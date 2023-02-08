https://ria.ru/20230208/neft-1850475939.html

Новак прокомментировал эмбарго ЕС на российские нефтепродукты

Новак прокомментировал эмбарго ЕС на российские нефтепродукты - РИА Новости, 08.02.2023

Новак прокомментировал эмбарго ЕС на российские нефтепродукты

Правительство будет наблюдать за развитием ситуации после введения эмбарго ЕС на российские нефтепродукты, заявил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T09:57

2023-02-08T09:57

2023-02-08T11:53

экономика

цены на нефть

россия

александр новак

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Правительство будет наблюдать за развитием ситуации после введения эмбарго ЕС на российские нефтепродукты, заявил вице-премьер Александр Новак."На февраль объемы размещены, мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация в марте в этой части", — отметил он.Очередные топливные санкции против поставок из России вступили в силу с 5 февраля. Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит установили в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут). Решение Евросоюза ввести эмбарго как на нефтепродукты, так и на нефть приняли еще летом прошлого года. Нефтяные санкции с отсрочкой на шесть месяцев вступили в силу 5 декабря, топливные вступили на два месяца позже.Россия также подготовила свои контрсанкции в ответ на нерыночные действия западных стран. В конце прошлого года президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки нефти и нефтепродуктов, если в договоре с контрагентами прямо или косвенно прописан ценовой потолок. По нефти запрет действует с 1 февраля, по нефтепродуктам дату должно определить правительство. Общий срок действия указа пока ограничен 1 июля текущего года.Запад столкнулся с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

https://ria.ru/20230206/neft-1850039106.html

https://ria.ru/20230207/neft-1850144285.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, россия, александр новак, евросоюз, санкции в отношении россии