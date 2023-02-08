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Европу ждет дефицит топлива без российских нефтепродуктов, считает Новак - РИА Новости, 08.02.2023
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Европу ждет дефицит топлива без российских нефтепродуктов, считает Новак
Европу ждет дефицит топлива без российских нефтепродуктов, считает Новак - РИА Новости, 08.02.2023
Европу ждет дефицит топлива без российских нефтепродуктов, считает Новак
Европейский рынок без российских нефтепродуктов будет испытывать дефицит и рост цен на топливо, заявил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T12:26
2023-02-08T13:53
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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россия
александр новак
в мире
цены на нефть
нефть
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Европейский рынок без российских нефтепродуктов будет испытывать дефицит и рост цен на топливо, заявил вице-премьер Александр Новак."С 5 февраля были введены ограничения на поставку в Европу наших нефтепродуктов, а также решения по потолку цен. И буквально через два дня коллеги приняли изменения в свои регламенты, которыми они дезавуировали ранее принятые решения. &lt;...&gt; Фактически без наших нефтепродуктов будет большой дефицит и рост цен", — сказал экс-глава российского Минэнерго.Он напомнил, что президент "жестко ограничил" использование механизма потолка цен в договорных отношениях с контрагентами. По словам Новака, это тоже повлияло на те исключения, которые приняли в ЕС.Накануне Европейская комиссия представила "Руководство по потолку цен на нефть". Согласно документу, эмбарго на нефтепродукты не действует, если они произведены в третьих странах. Кроме того, при смешении российского сырья с чьим-то еще продавать его можно без ограничений, а европейские провайдеры получают право свободно страховать и транспортировать поставки.Таким образом, Европа фактически обходит собственные санкции. С 3 февраля ЕС и страны "Большой семерки" (G7) ограничили цену дизельного топлива сотней долларов за баррель, мазута — 45. Потолок на сырую нефть определили раньше — 60 долларов. Все, что дороже, страховать и транспортировать нельзя. Москва в ответ запретила поставлять нефть и продукты компаниям, подчинившимся этим решениям ЕС и США.
https://ria.ru/20230207/ekonomika-1850310747.html
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экономика, европа, россия, александр новак, в мире, цены на нефть, нефть
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Европа, Россия, Александр Новак, В мире, Цены на нефть, Нефть
12:26 08.02.2023 (обновлено: 13:53 08.02.2023)
 
Европу ждет дефицит топлива без российских нефтепродуктов, считает Новак

Новак: без российских нефтепродуктов в Европе будет дефицит и рост цен на топливо

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкВице-премьер России Александр Новак
Вице-премьер России Александр Новак - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вице-премьер России Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Европейский рынок без российских нефтепродуктов будет испытывать дефицит и рост цен на топливо, заявил вице-премьер Александр Новак.
"С 5 февраля были введены ограничения на поставку в Европу наших нефтепродуктов, а также решения по потолку цен. И буквально через два дня коллеги приняли изменения в свои регламенты, которыми они дезавуировали ранее принятые решения. <...> Фактически без наших нефтепродуктов будет большой дефицит и рост цен", — сказал экс-глава российского Минэнерго.
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Он напомнил, что президент "жестко ограничил" использование механизма потолка цен в договорных отношениях с контрагентами. По словам Новака, это тоже повлияло на те исключения, которые приняли в ЕС.
"Необходимо думать о будущем. А будущее с такими ранее принятыми решениями об эмбарго и введении потолка цен очень неопределенное и может привести к большим дисбалансам, возможным дефицитам энергоресурсов, снижению инвестиций", — резюмировал вице-премьер.
Накануне Европейская комиссия представила "Руководство по потолку цен на нефть". Согласно документу, эмбарго на нефтепродукты не действует, если они произведены в третьих странах. Кроме того, при смешении российского сырья с чьим-то еще продавать его можно без ограничений, а европейские провайдеры получают право свободно страховать и транспортировать поставки.
Таким образом, Европа фактически обходит собственные санкции. С 3 февраля ЕС и страны "Большой семерки" (G7) ограничили цену дизельного топлива сотней долларов за баррель, мазута — 45. Потолок на сырую нефть определили раньше — 60 долларов. Все, что дороже, страховать и транспортировать нельзя. Москва в ответ запретила поставлять нефть и продукты компаниям, подчинившимся этим решениям ЕС и США.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЕвропаРоссияАлександр НовакВ миреЦены на нефтьНефть
 
 
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