https://ria.ru/20230208/neft-1850475939.html
Новак прокомментировал эмбарго ЕС на российские нефтепродукты
Новак прокомментировал эмбарго ЕС на российские нефтепродукты - РИА Новости, 08.02.2023
Новак прокомментировал эмбарго ЕС на российские нефтепродукты
Правительство будет наблюдать за развитием ситуации после введения эмбарго ЕС на российские нефтепродукты, заявил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T09:57
2023-02-08T09:57
2023-02-08T11:53
экономика
цены на нефть
россия
александр новак
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Правительство будет наблюдать за развитием ситуации после введения эмбарго ЕС на российские нефтепродукты, заявил вице-премьер Александр Новак."На февраль объемы размещены, мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация в марте в этой части", — отметил он.Очередные топливные санкции против поставок из России вступили в силу с 5 февраля. Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит установили в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут). Решение Евросоюза ввести эмбарго как на нефтепродукты, так и на нефть приняли еще летом прошлого года. Нефтяные санкции с отсрочкой на шесть месяцев вступили в силу 5 декабря, топливные вступили на два месяца позже.Россия также подготовила свои контрсанкции в ответ на нерыночные действия западных стран. В конце прошлого года президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки нефти и нефтепродуктов, если в договоре с контрагентами прямо или косвенно прописан ценовой потолок. По нефти запрет действует с 1 февраля, по нефтепродуктам дату должно определить правительство. Общий срок действия указа пока ограничен 1 июля текущего года.Запад столкнулся с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
https://ria.ru/20230206/neft-1850039106.html
https://ria.ru/20230207/neft-1850144285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, александр новак, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Новак, Евросоюз, Санкции в отношении России
09:57 08.02.2023 (обновлено: 11:53 08.02.2023)
Новак прокомментировал эмбарго ЕС на российские нефтепродукты
Новак: правительство будет следить за ситуацией с нефтью после введения эмбарго ЕС
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Правительство будет наблюдать за развитием ситуации после введения эмбарго ЕС на российские нефтепродукты, заявил вице-премьер Александр Новак.
"На февраль объемы размещены, мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация в марте в этой части", — отметил он.
Очередные топливные санкции против поставок из России вступили в силу с 5 февраля. Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них.
Лимит установили в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут).
Решение Евросоюза ввести эмбарго как на нефтепродукты, так и на нефть приняли еще летом прошлого года. Нефтяные санкции с отсрочкой на шесть месяцев вступили в силу 5 декабря, топливные вступили на два месяца позже.
Россия также подготовила свои контрсанкции в ответ на нерыночные действия западных стран. В конце прошлого года президент Владимир Путин
подписал указ, запрещающий поставки нефти и нефтепродуктов, если в договоре с контрагентами прямо или косвенно прописан ценовой потолок. По нефти запрет действует с 1 февраля, по нефтепродуктам дату должно определить правительство. Общий срок действия указа пока ограничен 1 июля текущего года.
Запад столкнулся с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы
и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе
во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.