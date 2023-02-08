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Правительство Монголии объявило 2023 годом борьбы с коррупцией - РИА Новости, 08.02.2023
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Правительство Монголии объявило 2023 годом борьбы с коррупцией
Правительство Монголии объявило 2023 годом борьбы с коррупцией - РИА Новости, 08.02.2023
Правительство Монголии объявило 2023 годом борьбы с коррупцией
Правительство Монголии по инициативе премьер-министра Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ объявило 2023 год годом борьбы с коррупцией, сообщает Монгольское общественное РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:45
2023-02-08T15:45
в мире
монголия
лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ
халтмаагийн баттулга
улан-батор
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УЛАН-БАТОР, 8 фев - РИА Новости. Правительство Монголии по инициативе премьер-министра Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ объявило 2023 год годом борьбы с коррупцией, сообщает Монгольское общественное радио и телевидение. Перед правительством, министерствами, ведомствами, губернаторами областей и городов поставлена цель по реализации пяти особых мер. Так, операция "Свисток" включает меры по защите тех, кто сообщает о коррупции и должностных преступлениях, организацию движения по всемерной поддержке разоблачений, формирование в обществе нетерпимого и бескомпромиссного отношения к коррупции. Операция "Метла" призвана бороться с ситуацией, когда уровень потребления политиков выше их легальных доходов, прекратить назначение на высокие должности по знакомству, неотвратимость наказания за коррупцию, очистку государственных органов от "паразитов". Операция "Птица" подразумевает экстрадицию бежавших за границу коррупционеров, сотрудничество с правоохранительными органами зарубежных стран, защиту иностранных инвесторов Операция "Возвращение" - выявление и возврат похищенных средств, спрятанных в оффшорных зонах и зарубежных странах, создание фонда возвращенных средств, деятельность которого должна быть прозрачной для общественности. Операция "Стекло" - обеспечение прозрачности деятельности государственных организаций, ликвидация бюрократии, открытость всех видов отбора; общественный контроль за госкомпаниями, формирование квалифицированных управленческих команд, создание этичной и честной конкурентной среды. Агентство по борьбе с коррупцией в Монголии 13 декабря обнародовало список лиц, причастных к масштабным хищениям угля при экспорте в Китай. Замглавы следственного отдела Агентства по борьбе с коррупцией Монголии заявил, что с делом о хищении угля связаны экс-президент Халтмаагийн Баттулга, семь депутатов и губернатор. По данным СМИ, сумма ущерба от коррупции при экспорте угля составляет от 1,8 до 13 миллиардов долларов. Информация вызвала массовые протесты в Улан-Баторе, которые стихли после того, как власти обещали провести тщательное расследование.
https://ria.ru/20230205/sholts-1849827660.html
https://ria.ru/20230208/vzyatka-1850504027.html
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в мире, монголия, лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ, халтмаагийн баттулга, улан-батор
В мире, Монголия, Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, Халтмаагийн Баттулга, Улан-Батор
15:45 08.02.2023
 
Правительство Монголии объявило 2023 годом борьбы с коррупцией

Монголия по инициативе премьера Оюун-Эрдэнэ объявила 2023 годом борьбы с коррупцией

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкВид на Улан-Батор
Вид на Улан-Батор - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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УЛАН-БАТОР, 8 фев - РИА Новости. Правительство Монголии по инициативе премьер-министра Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ объявило 2023 год годом борьбы с коррупцией, сообщает Монгольское общественное радио и телевидение.
Перед правительством, министерствами, ведомствами, губернаторами областей и городов поставлена цель по реализации пяти особых мер. Так, операция "Свисток" включает меры по защите тех, кто сообщает о коррупции и должностных преступлениях, организацию движения по всемерной поддержке разоблачений, формирование в обществе нетерпимого и бескомпромиссного отношения к коррупции.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
5 февраля, 10:48
Шольц на вопрос о членстве Украины в ЕС напомнил о коррупции
Операция "Метла" призвана бороться с ситуацией, когда уровень потребления политиков выше их легальных доходов, прекратить назначение на высокие должности по знакомству, неотвратимость наказания за коррупцию, очистку государственных органов от "паразитов".
Операция "Птица" подразумевает экстрадицию бежавших за границу коррупционеров, сотрудничество с правоохранительными органами зарубежных стран, защиту иностранных инвесторов
Операция "Возвращение" - выявление и возврат похищенных средств, спрятанных в оффшорных зонах и зарубежных странах, создание фонда возвращенных средств, деятельность которого должна быть прозрачной для общественности.
Наручники - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
11:35
Главного инспектора Ростехнадзора Карелии задержали по подозрению во взятке
Операция "Стекло" - обеспечение прозрачности деятельности государственных организаций, ликвидация бюрократии, открытость всех видов отбора; общественный контроль за госкомпаниями, формирование квалифицированных управленческих команд, создание этичной и честной конкурентной среды.
Агентство по борьбе с коррупцией в Монголии 13 декабря обнародовало список лиц, причастных к масштабным хищениям угля при экспорте в Китай. Замглавы следственного отдела Агентства по борьбе с коррупцией Монголии заявил, что с делом о хищении угля связаны экс-президент Халтмаагийн Баттулга, семь депутатов и губернатор. По данным СМИ, сумма ущерба от коррупции при экспорте угля составляет от 1,8 до 13 миллиардов долларов. Информация вызвала массовые протесты в Улан-Баторе, которые стихли после того, как власти обещали провести тщательное расследование.
Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 06:26
Монголия страдает от антироссийских санкций, заявил премьер
 
В миреМонголияЛувсаннамсрайн Оюун-ЭрдэнэХалтмаагийн БаттулгаУлан-Батор
 
 
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