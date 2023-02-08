https://ria.ru/20230208/nikolaev-1850444809.html
Подпольщики в Николаеве рассказали о зверских методах призыва в ВСУ
Подпольщики в Николаеве рассказали о зверских методах призыва в ВСУ - РИА Новости, 08.02.2023
Подпольщики в Николаеве рассказали о зверских методах призыва в ВСУ
Жителей Украины обманом вызывают на работу под выдуманным предлогом "большого заказа", чтобы их мобилизовать, заявили подпольщики в Николаеве в видеообращении к РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T03:34
2023-02-08T03:34
2023-02-08T09:37
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ДОНЕЦК, 8 фев — РИА Новости. Жителей Украины обманом вызывают на работу под выдуманным предлогом "большого заказа", чтобы их мобилизовать, заявили подпольщики в Николаеве в видеообращении к РИА Новости."Сейчас с мобилизацией проходит полная дичь. Недавно перекрыли рынок "Колос", вручили всем мужикам повестки. На днях перекрыли завод "Заря", вручили всем сотрудникам предприятия повестки, а перед этим начальство обзвонило всех своих работяг, которые работали, сказали, что срочно появился какой-то заказ, давайте все "чешите" быстро на работу", — сообщил собеседник агентства.По его словам, украинские силовики также нападают на родителей мобилизованных, пытающихся препятствовать неправомерному призыву детей.Он также пояснил, что долго не выходил на связь, поскольку СБУ активизировала работу против пророссийского подполья, к одному из активистов пришли с обыском.Активист подполья из Николаева ранее регулярно сообщал РИА Новости об обстановке в городе, в том числе о действиях украинских силовиков и о поражении в результате российских ударов объектов военной инфраструктуры, включая предприятия ВПК.Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине официально действуют до 19 февраля. В понедельник Владимир Зеленский предложил продлить их сроки еще на 90 дней.
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Подпольщик рассказал о жестких методах мобилизации в украинские войска
Подпольщики Николаева рассказали РИА Новости о жестких методах мобилизации жителей города в украинские войска: людей обманом вызывают на работу под выдуманным предлогом большого заказа, перекрывают рынок для отлова мужчин, а отцу, отбивавшему сына от неправомерной мобилизации, прострелили ноги.
2023-02-08T03:34
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в мире, николаев (украина), украина, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Украина, Служба безопасности Украины
03:34 08.02.2023 (обновлено: 09:37 08.02.2023)
Подпольщики в Николаеве рассказали о зверских методах призыва в ВСУ
Подпольщики Николаева: силовики прострелили ноги отцу, отбивавшему сына от призыва в ВСУ
ДОНЕЦК, 8 фев — РИА Новости. Жителей Украины обманом вызывают на работу под выдуманным предлогом "большого заказа", чтобы их мобилизовать, заявили подпольщики в Николаеве в видеообращении к РИА Новости.
"Сейчас с мобилизацией проходит полная дичь. Недавно перекрыли рынок "Колос", вручили всем мужикам повестки. На днях перекрыли завод "Заря", вручили всем сотрудникам предприятия повестки, а перед этим начальство обзвонило всех своих работяг, которые работали, сказали, что срочно появился какой-то заказ, давайте все "чешите" быстро на работу", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, украинские силовики также нападают на родителей мобилизованных, пытающихся препятствовать неправомерному призыву детей.
"Еще случай был в (Николаевской. — Прим. ред.) области — отец защищал своего сына, которого засовывали в "бусик" (микроавтобус силовиков. — Прим. ред.), — типа мобилизация. Ему (отцу. — Прим. ред.) взяли и прострелили ноги — и уехали", — рассказал подпольщик.
Он также пояснил, что долго не выходил на связь, поскольку СБУ
активизировала работу против пророссийского подполья, к одному из активистов пришли с обыском.
"Нашей команде пришлось залечь немного на дно, а мне перестать снимать материалы. Эти бестолочи (СБУ. — Прим. ред.) не смогли придумать ничего умнее, чем отправить нашего парня на фронт, теперь ждите — сообщения начнут поступать с самого "передка", — сказал подпольщик.
Активист подполья из Николаева ранее регулярно сообщал РИА Новости об обстановке в городе, в том числе о действиях украинских силовиков и о поражении в результате российских ударов объектов военной инфраструктуры, включая предприятия ВПК.
Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине официально действуют до 19 февраля. В понедельник Владимир Зеленский предложил продлить их сроки еще на 90 дней.