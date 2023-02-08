Рейтинг@Mail.ru
Фальков прокомментировал случай с написанным нейросетью дипломом РГГУ - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230208/neyroset-1850578155.html
Фальков прокомментировал случай с написанным нейросетью дипломом РГГУ
Фальков прокомментировал случай с написанным нейросетью дипломом РГГУ - РИА Новости, 08.02.2023
Фальков прокомментировал случай с написанным нейросетью дипломом РГГУ
Ситуация с дипломом, написанным при помощи нейросети, показывает, что университетам надо менять подход к заданиям, но наказывать студента, который "проверил... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:25
2023-02-08T17:27
общество
валерий фальков
российский государственный гуманитарный университет
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763104690_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_e1ee5ad68ca40d28f8aa1a7ecce141cf.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ситуация с дипломом, написанным при помощи нейросети, показывает, что университетам надо менять подход к заданиям, но наказывать студента, который "проверил систему на прочность", не стоит, завил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Ранее пресс-служба РГГУ сообщила, что студент вуза написал выпускную квалификационную работу с помощью нейросети, проверка на плагиат показала 82% оригинальности, для рассмотрения случая была создана специальная комиссия. "Никаких, я считаю, негативных последствий для студента быть не должно. Он просто проверил систему на прочность, на мой взгляд. Это первый момент. А второй очень важный момент: вот такого рода ситуации, случающиеся внезапно, хотя вроде бы об искусственном интеллекте, о нейросети и о ее возможностях известно давно, показывают, что университетам надо перестраиваться. Как минимум, наталкивает на мысль, что надо менять подход к заданиям", - сказал Фальков, слова которого привели в пресс-службе. По словам министра, задания должны быть сформулированы таким образом, чтобы только студент мог их решить. Также можно делать комбинированное задание, предполагающее прямую проверку знаний. "Ну, а студенты всегда были изобретательны и всегда искали варианты, чтобы пойти по пути наименьшего сопротивления. Этот студент ничуть не отличается от тех, что были и в наше время. При этом, если вы посмотрите, он ведь достаточно добросовестно все рассказал, как он это сделал. И почему, кстати, он это сделал", - добавил министр.
https://ria.ru/20230201/neyroset-1849094309.html
https://ria.ru/20230127/kuzbass-1847754062.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763104690_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_851a3dfeb0457b103e9c4a9edc0463dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, валерий фальков, российский государственный гуманитарный университет, образование - общество
Общество, Валерий Фальков, Российский государственный гуманитарный университет, Образование - Общество
15:25 08.02.2023 (обновлено: 17:27 08.02.2023)
 
Фальков прокомментировал случай с написанным нейросетью дипломом РГГУ

Фальков: случай с написанным нейросетью дипломом показывает, что вузам надо менять задания

© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ситуация с дипломом, написанным при помощи нейросети, показывает, что университетам надо менять подход к заданиям, но наказывать студента, который "проверил систему на прочность", не стоит, завил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Ранее пресс-служба РГГУ сообщила, что студент вуза написал выпускную квалификационную работу с помощью нейросети, проверка на плагиат показала 82% оригинальности, для рассмотрения случая была создана специальная комиссия.
Здание Российского государственного гуманитарного университета - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 21:52
Студент РГГУ написал на 82 процента оригинальную ВКР с помощью нейросети
"Никаких, я считаю, негативных последствий для студента быть не должно. Он просто проверил систему на прочность, на мой взгляд. Это первый момент. А второй очень важный момент: вот такого рода ситуации, случающиеся внезапно, хотя вроде бы об искусственном интеллекте, о нейросети и о ее возможностях известно давно, показывают, что университетам надо перестраиваться. Как минимум, наталкивает на мысль, что надо менять подход к заданиям", - сказал Фальков, слова которого привели в пресс-службе.
По словам министра, задания должны быть сформулированы таким образом, чтобы только студент мог их решить. Также можно делать комбинированное задание, предполагающее прямую проверку знаний.
"Ну, а студенты всегда были изобретательны и всегда искали варианты, чтобы пойти по пути наименьшего сопротивления. Этот студент ничуть не отличается от тех, что были и в наше время. При этом, если вы посмотрите, он ведь достаточно добросовестно все рассказал, как он это сделал. И почему, кстати, он это сделал", - добавил министр.
Конкурс Студенческий стартап
27 января, 07:56
Студенты в Кузбассе могут получить по миллиону рублей на запуск стартапов
 
ОбществоВалерий ФальковРоссийский государственный гуманитарный университетОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала