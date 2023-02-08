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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 08.02.2023
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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 08.02.2023
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Мошенники придумали новые схемы хищения денежных средств: для этого, например, они от лица Росфинмониторинга рассылают сообщения о мнимом изъятии средств в счет РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T08:48
2023-02-08T08:50
технологии
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Мошенники придумали новые схемы хищения денежных средств: для этого, например, они от лица Росфинмониторинга рассылают сообщения о мнимом изъятии средств в счет государства из-за подозрительной активности, а затем требуют оплатить "комиссию" для разморозки операции, сообщила РИА Новости начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен. По ее словам, в последнее время мошенники, помимо распространенных, реализуют новые схемы хищения денежных средств, в частности, от лица Росфинмониторинга. "Так, гражданам от имени Росфинмониторинга поступают сообщения о мнимом взыскании денежных средств, находящихся на счетах, в связи с нарушением законодательства о противодействии легализации преступных доходов", - пояснила Тисен, добавив, что в некоторых случаях в таких сообщениях присутствует имитация символики и печатей ведомства. "Имеют место также случаи многофазового мошенничества с последующим требованием дополнительных средств якобы для уплаты комиссии Росфинмониторинга", - отметила она. После рассылки писем потерпевшему предлагается оплатить некий комиссионный сбор, якобы для того, чтобы сохранить хотя бы часть имеющихся денежных средств. "В результате мошенники не только похищают деньги доверчивых граждан, но и их личные данные", - отметила Тисен. По ее словам, многофазовое хищение денежных средств может реализовываться также и под видом применения мер противодействия отмыванию доходов или финансированию терроризма. "Сначала доверчивых граждан заманивают в финансовые пирамиды, забирая у них последние деньги. Когда потерпевшие начинают требовать вернуть похищенное, мошенники сообщают им о "блокировке счетов Росфинмониторингом" и требуют внести деньги якобы для оплаты комиссии за разморозку операций", - пояснила Тисен. На прошлой неделе Росфинмониторинг отметил увеличение количества звонков и электронных писем гражданам от имени ведомства с "извещениями" о блокировке (замораживании) их денежных средств и предложениями снять ограничения за плату под различными предлогами.
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технологии, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия
Технологии, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия
08:48 08.02.2023 (обновлено: 08:50 08.02.2023)
 
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Росфинмониторинг рассказал о схеме хищения средств с помощью многофазового мошенничества

© Fotolia / lavioМужчина разговаривает по телефону
Мужчина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Fotolia / lavio
Мужчина разговаривает по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Мошенники придумали новые схемы хищения денежных средств: для этого, например, они от лица Росфинмониторинга рассылают сообщения о мнимом изъятии средств в счет государства из-за подозрительной активности, а затем требуют оплатить "комиссию" для разморозки операции, сообщила РИА Новости начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен.
По ее словам, в последнее время мошенники, помимо распространенных, реализуют новые схемы хищения денежных средств, в частности, от лица Росфинмониторинга. "Так, гражданам от имени Росфинмониторинга поступают сообщения о мнимом взыскании денежных средств, находящихся на счетах, в связи с нарушением законодательства о противодействии легализации преступных доходов", - пояснила Тисен, добавив, что в некоторых случаях в таких сообщениях присутствует имитация символики и печатей ведомства.
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"Имеют место также случаи многофазового мошенничества с последующим требованием дополнительных средств якобы для уплаты комиссии Росфинмониторинга", - отметила она.
После рассылки писем потерпевшему предлагается оплатить некий комиссионный сбор, якобы для того, чтобы сохранить хотя бы часть имеющихся денежных средств. "В результате мошенники не только похищают деньги доверчивых граждан, но и их личные данные", - отметила Тисен.
По ее словам, многофазовое хищение денежных средств может реализовываться также и под видом применения мер противодействия отмыванию доходов или финансированию терроризма.
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На прошлой неделе Росфинмониторинг отметил увеличение количества звонков и электронных писем гражданам от имени ведомства с "извещениями" о блокировке (замораживании) их денежных средств и предложениями снять ограничения за плату под различными предлогами.
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