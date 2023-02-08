https://ria.ru/20230208/nato-1850591146.html
В Черногории активисты протестуют из-за учений НАТО в горах
В Черногории активисты протестуют из-за учений НАТО в горах - РИА Новости, 08.02.2023
В Черногории активисты протестуют из-за учений НАТО в горах
Активисты второй день подряд проводят манифестацию против учений НАТО в горах Синяевина в Черногории, о чем сообщают в соцсетях. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T16:00
2023-02-08T16:00
2023-02-08T18:02
в мире
черногория
австрия
италия
йенс столтенберг
нато
сербская православная церковь
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БЕЛГРАД, 8 фев — РИА Новости. Активисты второй день подряд проводят манифестацию против учений НАТО в горах Синяевина в Черногории, о чем сообщают в соцсетях.Накануне представители движения "Сохраним Синяевину" встретили натовских военных у подножия горного массива, сегодня они устроили пикет перед казармой в городе Колашине. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что активисты, развернув плакаты, выкрикивают лозунги, в то время как мимо проезжают военные машины.Другая часть протестующих собралась с плакатами на трассе, ведущей в горы.В учениях Common Challenge 23 принимают участие более 200 военнослужащих из Австрии, Италии, Северной Македонии, США и Черногории. Накануне они должны были подняться в гору на лыжах, но их встретили протестующие, в том числе старейшая местная жительница Милена Янкович, которая пасет в этой местности скот. Она шла перед натовской колонной, распевая деморализующие куплеты в адрес руководства страны.По словам активистов, некоторые участники движения вслед за военными поднялись в горы, где их на снегоходах догнали и остановили патрули военной и обычной полиции."После долгого, но корректного разговора с полицией мы были предупреждены, что не можем препятствовать проведению учений, двигаться вблизи военных подразделений, снимать их на видео и фотографировать, также взяты личные данные всех демонстрантов", — заявили представители движения. Как отмечают активисты, они дали понять представителям властей, что используют гражданское право на ненасильственный протест из-за "вредоносного решения о военном полигоне, которое политическое руководство Черногории, вопреки бесчисленным обещаниям, не пересмотрело за последние два года". Черногорское правительство в 2019 году создало в горном массиве Синяевина полигон для стрельб. Местные жители, представители оппозиции и НКО проводили акции протеста, опасаясь, что на полигоне будут уничтожаться боеприпасы, вредные для окружающей среды, сельского хозяйства и туризма. Петицию, призывающую объявить горный массив природным парком и запретить строительство полигона, подписал среди прочих покойный ныне митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий. В ответ вице-премьер Милутин Симович заявил, что "армия может принести на Синяевину только то, что полезно для граждан".Учения на Синяевине должны были пройти в октябре 2020 года, но тогда черногорское Минобороны отложило их из-за массовых протестов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что требуется согласовать необходимость защиты природы и потребность армии в учениях.
https://ria.ru/20221210/chernogoriya-1837680342.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черногория, австрия, италия, йенс столтенберг, нато, сербская православная церковь
В мире, Черногория, Австрия, Италия, Йенс Столтенберг, НАТО, Сербская православная церковь
16:00 08.02.2023 (обновлено: 18:02 08.02.2023)
В Черногории активисты протестуют из-за учений НАТО в горах
В Черногории активисты "Сохраним Синяевину" протестуют из-за учений НАТО в горах
БЕЛГРАД, 8 фев — РИА Новости. Активисты второй день подряд проводят манифестацию против учений НАТО в горах Синяевина в Черногории, о чем сообщают в соцсетях.
Накануне представители движения "Сохраним Синяевину" встретили натовских военных у подножия горного массива, сегодня они устроили пикет перед казармой в городе Колашине. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что активисты, развернув плакаты, выкрикивают лозунги, в то время как мимо проезжают военные машины.
"До отмены решения о превращении Синяевины в военный полигон!" — гласит надпись на транспаранте.
Другая часть протестующих собралась с плакатами на трассе, ведущей в горы.
В учениях Common Challenge 23 принимают участие более 200 военнослужащих из Австрии
, Италии
, Северной Македонии
, США
и Черногории. Накануне они должны были подняться в гору на лыжах, но их встретили протестующие, в том числе старейшая местная жительница Милена Янкович, которая пасет в этой местности скот. Она шла перед натовской колонной, распевая деморализующие куплеты в адрес руководства страны.
По словам активистов, некоторые участники движения вслед за военными поднялись в горы, где их на снегоходах догнали и остановили патрули военной и обычной полиции.
"После долгого, но корректного разговора с полицией мы были предупреждены, что не можем препятствовать проведению учений, двигаться вблизи военных подразделений, снимать их на видео и фотографировать, также взяты личные данные всех демонстрантов", — заявили представители движения.
Как отмечают активисты, они дали понять представителям властей, что используют гражданское право на ненасильственный протест из-за "вредоносного решения о военном полигоне, которое политическое руководство Черногории, вопреки бесчисленным обещаниям, не пересмотрело за последние два года".
Черногорское правительство в 2019 году создало в горном массиве Синяевина полигон для стрельб. Местные жители, представители оппозиции и НКО проводили акции протеста, опасаясь, что на полигоне будут уничтожаться боеприпасы, вредные для окружающей среды, сельского хозяйства и туризма. Петицию, призывающую объявить горный массив природным парком и запретить строительство полигона, подписал среди прочих покойный ныне митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий. В ответ вице-премьер Милутин Симович заявил, что "армия может принести на Синяевину только то, что полезно для граждан".
Учения на Синяевине должны были пройти в октябре 2020 года, но тогда черногорское Минобороны отложило их из-за массовых протестов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг
отметил, что требуется согласовать необходимость защиты природы и потребность армии в учениях.