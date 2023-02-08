https://ria.ru/20230208/oblomki-1850438883.html

В США показали первые снимки обломков китайского аэростата

В США показали первые снимки обломков китайского аэростата - РИА Новости, 08.02.2023

В США показали первые снимки обломков китайского аэростата

ВМС США опубликовали в Twitter фото с выловленными в Атлантическом океане обломками китайского аэростата. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T01:03

2023-02-08T01:03

2023-02-08T01:03

в мире

сша

китай

министерство обороны сша

энтони блинкен

ллойд остин

атлантический океан

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. ВМС США опубликовали в Twitter фото с выловленными в Атлантическом океане обломками китайского аэростата.Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Китай якобы использовал аппарат для наблюдения за стратегическими объектами.Штаты заметили шар еще в конце прошлого месяца, о нем доложили Байдену, но по совету шефа Пентагона сбивать воздушный шар над территорией страны не стали. Аэростат прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана.Из-за инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай. Пекин отверг необоснованные спекуляции и шумиху, объяснив, что ситуация вызвана форс-мажором, а устройство — метеозонд, отклонившийся от маршрута.

https://ria.ru/20230207/tramp-1850428754.html

сша

китай

атлантический океан

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Максим Горбачев

в мире, сша, китай, министерство обороны сша, энтони блинкен, ллойд остин, атлантический океан