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В Турции рассказали, почему США втянули НАТО в конфликт на Украине - РИА Новости, 08.02.2023
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В Турции рассказали, почему США втянули НАТО в конфликт на Украине
В Турции рассказали, почему США втянули НАТО в конфликт на Украине - РИА Новости, 08.02.2023
В Турции рассказали, почему США втянули НАТО в конфликт на Украине
США втянули НАТО в конфликт на Украине, чтобы получить наибольшую выгоду от продажи оружия, написал обозреватель турецкой газеты Milliyet Тунджа Бенгин. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T02:40
2023-02-08T02:40
сша
украина
россия
нато
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европа
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. США втянули НАТО в конфликт на Украине, чтобы получить наибольшую выгоду от продажи оружия, написал обозреватель турецкой газеты Milliyet Тунджа Бенгин.По его мнению, Вашингтон видит в Североатлантическом альянсе не только военно-оборонительный блок, но и организацию, отвечающую американским экономическим интересам. В этом смысле НАТО также можно назвать "банкнотной типографией США", отметил Бенгин."Есть концепция: война для денег, деньги для войны. Так и вращается колесо военного конфликта. Двенадцать крупнейших мировых военных компаний находятся в США. И Америке принадлежит около 40 процентов пирога продаж оружия в мире. Они не хотят меньшего. С началом конфликта на Украине, а это американский сценарий и проект, США бьют рекорды по продажам оружия", — добавил бригадный генерал в отставке Наим Бабюроглу.Он также добавил, что Штаты используют НАТО ради денег. Бабюроглу предупредил, что накачка Европы оружием может обернуться расширением конфликта, и ситуация может перейти в "стадию глобальной войны подобно Второй мировой".Таким образом, разговоры США о безопасности напрямую связаны с деньгами, резюмировал Бенгин.Россия не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, и выражала обеспокоенность наращиванием его сил в Европе. Москва также предупреждала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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сша, украина, россия, нато, в мире, европа, турция
США, Украина, Россия, НАТО, В мире, Европа, Турция
02:40 08.02.2023
 
В Турции рассказали, почему США втянули НАТО в конфликт на Украине

Milliyet: США втянули НАТО в конфликт на Украине, чтобы получить прибыль от продажи оружия

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. США втянули НАТО в конфликт на Украине, чтобы получить наибольшую выгоду от продажи оружия, написал обозреватель турецкой газеты Milliyet Тунджа Бенгин.
"Они (США. — Прим. ред.) готовы выступать глашатаем настоящей катастрофы. Причем с самого начала. Поэтому, США, наблюдающие за происходящим издалека, должно быть, радостно потирают руки. Потому что чем больше Европа вовлечена в конфликт с Россией, тем больше она становится зависимой от США. А Америке это очень выгодно, особенно в плане рекламы самолетов, систем противовоздушной обороны, оружия", — отметил журналист.
По его мнению, Вашингтон видит в Североатлантическом альянсе не только военно-оборонительный блок, но и организацию, отвечающую американским экономическим интересам. В этом смысле НАТО также можно назвать "банкнотной типографией США", отметил Бенгин.
"Есть концепция: война для денег, деньги для войны. Так и вращается колесо военного конфликта. Двенадцать крупнейших мировых военных компаний находятся в США. И Америке принадлежит около 40 процентов пирога продаж оружия в мире. Они не хотят меньшего. С началом конфликта на Украине, а это американский сценарий и проект, США бьют рекорды по продажам оружия", — добавил бригадный генерал в отставке Наим Бабюроглу.
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Он также добавил, что Штаты используют НАТО ради денег. Бабюроглу предупредил, что накачка Европы оружием может обернуться расширением конфликта, и ситуация может перейти в "стадию глобальной войны подобно Второй мировой".

"США получат в разы больше или уже получают. Скажем, Польша или Германия дали Украине оружие, танки... Затем они покупают танки у Штатов и сами хотят американские танки, дескать, более современные. Покупают за деньги, конечно, не бесплатно. Вашингтон может предоставить определенную сумму в кредит, но в конечном счете всегда получает ее назад", — резюмировал Бабюроглу.

Таким образом, разговоры США о безопасности напрямую связаны с деньгами, резюмировал Бенгин.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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СШАУкраинаРоссияНАТОВ миреЕвропаТурция
 
 
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