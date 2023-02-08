https://ria.ru/20230208/nato-1850442890.html
В Турции рассказали, почему США втянули НАТО в конфликт на Украине
В Турции рассказали, почему США втянули НАТО в конфликт на Украине - РИА Новости, 08.02.2023
В Турции рассказали, почему США втянули НАТО в конфликт на Украине
США втянули НАТО в конфликт на Украине, чтобы получить наибольшую выгоду от продажи оружия, написал обозреватель турецкой газеты Milliyet Тунджа Бенгин. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T02:40
2023-02-08T02:40
2023-02-08T02:40
сша
украина
россия
нато
в мире
европа
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839134786_0:90:3068:1816_1920x0_80_0_0_9134b0647c0376fcf8f7905b36de8404.jpg
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. США втянули НАТО в конфликт на Украине, чтобы получить наибольшую выгоду от продажи оружия, написал обозреватель турецкой газеты Milliyet Тунджа Бенгин.По его мнению, Вашингтон видит в Североатлантическом альянсе не только военно-оборонительный блок, но и организацию, отвечающую американским экономическим интересам. В этом смысле НАТО также можно назвать "банкнотной типографией США", отметил Бенгин."Есть концепция: война для денег, деньги для войны. Так и вращается колесо военного конфликта. Двенадцать крупнейших мировых военных компаний находятся в США. И Америке принадлежит около 40 процентов пирога продаж оружия в мире. Они не хотят меньшего. С началом конфликта на Украине, а это американский сценарий и проект, США бьют рекорды по продажам оружия", — добавил бригадный генерал в отставке Наим Бабюроглу.Он также добавил, что Штаты используют НАТО ради денег. Бабюроглу предупредил, что накачка Европы оружием может обернуться расширением конфликта, и ситуация может перейти в "стадию глобальной войны подобно Второй мировой".Таким образом, разговоры США о безопасности напрямую связаны с деньгами, резюмировал Бенгин.Россия не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, и выражала обеспокоенность наращиванием его сил в Европе. Москва также предупреждала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230204/evropa-1849748515.html
https://ria.ru/20230203/oruzhie-1849408917.html
https://ria.ru/20230202/evropa-1849190526.html
сша
украина
россия
европа
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839134786_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3b76bc1f6b4b91dc9a7b05082b3283e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, россия, нато, в мире, европа, турция
США, Украина, Россия, НАТО, В мире, Европа, Турция
В Турции рассказали, почему США втянули НАТО в конфликт на Украине
Milliyet: США втянули НАТО в конфликт на Украине, чтобы получить прибыль от продажи оружия
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости.
США втянули НАТО в конфликт на Украине, чтобы получить наибольшую выгоду от продажи оружия, написал обозреватель турецкой газеты Milliyet
Тунджа Бенгин.
"Они (США. — Прим. ред.) готовы выступать глашатаем настоящей катастрофы. Причем с самого начала. Поэтому, США, наблюдающие за происходящим издалека, должно быть, радостно потирают руки. Потому что чем больше Европа вовлечена в конфликт с Россией, тем больше она становится зависимой от США. А Америке это очень выгодно, особенно в плане рекламы самолетов, систем противовоздушной обороны, оружия", — отметил журналист.
По его мнению, Вашингтон видит в Североатлантическом альянсе не только военно-оборонительный блок, но и организацию, отвечающую американским экономическим интересам. В этом смысле НАТО также можно назвать "банкнотной типографией США", отметил Бенгин.
"Есть концепция: война для денег, деньги для войны. Так и вращается колесо военного конфликта. Двенадцать крупнейших мировых военных компаний находятся в США. И Америке принадлежит около 40 процентов пирога продаж оружия в мире. Они не хотят меньшего. С началом конфликта на Украине, а это американский сценарий и проект, США бьют рекорды по продажам оружия", — добавил бригадный генерал в отставке Наим Бабюроглу.
Он также добавил, что Штаты используют НАТО ради денег. Бабюроглу предупредил, что накачка Европы оружием может обернуться расширением конфликта, и ситуация может перейти в "стадию глобальной войны подобно Второй мировой".
"США получат в разы больше или уже получают. Скажем, Польша или Германия дали Украине оружие, танки... Затем они покупают танки у Штатов и сами хотят американские танки, дескать, более современные. Покупают за деньги, конечно, не бесплатно. Вашингтон может предоставить определенную сумму в кредит, но в конечном счете всегда получает ее назад", — резюмировал Бабюроглу.
Таким образом, разговоры США о безопасности напрямую связаны с деньгами, резюмировал Бенгин.
Россия не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, и выражала обеспокоенность наращиванием его сил в Европе
. Москва
также предупреждала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>