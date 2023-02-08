https://ria.ru/20230208/nato-1850442890.html

В Турции рассказали, почему США втянули НАТО в конфликт на Украине

В Турции рассказали, почему США втянули НАТО в конфликт на Украине - РИА Новости, 08.02.2023

В Турции рассказали, почему США втянули НАТО в конфликт на Украине

США втянули НАТО в конфликт на Украине, чтобы получить наибольшую выгоду от продажи оружия, написал обозреватель турецкой газеты Milliyet Тунджа Бенгин. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T02:40

2023-02-08T02:40

2023-02-08T02:40

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. США втянули НАТО в конфликт на Украине, чтобы получить наибольшую выгоду от продажи оружия, написал обозреватель турецкой газеты Milliyet Тунджа Бенгин.По его мнению, Вашингтон видит в Североатлантическом альянсе не только военно-оборонительный блок, но и организацию, отвечающую американским экономическим интересам. В этом смысле НАТО также можно назвать "банкнотной типографией США", отметил Бенгин."Есть концепция: война для денег, деньги для войны. Так и вращается колесо военного конфликта. Двенадцать крупнейших мировых военных компаний находятся в США. И Америке принадлежит около 40 процентов пирога продаж оружия в мире. Они не хотят меньшего. С началом конфликта на Украине, а это американский сценарий и проект, США бьют рекорды по продажам оружия", — добавил бригадный генерал в отставке Наим Бабюроглу.Он также добавил, что Штаты используют НАТО ради денег. Бабюроглу предупредил, что накачка Европы оружием может обернуться расширением конфликта, и ситуация может перейти в "стадию глобальной войны подобно Второй мировой".Таким образом, разговоры США о безопасности напрямую связаны с деньгами, резюмировал Бенгин.Россия не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, и выражала обеспокоенность наращиванием его сил в Европе. Москва также предупреждала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230204/evropa-1849748515.html

https://ria.ru/20230203/oruzhie-1849408917.html

https://ria.ru/20230202/evropa-1849190526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, украина, россия, нато, в мире, европа, турция