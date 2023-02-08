https://ria.ru/20230208/nauka-1850641162.html
Россия не будет прятаться и замыкаться в области науки, заявил Путин
Россия не будет прятаться и замыкаться в области науки, заявил Путин - РИА Новости, 08.02.2023
Россия не будет прятаться и замыкаться в области науки, заявил Путин
Россия не будет прятаться и замыкаться в области науки, но публикации в иностранных научных журналах не могут быть главным критерием для исследований, настоящие РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T18:03
2023-02-08T18:03
2023-02-08T18:44
наука
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия не будет прятаться и замыкаться в области науки, но публикации в иностранных научных журналах не могут быть главным критерием для исследований, настоящие работы пробьют себе дорогу куда угодно, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в среду."Мы не собираемся прятаться, как я уже много раз говорил, замыкаться в себе. Просто главным критерием, как многие коллеги считают, в том числе из научной среды, насколько я знаю, не могут быть только публикации где-то в иностранных научных журналах. Настоящие исследования - глубокие, важные для мировой науки - конечно пробьют себе дорогу куда угодно. В том числе и в эту литературу, это совершенно очевидная вещь", - сказал Путин.Путин в среду, в День российской науки, вручил премии в области науки и инноваций молодым ученым, а также пообщался с исследователями. Затем глава государства принял участие в заседании Совета по науке и образованию.
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россия, владимир путин
Наука, Россия, Владимир Путин
18:03 08.02.2023 (обновлено: 18:44 08.02.2023)
Россия не будет прятаться и замыкаться в области науки, заявил Путин
Президент Путин заявил, что Россия не будет прятаться и замыкаться в области науки
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия не будет прятаться и замыкаться в области науки, но публикации в иностранных научных журналах не могут быть главным критерием для исследований, настоящие работы пробьют себе дорогу куда угодно, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в среду.
"Мы не собираемся прятаться, как я уже много раз говорил, замыкаться в себе. Просто главным критерием, как многие коллеги считают, в том числе из научной среды, насколько я знаю, не могут быть только публикации где-то в иностранных научных журналах. Настоящие исследования - глубокие, важные для мировой науки - конечно пробьют себе дорогу куда угодно. В том числе и в эту литературу, это совершенно очевидная вещь", - сказал Путин.
Путин в среду, в День российской науки, вручил премии в области науки и инноваций молодым ученым, а также пообщался с исследователями. Затем глава государства принял участие в заседании Совета по науке и образованию.