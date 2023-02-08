https://ria.ru/20230208/minirovanie-1850627008.html
Московские больницы получили сообщения с угрозой минирования
Московские больницы получили сообщения с угрозой минирования - РИА Новости, 08.02.2023
Московские больницы получили сообщения с угрозой минирования
Лечебные учреждения Москвы получили анонимные сообщения с угрозой "минирования", проводятся выборочные проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:26
2023-02-08T17:26
2023-02-08T17:26
москва
россия
украина
происшествия
ложные сообщения о минировании зданий
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Лечебные учреждения Москвы получили анонимные сообщения с угрозой "минирования", проводятся выборочные проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Поступили угрозы "минирования" в адрес больниц Москвы", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по предварительной информации, сообщение об угрозе исходило с территории Украины. Проводятся выборочные проверки без эвакуации посетителей и персонала лечебных учреждений. Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20230125/minirovanie-1847235590.html
москва
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, украина, происшествия, ложные сообщения о минировании зданий
Москва, Россия, Украина, Происшествия, Ложные сообщения о минировании зданий
Московские больницы получили сообщения с угрозой минирования
Сообщения о минировании поступили в московские больницы с территории Украины
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Лечебные учреждения Москвы получили анонимные сообщения с угрозой "минирования", проводятся выборочные проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступили угрозы "минирования" в адрес больниц Москвы", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, по предварительной информации, сообщение об угрозе исходило с территории Украины. Проводятся выборочные проверки без эвакуации посетителей и персонала лечебных учреждений.
Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.