https://ria.ru/20230208/neft-1850547806.html

Россия до марта выработает ответные меры на потолок цен на нефтепродукты

Россия до марта выработает ответные меры на потолок цен на нефтепродукты - РИА Новости, 08.02.2023

Россия до марта выработает ответные меры на потолок цен на нефтепродукты

Россия до марта определится с ответными мерами на потолок цен на нефтепродукты, введенный странами ЕС и G7, сейчас изучает целесообразность в связи с решением... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T14:04

2023-02-08T14:04

2023-02-08T14:04

экономика

россия

александр новак

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия до марта определится с ответными мерами на потолок цен на нефтепродукты, введенный странами ЕС и G7, сейчас изучает целесообразность в связи с решением Евросоюза вывести часть нефтепродуктов из-под этого механизма, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы изучаем новые принятые решения (относительно исключения ЕС части российских нефтепродуктов из потолка цен - ред.), надо понять целесообразность", - сказал Новак. На уточняющий вопрос, когда будет понимание по срокам, Новак ответил: "До марта будет".

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, александр новак, евросоюз, санкции в отношении россии