https://ria.ru/20230208/nato-1850591146.html

В Черногории активисты протестуют из-за учений НАТО в горах

В Черногории активисты протестуют из-за учений НАТО в горах - РИА Новости, 08.02.2023

В Черногории активисты протестуют из-за учений НАТО в горах

Активисты второй день подряд проводят манифестацию против учений НАТО в горах Синяевина в Черногории, о чем сообщают в соцсетях. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T16:00

2023-02-08T16:00

2023-02-08T18:02

в мире

черногория

австрия

италия

йенс столтенберг

нато

сербская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850593503_27:0:1060:581_1920x0_80_0_0_0ffe0d2e1488310144c13541e867e159.png

БЕЛГРАД, 8 фев — РИА Новости. Активисты второй день подряд проводят манифестацию против учений НАТО в горах Синяевина в Черногории, о чем сообщают в соцсетях.Накануне представители движения "Сохраним Синяевину" встретили натовских военных у подножия горного массива, сегодня они устроили пикет перед казармой в городе Колашине. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что активисты, развернув плакаты, выкрикивают лозунги, в то время как мимо проезжают военные машины.Другая часть протестующих собралась с плакатами на трассе, ведущей в горы.В учениях Common Challenge 23 принимают участие более 200 военнослужащих из Австрии, Италии, Северной Македонии, США и Черногории. Накануне они должны были подняться в гору на лыжах, но их встретили протестующие, в том числе старейшая местная жительница Милена Янкович, которая пасет в этой местности скот. Она шла перед натовской колонной, распевая деморализующие куплеты в адрес руководства страны.По словам активистов, некоторые участники движения вслед за военными поднялись в горы, где их на снегоходах догнали и остановили патрули военной и обычной полиции."После долгого, но корректного разговора с полицией мы были предупреждены, что не можем препятствовать проведению учений, двигаться вблизи военных подразделений, снимать их на видео и фотографировать, также взяты личные данные всех демонстрантов", — заявили представители движения. Как отмечают активисты, они дали понять представителям властей, что используют гражданское право на ненасильственный протест из-за "вредоносного решения о военном полигоне, которое политическое руководство Черногории, вопреки бесчисленным обещаниям, не пересмотрело за последние два года". Черногорское правительство в 2019 году создало в горном массиве Синяевина полигон для стрельб. Местные жители, представители оппозиции и НКО проводили акции протеста, опасаясь, что на полигоне будут уничтожаться боеприпасы, вредные для окружающей среды, сельского хозяйства и туризма. Петицию, призывающую объявить горный массив природным парком и запретить строительство полигона, подписал среди прочих покойный ныне митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий. В ответ вице-премьер Милутин Симович заявил, что "армия может принести на Синяевину только то, что полезно для граждан".Учения на Синяевине должны были пройти в октябре 2020 года, но тогда черногорское Минобороны отложило их из-за массовых протестов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что требуется согласовать необходимость защиты природы и потребность армии в учениях.

https://ria.ru/20221210/chernogoriya-1837680342.html

https://ria.ru/20230208/bayden-1850449384.html

черногория

австрия

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, черногория, австрия, италия, йенс столтенберг, нато, сербская православная церковь