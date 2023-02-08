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Ефимов: по программе КРТ реорганизуют участок бывшей промзоны "Медведково"
Ефимов: по программе КРТ реорганизуют участок бывшей промзоны "Медведково" - РИА Новости, 08.02.2023
Ефимов: по программе КРТ реорганизуют участок бывшей промзоны "Медведково"
Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии территории (КРТ) участка бывшей промзоны "Медведково", сообщил заммэра по вопросам экономической... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T10:20
2023-02-08T10:20
2023-02-08T10:20
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии территории (КРТ) участка бывшей промзоны "Медведково", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Ефимов добавил, что на месте неэффективно используемой территории будут построены, в том числе, производственные и общественно-деловые объекты, где может быть создано свыше 11 тысяч рабочих мест.В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что на территории бывшей промзоны также будет построено современное жилье, часть которого войдет в программу реновации. Для жителей новых домов возведут школу, детский сад, спорткомплекс, а также другие необходимые объекты инфраструктуры.Предлагаемый к развитию участок расположен на Полярном проезде и Широкой улице на северо-востоке столицы. В настоящее время он используется неэффективно – там беспорядочно расположились гаражи, склады, автосервисы и офисы. Проект развития участка может быть реализован либо собственником существующих объектов, либо городским оператором, либо инвестором, который определится на аукционе, уточняется в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии территории (КРТ) участка бывшей промзоны "Медведково", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Объем инвестиций в реорганизацию территории в районе Северное Медведково общей площадью более 26 гектаров оценивается почти в 61 миллиард рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта – порядка 4 миллиардов рублей", - сказал вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы городского комплекса экономполитики.
Ефимов добавил, что на месте неэффективно используемой территории будут построены, в том числе, производственные и общественно-деловые объекты, где может быть создано свыше 11 тысяч рабочих мест.
В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что на территории бывшей промзоны также будет построено современное жилье, часть которого войдет в программу реновации. Для жителей новых домов возведут школу, детский сад, спорткомплекс, а также другие необходимые объекты инфраструктуры.
Предлагаемый к развитию участок расположен на Полярном проезде и Широкой улице на северо-востоке столицы. В настоящее время он используется неэффективно – там беспорядочно расположились гаражи, склады, автосервисы и офисы. Проект развития участка может быть реализован либо собственником существующих объектов, либо городским оператором, либо инвестором, который определится на аукционе, уточняется в сообщении.