12:26 08.02.2023 (обновлено: 13:53 08.02.2023)
Европу ждет дефицит топлива без российских нефтепродуктов, считает Новак
Новак: без российских нефтепродуктов в Европе будет дефицит и рост цен на топливо
Вице-премьер России Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Европейский рынок без российских нефтепродуктов будет испытывать дефицит и рост цен на топливо, заявил вице-премьер Александр Новак.
"С 5 февраля были введены ограничения на поставку в Европу наших нефтепродуктов, а также решения по потолку цен. И буквально через два дня коллеги приняли изменения в свои регламенты, которыми они дезавуировали ранее принятые решения. <...> Фактически без наших нефтепродуктов будет большой дефицит и рост цен", — сказал экс-глава российского Минэнерго.
Он напомнил, что президент "жестко ограничил" использование механизма потолка цен в договорных отношениях с контрагентами. По словам Новака, это тоже повлияло на те исключения, которые приняли в ЕС.
"Необходимо думать о будущем. А будущее с такими ранее принятыми решениями об эмбарго и введении потолка цен очень неопределенное и может привести к большим дисбалансам, возможным дефицитам энергоресурсов, снижению инвестиций", — резюмировал вице-премьер.
Накануне Европейская комиссия представила "Руководство по потолку цен на нефть". Согласно документу, эмбарго на нефтепродукты не действует, если они произведены в третьих странах. Кроме того, при смешении российского сырья с чьим-то еще продавать его можно без ограничений, а европейские провайдеры получают право свободно страховать и транспортировать поставки.
Таким образом, Европа фактически обходит собственные санкции. С 3 февраля ЕС и страны "Большой семерки" (G7) ограничили цену дизельного топлива сотней долларов за баррель, мазута — 45. Потолок на сырую нефть определили раньше — 60 долларов. Все, что дороже, страховать и транспортировать нельзя. Москва в ответ запретила поставлять нефть и продукты компаниям, подчинившимся этим решениям ЕС и США.