https://ria.ru/20230208/moshenniki-1850534448.html
В Подмосковье аферисты убедили мужчину набрать кредитов и поджечь банк
В Подмосковье аферисты убедили мужчину набрать кредитов и поджечь банк - РИА Новости, 08.02.2023
В Подмосковье аферисты убедили мужчину набрать кредитов и поджечь банк
Телефонные мошенники под видом банковских работников похитили у мужчины более 1 миллиона рублей, а также подбили его поджечь здание банка в Подмосковье, сообщил РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T13:24
2023-02-08T13:24
2023-02-08T13:24
россия
московская область (подмосковье)
руза
сбербанк россии
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Телефонные мошенники под видом банковских работников похитили у мужчины более 1 миллиона рублей, а также подбили его поджечь здание банка в Подмосковье, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, накануне в подмосковной Рузе в полицию обратился мужчина и рассказал, что неизвестный гражданин бросил в отделение "Сбербанка" коктейль Молотова, поджигателя быстро задержали правоохранители. "Как рассказал сам задержанный мужчина, с ним ранее связался представитель одного из российских банков. Неизвестный убедил его, что с его счетом проводятся некие подозрительные операции, а кто-то и вовсе пытается взять кредит от его имени. Для того, чтобы остановить мошенников, мужчине предложили самому взять кредиты", - сказал источник. Мужчина согласился с предложением и по указанию "голоса из трубки" взял несколько кредитов, а деньги перевел на неизвестный счет, который ему продиктовали. Затем "сотрудник банка" перевел его на своего "коллегу", и мужчина набрал еще кредитов и перевел их аферистам. Всего, предварительно, он лишился более 1 миллиона рублей, добавил источник. "После истории с кредитами один из собеседников мужчины убедил его поджечь банк: это якобы нужно было для поимки аферистов, которые и пытались завладеть его счетом. По указанию собеседника мужчина сделал "коктейль Молотова" и отправился поджигать банк, однако возгорание быстро потушили, а самого поджигателя задержали", - отметил источник. В пресс-службе подмосковного главка МВД заявили, что накануне в полицию Рузы поступило сообщение о том, что "неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в отделение одного из банков, расположенных на улице Социалистическая". Факт задержания поджигателя в ведомстве также подтвердили, добавив, что мужчину 1974 года доставили в отдел. "Следователем... возбуждено уголовное дело по статье 30, части 2 статьи 167 УК РФ (попытка повреждения имущества – ред.)", - говорится в релизе главка. Также отмечается, что в результате происшествия пострадавших нет.
https://ria.ru/20230202/sbp-1849253679.html
https://ria.ru/20230116/moshenniki-1845178196.html
https://ria.ru/20230125/moshenniki-1847227124.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московская область (подмосковье), руза, сбербанк россии, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Московская область (Подмосковье), Руза, Сбербанк России, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье аферисты убедили мужчину набрать кредитов и поджечь банк
Аферисты убедили мужчину набрать кредитов на миллион рублей и поджечь банк в Подмосковье
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Телефонные мошенники под видом банковских работников похитили у мужчины более 1 миллиона рублей, а также подбили его поджечь здание банка в Подмосковье, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, накануне в подмосковной Рузе
в полицию обратился мужчина и рассказал, что неизвестный гражданин бросил в отделение "Сбербанка
" коктейль Молотова, поджигателя быстро задержали правоохранители.
"Как рассказал сам задержанный мужчина, с ним ранее связался представитель одного из российских банков. Неизвестный убедил его, что с его счетом проводятся некие подозрительные операции, а кто-то и вовсе пытается взять кредит от его имени. Для того, чтобы остановить мошенников, мужчине предложили самому взять кредиты", - сказал источник.
Мужчина согласился с предложением и по указанию "голоса из трубки" взял несколько кредитов, а деньги перевел на неизвестный счет, который ему продиктовали. Затем "сотрудник банка" перевел его на своего "коллегу", и мужчина набрал еще кредитов и перевел их аферистам. Всего, предварительно, он лишился более 1 миллиона рублей, добавил источник.
"После истории с кредитами один из собеседников мужчины убедил его поджечь банк: это якобы нужно было для поимки аферистов, которые и пытались завладеть его счетом. По указанию собеседника мужчина сделал "коктейль Молотова" и отправился поджигать банк, однако возгорание быстро потушили, а самого поджигателя задержали", - отметил источник.
В пресс-службе подмосковного главка МВД заявили, что накануне в полицию Рузы поступило сообщение о том, что "неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в отделение одного из банков, расположенных на улице Социалистическая". Факт задержания поджигателя в ведомстве также подтвердили, добавив, что мужчину 1974 года доставили в отдел.
"Следователем... возбуждено уголовное дело по статье 30, части 2 статьи 167 УК РФ
(попытка повреждения имущества – ред.)", - говорится в релизе главка.
Также отмечается, что в результате происшествия пострадавших нет.