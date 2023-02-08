https://ria.ru/20230208/neyroset-1850578155.html

Фальков прокомментировал случай с написанным нейросетью дипломом РГГУ

Фальков прокомментировал случай с написанным нейросетью дипломом РГГУ - РИА Новости, 08.02.2023

Фальков прокомментировал случай с написанным нейросетью дипломом РГГУ

Ситуация с дипломом, написанным при помощи нейросети, показывает, что университетам надо менять подход к заданиям, но наказывать студента, который "проверил... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T15:25

2023-02-08T15:25

2023-02-08T17:27

общество

валерий фальков

российский государственный гуманитарный университет

образование - общество

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ситуация с дипломом, написанным при помощи нейросети, показывает, что университетам надо менять подход к заданиям, но наказывать студента, который "проверил систему на прочность", не стоит, завил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Ранее пресс-служба РГГУ сообщила, что студент вуза написал выпускную квалификационную работу с помощью нейросети, проверка на плагиат показала 82% оригинальности, для рассмотрения случая была создана специальная комиссия. "Никаких, я считаю, негативных последствий для студента быть не должно. Он просто проверил систему на прочность, на мой взгляд. Это первый момент. А второй очень важный момент: вот такого рода ситуации, случающиеся внезапно, хотя вроде бы об искусственном интеллекте, о нейросети и о ее возможностях известно давно, показывают, что университетам надо перестраиваться. Как минимум, наталкивает на мысль, что надо менять подход к заданиям", - сказал Фальков, слова которого привели в пресс-службе. По словам министра, задания должны быть сформулированы таким образом, чтобы только студент мог их решить. Также можно делать комбинированное задание, предполагающее прямую проверку знаний. "Ну, а студенты всегда были изобретательны и всегда искали варианты, чтобы пойти по пути наименьшего сопротивления. Этот студент ничуть не отличается от тех, что были и в наше время. При этом, если вы посмотрите, он ведь достаточно добросовестно все рассказал, как он это сделал. И почему, кстати, он это сделал", - добавил министр.

https://ria.ru/20230201/neyroset-1849094309.html

https://ria.ru/20230127/kuzbass-1847754062.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, валерий фальков, российский государственный гуманитарный университет, образование - общество