https://ria.ru/20230208/neft-1850517941.html

Европу ждет дефицит топлива без российских нефтепродуктов, считает Новак

Европу ждет дефицит топлива без российских нефтепродуктов, считает Новак - РИА Новости, 08.02.2023

Европу ждет дефицит топлива без российских нефтепродуктов, считает Новак

Европейский рынок без российских нефтепродуктов будет испытывать дефицит и рост цен на топливо, заявил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T12:26

2023-02-08T12:26

2023-02-08T13:53

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Европейский рынок без российских нефтепродуктов будет испытывать дефицит и рост цен на топливо, заявил вице-премьер Александр Новак."С 5 февраля были введены ограничения на поставку в Европу наших нефтепродуктов, а также решения по потолку цен. И буквально через два дня коллеги приняли изменения в свои регламенты, которыми они дезавуировали ранее принятые решения. <...> Фактически без наших нефтепродуктов будет большой дефицит и рост цен", — сказал экс-глава российского Минэнерго.Он напомнил, что президент "жестко ограничил" использование механизма потолка цен в договорных отношениях с контрагентами. По словам Новака, это тоже повлияло на те исключения, которые приняли в ЕС.Накануне Европейская комиссия представила "Руководство по потолку цен на нефть". Согласно документу, эмбарго на нефтепродукты не действует, если они произведены в третьих странах. Кроме того, при смешении российского сырья с чьим-то еще продавать его можно без ограничений, а европейские провайдеры получают право свободно страховать и транспортировать поставки.Таким образом, Европа фактически обходит собственные санкции. С 3 февраля ЕС и страны "Большой семерки" (G7) ограничили цену дизельного топлива сотней долларов за баррель, мазута — 45. Потолок на сырую нефть определили раньше — 60 долларов. Все, что дороже, страховать и транспортировать нельзя. Москва в ответ запретила поставлять нефть и продукты компаниям, подчинившимся этим решениям ЕС и США.

https://ria.ru/20230207/ekonomika-1850310747.html

https://ria.ru/20230119/tseny-1846020588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, европа, россия, александр новак, в мире, цены на нефть, нефть