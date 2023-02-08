https://ria.ru/20230208/nikolaev-1850444809.html

Подпольщики в Николаеве рассказали о зверских методах призыва в ВСУ

Подпольщики в Николаеве рассказали о зверских методах призыва в ВСУ - РИА Новости, 08.02.2023

Подпольщики в Николаеве рассказали о зверских методах призыва в ВСУ

Жителей Украины обманом вызывают на работу под выдуманным предлогом "большого заказа", чтобы их мобилизовать, заявили подпольщики в Николаеве в видеообращении к РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T03:34

2023-02-08T03:34

2023-02-08T09:37

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ДОНЕЦК, 8 фев — РИА Новости. Жителей Украины обманом вызывают на работу под выдуманным предлогом "большого заказа", чтобы их мобилизовать, заявили подпольщики в Николаеве в видеообращении к РИА Новости."Сейчас с мобилизацией проходит полная дичь. Недавно перекрыли рынок "Колос", вручили всем мужикам повестки. На днях перекрыли завод "Заря", вручили всем сотрудникам предприятия повестки, а перед этим начальство обзвонило всех своих работяг, которые работали, сказали, что срочно появился какой-то заказ, давайте все "чешите" быстро на работу", — сообщил собеседник агентства.По его словам, украинские силовики также нападают на родителей мобилизованных, пытающихся препятствовать неправомерному призыву детей.Он также пояснил, что долго не выходил на связь, поскольку СБУ активизировала работу против пророссийского подполья, к одному из активистов пришли с обыском.Активист подполья из Николаева ранее регулярно сообщал РИА Новости об обстановке в городе, в том числе о действиях украинских силовиков и о поражении в результате российских ударов объектов военной инфраструктуры, включая предприятия ВПК.Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине официально действуют до 19 февраля. В понедельник Владимир Зеленский предложил продлить их сроки еще на 90 дней.

https://ria.ru/20230208/organy-1850454902.html

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Подпольщик рассказал о жестких методах мобилизации в украинские войска Подпольщики Николаева рассказали РИА Новости о жестких методах мобилизации жителей города в украинские войска: людей обманом вызывают на работу под выдуманным предлогом большого заказа, перекрывают рынок для отлова мужчин, а отцу, отбивавшему сына от неправомерной мобилизации, прострелили ноги. 2023-02-08T03:34 true PT1M11S

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