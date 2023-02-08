https://ria.ru/20230208/nalogi-1850583064.html
Правительство не планирует менять общие базовые параметры налоговой системы
Правительство не планирует менять общие базовые параметры налоговой системы - РИА Новости, 08.02.2023
Правительство не планирует менять общие базовые параметры налоговой системы
Правительство РФ не поддерживает предложение увеличить ставку налога на прибыль организаций, с которым выступил РСПП, также не планируется менять общие базовые... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:39
2023-02-08T15:39
2023-02-08T15:39
экономика
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Правительство РФ не поддерживает предложение увеличить ставку налога на прибыль организаций, с которым выступил РСПП, также не планируется менять общие базовые параметры налоговой системы и страховых взносов в этом году, сообщила пресс-служба Минфина России."Правительство РФ не поддерживает предложение увеличить ставку налога на прибыль организаций, с которым выступило бизнес-объединение РСПП", - говорится в сообщении.Как отмечает Минфин, дополнительные конъюнктурные доходы сформировались не во всей экономике в целом, а только в отдельных ее секторах и у отдельных налогоплательщиков. Соответственно, эффект от такой меры для разных отраслей экономики будет неравнозначным, отмечается в сообщении."В целом, изменение общих базовых параметров налоговой системы, включая ставки налога на прибыль, НДС, НДФЛ, имущественных налогов, специальных режимов, а также страховых взносов, в текущем году не планируется. Правительство РФ не прорабатывает такие инициативы", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230208/lgoty-1850579981.html
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экономика, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Правительство не планирует менять общие базовые параметры налоговой системы
Мишустин: правительство не планирует менять общие базовые параметры налоговой системы
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Правительство РФ не поддерживает предложение увеличить ставку налога на прибыль организаций, с которым выступил РСПП, также не планируется менять общие базовые параметры налоговой системы и страховых взносов в этом году, сообщила пресс-служба Минфина России.
"Правительство РФ не поддерживает предложение увеличить ставку налога на прибыль организаций, с которым выступило бизнес-объединение РСПП", - говорится в сообщении.
Как отмечает Минфин,
дополнительные конъюнктурные доходы сформировались не во всей экономике в целом, а только в отдельных ее секторах и у отдельных налогоплательщиков. Соответственно, эффект от такой меры для разных отраслей экономики будет неравнозначным, отмечается в сообщении.
"В целом, изменение общих базовых параметров налоговой системы, включая ставки налога на прибыль, НДС, НДФЛ, имущественных налогов, специальных режимов, а также страховых взносов, в текущем году не планируется. Правительство РФ не прорабатывает такие инициативы", - отмечается в сообщении.