https://ria.ru/20230208/neft-1850547806.html
Россия до марта выработает ответные меры на потолок цен на нефтепродукты
Россия до марта выработает ответные меры на потолок цен на нефтепродукты - РИА Новости, 08.02.2023
Россия до марта выработает ответные меры на потолок цен на нефтепродукты
Россия до марта определится с ответными мерами на потолок цен на нефтепродукты, введенный странами ЕС и G7, сейчас изучает целесообразность в связи с решением... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T14:04
2023-02-08T14:04
2023-02-08T14:04
экономика
россия
александр новак
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия до марта определится с ответными мерами на потолок цен на нефтепродукты, введенный странами ЕС и G7, сейчас изучает целесообразность в связи с решением Евросоюза вывести часть нефтепродуктов из-под этого механизма, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы изучаем новые принятые решения (относительно исключения ЕС части российских нефтепродуктов из потолка цен - ред.), надо понять целесообразность", - сказал Новак. На уточняющий вопрос, когда будет понимание по срокам, Новак ответил: "До марта будет".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Александр Новак, Евросоюз, Санкции в отношении России
Россия до марта выработает ответные меры на потолок цен на нефтепродукты
Новак: Россия до марта определится с ответными мерами на потолок цен на нефтепродукты
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия до марта определится с ответными мерами на потолок цен на нефтепродукты, введенный странами ЕС и G7, сейчас изучает целесообразность в связи с решением Евросоюза вывести часть нефтепродуктов из-под этого механизма, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы изучаем новые принятые решения (относительно исключения ЕС части российских нефтепродуктов из потолка цен - ред.), надо понять целесообразность", - сказал Новак.
На уточняющий вопрос, когда будет понимание по срокам, Новак ответил: "До марта будет".