https://ria.ru/20230208/nauka-1850641162.html

Россия не будет прятаться и замыкаться в области науки, заявил Путин

Россия не будет прятаться и замыкаться в области науки, заявил Путин - РИА Новости, 08.02.2023

Россия не будет прятаться и замыкаться в области науки, заявил Путин

Россия не будет прятаться и замыкаться в области науки, но публикации в иностранных научных журналах не могут быть главным критерием для исследований, настоящие РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T18:03

2023-02-08T18:03

2023-02-08T18:44

наука

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия не будет прятаться и замыкаться в области науки, но публикации в иностранных научных журналах не могут быть главным критерием для исследований, настоящие работы пробьют себе дорогу куда угодно, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в среду."Мы не собираемся прятаться, как я уже много раз говорил, замыкаться в себе. Просто главным критерием, как многие коллеги считают, в том числе из научной среды, насколько я знаю, не могут быть только публикации где-то в иностранных научных журналах. Настоящие исследования - глубокие, важные для мировой науки - конечно пробьют себе дорогу куда угодно. В том числе и в эту литературу, это совершенно очевидная вещь", - сказал Путин.Путин в среду, в День российской науки, вручил премии в области науки и инноваций молодым ученым, а также пообщался с исследователями. Затем глава государства принял участие в заседании Совета по науке и образованию.

https://ria.ru/20221203/nauka-1836083045.html

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россия, владимир путин