликвидации последствий происшествия привлекли 80 человек и 16 единиц техники.
К ликвидации последствий происшествия привлекли 80 человек и 16 единиц техники.
Жильцов эвакуировали из дома и организовали для них пункт временного размещения.
Жильцов эвакуировали из дома и организовали для них пункт временного размещения.
Тульские власти пообещали материальную помощь семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье.
Тульские власти пообещали материальную помощь семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте обрушения работают следователи и криминалисты.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте обрушения работают следователи и криминалисты.
Взрыв прогремел в доме №2 по улице Химиков в Ефремове во вторник вечером, обрушился подъезд.
Погибли восемь человек. Еще нескольких, в том числе ребенка, удалось спасти.
Бригады скорой помощи были на месте уже через шесть минут после вызова.
Трое пострадавших остаются в Ефремовской районной больнице. Состояние двоих из них врачи оценивают как средней тяжести.
К ликвидации последствий происшествия привлекли 80 человек и 16 единиц техники.
Жильцов эвакуировали из дома и организовали для них пункт временного размещения.
Тульские власти пообещали материальную помощь семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте обрушения работают следователи и криминалисты.