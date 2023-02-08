Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: по программе КРТ реорганизуют участок бывшей промзоны "Медведково" - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230208/moskva-1850479562.html
Ефимов: по программе КРТ реорганизуют участок бывшей промзоны "Медведково"
Ефимов: по программе КРТ реорганизуют участок бывшей промзоны "Медведково" - РИА Новости, 08.02.2023
Ефимов: по программе КРТ реорганизуют участок бывшей промзоны "Медведково"
Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии территории (КРТ) участка бывшей промзоны "Медведково", сообщил заммэра по вопросам экономической... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T10:20
2023-02-08T10:20
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838590469_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0cd7912fa8439664795be953aa524309.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии территории (КРТ) участка бывшей промзоны "Медведково", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Ефимов добавил, что на месте неэффективно используемой территории будут построены, в том числе, производственные и общественно-деловые объекты, где может быть создано свыше 11 тысяч рабочих мест.В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что на территории бывшей промзоны также будет построено современное жилье, часть которого войдет в программу реновации. Для жителей новых домов возведут школу, детский сад, спорткомплекс, а также другие необходимые объекты инфраструктуры.Предлагаемый к развитию участок расположен на Полярном проезде и Широкой улице на северо-востоке столицы. В настоящее время он используется неэффективно – там беспорядочно расположились гаражи, склады, автосервисы и офисы. Проект развития участка может быть реализован либо собственником существующих объектов, либо городским оператором, либо инвестором, который определится на аукционе, уточняется в сообщении.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838590469_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_06e9d39a5f4f007deedcc73e2f4f1c03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
10:20 08.02.2023
 

Ефимов: по программе КРТ реорганизуют участок бывшей промзоны "Медведково"

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии территории (КРТ) участка бывшей промзоны "Медведково", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Объем инвестиций в реорганизацию территории в районе Северное Медведково общей площадью более 26 гектаров оценивается почти в 61 миллиард рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта – порядка 4 миллиардов рублей", - сказал вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы городского комплекса экономполитики.
Ефимов добавил, что на месте неэффективно используемой территории будут построены, в том числе, производственные и общественно-деловые объекты, где может быть создано свыше 11 тысяч рабочих мест.
В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что на территории бывшей промзоны также будет построено современное жилье, часть которого войдет в программу реновации. Для жителей новых домов возведут школу, детский сад, спорткомплекс, а также другие необходимые объекты инфраструктуры.
Предлагаемый к развитию участок расположен на Полярном проезде и Широкой улице на северо-востоке столицы. В настоящее время он используется неэффективно – там беспорядочно расположились гаражи, склады, автосервисы и офисы. Проект развития участка может быть реализован либо собственником существующих объектов, либо городским оператором, либо инвестором, который определится на аукционе, уточняется в сообщении.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала