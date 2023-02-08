https://ria.ru/20230208/moldaviya-1850581754.html

Оппозиция Молдавии требует ввести наказание за призывы к ликвидации страны

Оппозиция Молдавии требует ввести наказание за призывы к ликвидации страны - РИА Новости, 08.02.2023

Оппозиция Молдавии требует ввести наказание за призывы к ликвидации страны

Оппозиционный в Молдавии блок коммунистов и социалистов выступил с законодательной инициативой о введении уголовной ответственности за призывы к ликвидации... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T15:36

2023-02-08T15:36

2023-02-08T15:36

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КИШИНЕВ, 8 фев – РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок коммунистов и социалистов выступил с законодательной инициативой о введении уголовной ответственности за призывы к ликвидации страны, заявил в среду на брифинге в парламенте депутат-социалист Александр Нестеровский. Разговоры о тесной интеграции Молдавии и Румынии давно присутствуют в политическом дискурсе Кишинева и Бухареста. Как правило, они активизируются перед выборами в центральные или местные органы власти в Румынии. Однако в последнее время румынские и молдавские политики, представляющие правые партии, заявляют о поглощении Молдавии Румынией в контексте процесса евроинтеграции, называя это кратчайшим путем для вступления Кишинева в Евросоюз. "Мы предлагаем законопроект, согласно которому любые призывы к уничтожению Молдавии или объединению с другим государством будут уголовно наказуемыми", - сказал Нестеровский. Он отметил, что блок считает подрывом государственности лозунги о присоединении к Румынии, призывы к участию в чужих конфликтах, заявления с трибуны парламента о том, что государственного языка и Молдавии как государства не существует. "В других странах подобные призывы являются актом государственной измены", - добавил депутат. Парламенты Молдавии и Румынии в прошлом году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. Согласно опросам общественного мнения, большинство жителей Молдавии выступают против вхождения страны в состав Румынии.

https://ria.ru/20230203/moldaviya-1849535330.html

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кишинев

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, молдавия, румыния, кишинев