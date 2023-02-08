https://ria.ru/20230208/mitropolit-1850494766.html

Митрополит Белгородский: за минувший год мы научились лишь одному

Митрополит Белгородский: за минувший год мы научились лишь одному - РИА Новости, 08.02.2023

Митрополит Белгородский: за минувший год мы научились лишь одному

Жители Белгородской области уже год живут под обстрелами ВСУ; о новом общественном договоре, разрушенных храмах и пастырском служении в приграничной зоне... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T12:00

2023-02-08T12:00

2023-02-08T12:51

интервью

белгородская область

украина

россия

московский патриархат

марфо-мариинская обитель

религия

интервью - религия и мировоззрение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850475780_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_02efd693a75133e3169cf0857a6dcaa1.jpg

Жители Белгородской области уже год живут под обстрелами ВСУ; о новом общественном договоре, разрушенных храмах и пастырском служении в приграничной зоне рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Анне Горбашовой митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн (Попов).– Уже год идет специальная военная операция, приграничные территории Белгородской области обстреливаются ВСУ, какое настроение у ваших прихожан, люди не впали в отчаяние?– Чтобы понять, какое настроение, я вам так скажу: если 24 февраля 2022 года, когда начались залпы, все подумали, что это запоздалый салют по поводу 23 февраля, то когда 9 мая были салюты, люди повыскакивали из домов, думая, что это прилеты совсем близко. Понимаете разницу? Но большинство людей на Белгородчине научились радоваться малым радостям, потому что жизнь – она жительствовать должна. Защищать жизнь надо сегодня, сейчас. Например, высадили в Белгороде тюльпаны – вы себе не представляете, столько людей пришло смотреть на эти тюльпаны. Атмосфера радости, любви, дети купались в этих тюльпанах, было ощущение счастья, а раньше бы никто и не заметил, прошли бы мимо и все…– Много людей оказывают помощь Вооруженным силам РФ, кто какую может?– Благодаря открытости губернатора Вячеслава Гладкова, который рассказывает, что произошло и как произошло, – колоссальное доверие к власти, здесь образовался новый общественный договор, мы стали больше доверять друг другу. Никто не ноет, не говорит, что все плохо, все спрашивают: "А что лично ты сделал?". Тоже самое и в блогерской сфере: нет отщепенцев, потому что они не находят поддержки. Все заняты делом, люди хотят помочь. Когда над тобой грохочет, ты уже по-другому смотришь на жизнь. Белгородцы все объединились, маленький пример приведу. На встрече с одним из командующих, который попросил помочь со штыковыми лопатами, копать укрепления. Я ему говорю: "XXI век, давайте мы как-то по-другому это решим". Я попросил бизнесменов, они приобрели японский трактор, небольшой, но с большим ковшом. Женская фабрика, например, работает по нашим заказам теперь: шьют белье для армии, плащ-палатки, спальные мешки, маскхалаты и другое. Епархия просит, чтобы оплатили заказ, который мы размещаем, и люди прямо на фабрику перечисляют средства.Слава Богу, все мобилизовались потихонечку, научились делать здесь на заводах необходимое фронту. Люди приходят и предлагают: "Давайте сделаем сами, чтобы не искать, то что мы можем сделать". Люди заняты. Занятость – это очень большое дело, вдохновение – это их защита. Первыми сдались те, кто испугались и покинули просторы России, потом сдались те, у кого терпения не хватило, а те, кто своим делом занимался, они как занимались, так и занимаются и делают большие успехи.– Какую помощь оказывает епархия беженцам и переселенцам с приграничных территорий?– У нас есть специальные центры милосердия, особенно сестричество при Марфо-Мариинской обители. Через это сестричество прошло около 35 тысяч человек, те, кто обратились за помощью. Разная совершенно помощь, начиная от детских памперсов, продуктов, одежды и так далее, так далее. Посылаем гуманитарную помощь в зону СВО.Сейчас наши прихожане устраивают соревнование, кто больше навяжет шерстяных вещей. Носки, перчатки, шарфы и шапки – они привозят все в единый центр епархии, и мы, когда позволяет погода, я имею в виду густой туман, чтобы снайперы не работали и квадрокоптеры не летали, отвозим нашим воинам. Священники ездят, и я иногда езжу, совершаем службы – нужно поддерживать их моральный дух. Знаете, когда солдат прижимает эти носки или перчатки, связанные бабушкой, видимо от них исходит особая теплота, очень трогательно на это смотреть. Суровые глаза вдруг преображаются и появляется что-то теплое, видимо вспоминает родной дом, семью.Наша священнослужители постоянно благословляют тех, кто мобилизован. И даже бывают в воинских частях с концертами. У нас есть замечательная группа: два батюшки-близнеца играют на гитарах и поют. Они постоянно на передовой. Совершают литургию, причащают и после этого дают концерты. Уникальная ситуация, когда священники не только служат, но еще и могут духовно поддержать людей через культуру.– У Белгородской области довольно протяженная граница с Украиной, пострадали ли какие-то храмы от обстрелов на приграничной территории?– Общая протяженность границы Белгородской области с Украиной – 540 километров, а вся граница России и Украины – 1100 километров. Это накладывает свой отпечаток на все. У нас есть приграничная двадцатикилометровая зона, где находятся 58 храмов, некоторые храмы нужно восстанавливать. Например, храм архангела Михаила в Журавлевке: туда попало два снаряда, снесло крышу, и снаряд попал рядом с иконостасом, но ни одна икона не треснула. Стояла на престоле дарохранительница под стеклом – даже она не треснула, а крыши нет. Этот храм в Журавлевке заново надо отстраивать. Мы перевезли оттуда иконы в строящийся храм Песчанской иконы Божией Матери в Таврово, и там уже служили перед ними на Рождество. Несмотря на то, что он тоже близко к границе, мы его строим, потому что строительство храма дает надежду на будущее.– Вы продолжаете строить храм, несмотря на риск его разрушения в случае прилета?– Одновременно храм выполняет и гуманитарную миссию. Есть люди, которые не выехали из приграничных сел, и поддержка им нужна и важна. В этом году мы планируем его достроить, несмотря на то, что он тоже очень близко к границе. Совершаешь богослужение, а в это время прилет, но никто не бежит из храма, все наоборот сосредоточенно молятся. Храм Святой Троицы в селе Муром, например, обстреляли из минометов, но так как это постройка XIX века – там полутораметровые стены, их не так-то просто прострелить. Но следы на храме такие же, как фильмах о Великой Отечественной войне.Мне губернатор рассказывал, что он посещал село Муром, и вдруг видит: идут бабушки по дороге, хотя все должны были выехать. Губернатор останавливается и спрашивает: "Вы откуда идете?". "Со службы", – отвечают. Он интересуется, много ли людей в храме было. "Сегодня много – 12 человек, сегодня праздник большой", – говорят бабушки. Если раньше были десятки и сотни людей, то теперь каждый человек в таких храмах на богослужении – это уже явление.Где-то в приграничье на 80% сократилось количество прихожан в храмах, а где-то на 40%. Мы эту динамику отслеживаем, потому что надо батюшкам помогать. Рядом с границей в храмах сейчас нет вечерних служб, в темное время суток светящиеся окна – это всегда цель. На Пасху в этих храмах я благословил служить с утра, потому что мы боялись провокаций.– В минуты тревоги, отчаяния люди ищут защиты у Бога, обращают к Нему свои молитвы о помощи. Если говорить о храмах, расположенных не на приграничных территориях, количество прихожан увеличилось?– Да. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Белгороде служат сейчас три литургии в воскресный день. На ранней литургии присутствуют в основном пожилые люди, потом служится детская литургия и потом уже основная. Так вот на основной литургии сейчас до 60% – это мужчины, которые молятся, причащаются. Мы видим, что люди все больше и больше обращаются к Богу и чувствуют эту необходимость. Конечно же, нам очень важно было отвлечь детей от этих стрессов, поэтому мы летом организовали специальный лагерь. Мы забирали детей беженцев и переселенцев автобусами на целый день, и на базе нашей православной гимназии проходили разные мероприятия. В основном все эти дети жили в одной большой гостинице, и служащие гостиницы говорили: "Вы представляете, мы месяц не слышали вечером ни одного писка". Дети приезжали и падали без сил, а утром они с радостными лицами садились в автобус – очень важно было, чтобы дети начали улыбаться. У нас бывают дни, когда тишина, а бывают дни, когда уж очень много прилетов, и это все будоражит сознание. К сожалению, у детей и у взрослых появляются так называемые панические атаки. И это серьезная проблема, которую не видно, которая внутри человека. Но она, конечно, потом еще скажется.– Московская патриархия помогает решать ваши многочисленные проблемы?– Да, большую помощь оказывает Синодальный отдел по благотворительности Московского патриархата. Владыка Пантелеимон (председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) – ред.) тут был, и молодые люди-волонтеры, которые очень часто бывают у нас по благословению святейшего патриарха Кирилла. Случилось так, что феврале-марте в шести километрах от нашей границы была оставлена психоневрологическая больница, самая большая в Харьковской области, там 780 человек было. И мы с волонтерами на броне завозили туда продовольствие, медикаменты и топливо.Все это шло через наши белгородские структуры, надо было сделать проходы, священники из отдела по связи с вооруженными силами если приезжали, то обязательно консультировали, есть же свои правила, если ты их не будешь соблюдать, то погибнешь. Очень большое количество волонтеров было в Харьковской области, мы имели пункты помощи там, нам помогали местные жители. К сожалению, те, кто не успел эвакуироваться подверглись издевательствам и многие из них погибли, туда зашли наемники, страшная была ситуация.– На Украине сейчас происходят гонения на каноническую Православную церковь, преследуют священников, заводят уголовные дела. Много ли священнослужителей УПЦ эвакуировались к вам в Белгородскую область?– Мы приняли 40 священников с семьями из Украины. Потом они постепенно распределились по епархиям, важно было это все правильно оформить. Их обвиняли в госизмене, угрозы были разные, но они ничего плохого не делали, просто раздавали гуманитарную помощь у храмов, привезенную из России. Задача священника – нести служение примирения: примирить человека с Богом, человека с человеком, и человека внутри себя. Эту задачу сейчас мы исполняем. Каждый должен заниматься своим делом, и в этом смысле если мы говорим о евангельском милосердии, мы должны его проявлять. Если мы говорим о защите священного дара жизни, мы должны помогать всем, потому что перед тобой человек, он – образ и подобие Божие. Поэтому служение примирения – основное для нашего священства сегодня.

https://ria.ru/20230117/svyaschenniki-1845212826.html

https://ria.ru/20230206/monastyr-1850107207.html

https://ria.ru/20230119/kadilo-1846046429.html

белгородская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, белгородская область, украина, россия, московский патриархат, марфо-мариинская обитель, интервью - религия и мировоззрение