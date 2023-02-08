https://ria.ru/20230208/neyroset-1850578155.html
Фальков прокомментировал случай с написанным нейросетью дипломом РГГУ
Фальков прокомментировал случай с написанным нейросетью дипломом РГГУ - РИА Новости, 08.02.2023
Фальков прокомментировал случай с написанным нейросетью дипломом РГГУ
Ситуация с дипломом, написанным при помощи нейросети, показывает, что университетам надо менять подход к заданиям, но наказывать студента, который "проверил... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:25
2023-02-08T15:25
2023-02-08T17:27
общество
валерий фальков
российский государственный гуманитарный университет
образование - общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ситуация с дипломом, написанным при помощи нейросети, показывает, что университетам надо менять подход к заданиям, но наказывать студента, который "проверил систему на прочность", не стоит, завил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Ранее пресс-служба РГГУ сообщила, что студент вуза написал выпускную квалификационную работу с помощью нейросети, проверка на плагиат показала 82% оригинальности, для рассмотрения случая была создана специальная комиссия. "Никаких, я считаю, негативных последствий для студента быть не должно. Он просто проверил систему на прочность, на мой взгляд. Это первый момент. А второй очень важный момент: вот такого рода ситуации, случающиеся внезапно, хотя вроде бы об искусственном интеллекте, о нейросети и о ее возможностях известно давно, показывают, что университетам надо перестраиваться. Как минимум, наталкивает на мысль, что надо менять подход к заданиям", - сказал Фальков, слова которого привели в пресс-службе. По словам министра, задания должны быть сформулированы таким образом, чтобы только студент мог их решить. Также можно делать комбинированное задание, предполагающее прямую проверку знаний. "Ну, а студенты всегда были изобретательны и всегда искали варианты, чтобы пойти по пути наименьшего сопротивления. Этот студент ничуть не отличается от тех, что были и в наше время. При этом, если вы посмотрите, он ведь достаточно добросовестно все рассказал, как он это сделал. И почему, кстати, он это сделал", - добавил министр.
https://ria.ru/20230201/neyroset-1849094309.html
https://ria.ru/20230127/kuzbass-1847754062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, валерий фальков, российский государственный гуманитарный университет, образование - общество
Общество, Валерий Фальков, Российский государственный гуманитарный университет, Образование - Общество
15:25 08.02.2023 (обновлено: 17:27 08.02.2023)
Фальков прокомментировал случай с написанным нейросетью дипломом РГГУ
Фальков: случай с написанным нейросетью дипломом показывает, что вузам надо менять задания
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ситуация с дипломом, написанным при помощи нейросети, показывает, что университетам надо менять подход к заданиям, но наказывать студента, который "проверил систему на прочность", не стоит, завил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Ранее пресс-служба РГГУ
сообщила, что студент вуза написал выпускную квалификационную работу с помощью нейросети, проверка на плагиат показала 82% оригинальности, для рассмотрения случая была создана специальная комиссия.
"Никаких, я считаю, негативных последствий для студента быть не должно. Он просто проверил систему на прочность, на мой взгляд. Это первый момент. А второй очень важный момент: вот такого рода ситуации, случающиеся внезапно, хотя вроде бы об искусственном интеллекте, о нейросети и о ее возможностях известно давно, показывают, что университетам надо перестраиваться. Как минимум, наталкивает на мысль, что надо менять подход к заданиям", - сказал Фальков, слова которого привели в пресс-службе.
По словам министра, задания должны быть сформулированы таким образом, чтобы только студент мог их решить. Также можно делать комбинированное задание, предполагающее прямую проверку знаний.
"Ну, а студенты всегда были изобретательны и всегда искали варианты, чтобы пойти по пути наименьшего сопротивления. Этот студент ничуть не отличается от тех, что были и в наше время. При этом, если вы посмотрите, он ведь достаточно добросовестно все рассказал, как он это сделал. И почему, кстати, он это сделал", - добавил министр.