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В США показали первые снимки обломков китайского аэростата - РИА Новости, 08.02.2023
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В США показали первые снимки обломков китайского аэростата
В США показали первые снимки обломков китайского аэростата - РИА Новости, 08.02.2023
В США показали первые снимки обломков китайского аэростата
ВМС США опубликовали в Twitter фото с выловленными в Атлантическом океане обломками китайского аэростата. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T01:03
2023-02-08T01:03
в мире
сша
китай
министерство обороны сша
энтони блинкен
ллойд остин
атлантический океан
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. ВМС США опубликовали в Twitter фото с выловленными в Атлантическом океане обломками китайского аэростата.Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Китай якобы использовал аппарат для наблюдения за стратегическими объектами.Штаты заметили шар еще в конце прошлого месяца, о нем доложили Байдену, но по совету шефа Пентагона сбивать воздушный шар над территорией страны не стали. Аэростат прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана.Из-за инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай. Пекин отверг необоснованные спекуляции и шумиху, объяснив, что ситуация вызвана форс-мажором, а устройство — метеозонд, отклонившийся от маршрута.
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в мире, сша, китай, министерство обороны сша, энтони блинкен, ллойд остин, атлантический океан
В мире, США, Китай, Министерство обороны США, Энтони Блинкен, Ллойд Остин, Атлантический океан
01:03 08.02.2023
 
В США показали первые снимки обломков китайского аэростата

ВМС США показали фото с выловленными в Атлантическом океане обломками китайского аэростата

© Фото с официальной страницы ВМС США в TwitterОбломки сбитого над США китайского аэростата
Обломки сбитого над США китайского аэростата
© Фото с официальной страницы ВМС США в Twitter
Обломки сбитого над США китайского аэростата
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. ВМС США опубликовали в Twitter фото с выловленными в Атлантическом океане обломками китайского аэростата.

"Моряки ВМС США второй группы обезвреживания взрывоопасных боеприпасов достают высотный аэростат наблюдения у побережья Миртл-Бич в Южной Каролине", — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Китай якобы использовал аппарат для наблюдения за стратегическими объектами.
Штаты заметили шар еще в конце прошлого месяца, о нем доложили Байдену, но по совету шефа Пентагона сбивать воздушный шар над территорией страны не стали. Аэростат прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана.
© Фото с официальной страницы ВМС США в TwitterОбломки сбитого над США китайского аэростата
Обломки сбитого над США китайского аэростата
1 из 3
Обломки сбитого над США китайского аэростата
© Фото с официальной страницы ВМС США в Twitter
© Фото с официальной страницы ВМС США в TwitterОбломки сбитого над США китайского аэростата
Обломки сбитого над США китайского аэростата
2 из 3
Обломки сбитого над США китайского аэростата
© Фото с официальной страницы ВМС США в Twitter
© Фото с официальной страницы ВМС США в TwitterОбломки сбитого над США китайского аэростата
Обломки сбитого над США китайского аэростата
3 из 3
Обломки сбитого над США китайского аэростата
© Фото с официальной страницы ВМС США в Twitter
1 из 3
Обломки сбитого над США китайского аэростата
© Фото с официальной страницы ВМС США в Twitter
2 из 3
Обломки сбитого над США китайского аэростата
© Фото с официальной страницы ВМС США в Twitter
3 из 3
Обломки сбитого над США китайского аэростата
© Фото с официальной страницы ВМС США в Twitter
Из-за инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай. Пекин отверг необоснованные спекуляции и шумиху, объяснив, что ситуация вызвана форс-мажором, а устройство — метеозонд, отклонившийся от маршрута.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 22:35
Трамп высмеял реакцию Байдена на инцидент с китайским аэростатом
 
В миреСШАКитайМинистерство обороны СШАЭнтони БлинкенЛлойд ОстинАтлантический океан
 
 
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