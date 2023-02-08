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Глава "Росатома" предложил освободить молодых ученых от НДФЛ
Глава "Росатома" предложил освободить молодых ученых от НДФЛ - РИА Новости, 08.02.2023
Глава "Росатома" предложил освободить молодых ученых от НДФЛ
Возможное частичное или полное освобождение молодых ученых от налога на доходы физических лиц стало бы очень важным способом поддержки этой категории... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T18:35
2023-02-08T18:35
2023-02-08T18:35
россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ндфл
общество
наука
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Возможное частичное или полное освобождение молодых ученых от налога на доходы физических лиц стало бы очень важным способом поддержки этой категории исследователей, считает генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Важно было бы принять адресные меры (поддержки) в сторону молодых ученых. Если бы по определенным направлениям научных исследований, под контролем Минобрнауки и Минфина, мы могли бы говорить о частичном или полном освобождении молодых ученых от уплаты налога от дохода физических лиц, это было бы очень важным элементом материальной и эмоциональной поддержки", - сказал Лихачев в среду на заседании совета по науке и образованию под председательством президента РФ Владимира Путина. Лихачев также предложил ряд мер по поддержке ученых российской атомной отрасли. "Мы понимаем, что в нынешних непростых условиях всегда будут финансовые ограничения. Мы могли мы предложить направить дополнительные доходы федерального бюджета, формируемые госкорпорацией "Росатом", выше уровня отчислений 2022 года именно на поддержку научных проектов", - сказал Лихачев. Он попросил Минпромторг РФ "расширить новый механизм поддержки инвестиционных проектов не только на производство высокотехнологичной продукции, но и на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) и на поисковый этап этой работы".
https://ria.ru/20230119/vyplaty-1845942275.html
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россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство финансов рф (минфин россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ндфл, общество, наука
Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), НДФЛ, Общество, Наука
Глава "Росатома" предложил освободить молодых ученых от НДФЛ
Глава "Росатома" Лихачев: освобождение молодых ученых от НДФЛ стало бы мерой их поддержки