Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция Молдавии требует ввести наказание за призывы к ликвидации страны - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230208/moldaviya-1850581754.html
Оппозиция Молдавии требует ввести наказание за призывы к ликвидации страны
Оппозиция Молдавии требует ввести наказание за призывы к ликвидации страны - РИА Новости, 08.02.2023
Оппозиция Молдавии требует ввести наказание за призывы к ликвидации страны
Оппозиционный в Молдавии блок коммунистов и социалистов выступил с законодательной инициативой о введении уголовной ответственности за призывы к ликвидации... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:36
2023-02-08T15:36
в мире
молдавия
румыния
кишинев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d125922449b7270d1f2ce7dd0372cbd0.jpg
КИШИНЕВ, 8 фев – РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок коммунистов и социалистов выступил с законодательной инициативой о введении уголовной ответственности за призывы к ликвидации страны, заявил в среду на брифинге в парламенте депутат-социалист Александр Нестеровский. Разговоры о тесной интеграции Молдавии и Румынии давно присутствуют в политическом дискурсе Кишинева и Бухареста. Как правило, они активизируются перед выборами в центральные или местные органы власти в Румынии. Однако в последнее время румынские и молдавские политики, представляющие правые партии, заявляют о поглощении Молдавии Румынией в контексте процесса евроинтеграции, называя это кратчайшим путем для вступления Кишинева в Евросоюз. "Мы предлагаем законопроект, согласно которому любые призывы к уничтожению Молдавии или объединению с другим государством будут уголовно наказуемыми", - сказал Нестеровский. Он отметил, что блок считает подрывом государственности лозунги о присоединении к Румынии, призывы к участию в чужих конфликтах, заявления с трибуны парламента о том, что государственного языка и Молдавии как государства не существует. "В других странах подобные призывы являются актом государственной измены", - добавил депутат. Парламенты Молдавии и Румынии в прошлом году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. Согласно опросам общественного мнения, большинство жителей Молдавии выступают против вхождения страны в состав Румынии.
https://ria.ru/20230203/moldaviya-1849535330.html
https://ria.ru/20230203/moldaviya-1849514971.html
молдавия
румыния
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d24c9919a230ce6a26272390a2535a85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, румыния, кишинев
В мире, Молдавия, Румыния, Кишинев
15:36 08.02.2023
 
Оппозиция Молдавии требует ввести наказание за призывы к ликвидации страны

Оппозиция в Молдавии требует ввести уголовное наказание за призывы к ликвидации страны

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 8 фев – РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок коммунистов и социалистов выступил с законодательной инициативой о введении уголовной ответственности за призывы к ликвидации страны, заявил в среду на брифинге в парламенте депутат-социалист Александр Нестеровский.
Разговоры о тесной интеграции Молдавии и Румынии давно присутствуют в политическом дискурсе Кишинева и Бухареста. Как правило, они активизируются перед выборами в центральные или местные органы власти в Румынии. Однако в последнее время румынские и молдавские политики, представляющие правые партии, заявляют о поглощении Молдавии Румынией в контексте процесса евроинтеграции, называя это кратчайшим путем для вступления Кишинева в Евросоюз.
Молдавия - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 14:48
Опрос показал, что половина жителей Молдавии не считает Россию угрозой
"Мы предлагаем законопроект, согласно которому любые призывы к уничтожению Молдавии или объединению с другим государством будут уголовно наказуемыми", - сказал Нестеровский.
Он отметил, что блок считает подрывом государственности лозунги о присоединении к Румынии, призывы к участию в чужих конфликтах, заявления с трибуны парламента о том, что государственного языка и Молдавии как государства не существует. "В других странах подобные призывы являются актом государственной измены", - добавил депутат.
Парламенты Молдавии и Румынии в прошлом году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
Согласно опросам общественного мнения, большинство жителей Молдавии выступают против вхождения страны в состав Румынии.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 14:06
Сенатор рассказал, к чему приведет стремление руководства Молдавии в НАТО
 
В миреМолдавияРумынияКишинев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала