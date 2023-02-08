В США показали первые снимки обломков китайского аэростата
ВМС США показали фото с выловленными в Атлантическом океане обломками китайского аэростата
© Фото с официальной страницы ВМС США в TwitterОбломки сбитого над США китайского аэростата
© Фото с официальной страницы ВМС США в Twitter
Обломки сбитого над США китайского аэростата
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. ВМС США опубликовали в Twitter фото с выловленными в Атлантическом океане обломками китайского аэростата.
"Моряки ВМС США второй группы обезвреживания взрывоопасных боеприпасов достают высотный аэростат наблюдения у побережья Миртл-Бич в Южной Каролине", — говорится в сообщении.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Китай якобы использовал аппарат для наблюдения за стратегическими объектами.
© Фото с официальной страницы ВМС США в TwitterОбломки сбитого над США китайского аэростата
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Обломки сбитого над США китайского аэростата
© Фото с официальной страницы ВМС США в Twitter
© Фото с официальной страницы ВМС США в TwitterОбломки сбитого над США китайского аэростата
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Обломки сбитого над США китайского аэростата
© Фото с официальной страницы ВМС США в Twitter
© Фото с официальной страницы ВМС США в TwitterОбломки сбитого над США китайского аэростата
3 из 3
Обломки сбитого над США китайского аэростата
© Фото с официальной страницы ВМС США в Twitter
1 из 3
Обломки сбитого над США китайского аэростата
© Фото с официальной страницы ВМС США в Twitter
2 из 3
Обломки сбитого над США китайского аэростата
© Фото с официальной страницы ВМС США в Twitter
3 из 3
Обломки сбитого над США китайского аэростата
© Фото с официальной страницы ВМС США в Twitter
Из-за инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай. Пекин отверг необоснованные спекуляции и шумиху, объяснив, что ситуация вызвана форс-мажором, а устройство — метеозонд, отклонившийся от маршрута.