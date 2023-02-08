https://ria.ru/20230208/minirovanie-1850627008.html

Московские больницы получили сообщения с угрозой минирования

Московские больницы получили сообщения с угрозой минирования - РИА Новости, 08.02.2023

Московские больницы получили сообщения с угрозой минирования

Лечебные учреждения Москвы получили анонимные сообщения с угрозой "минирования", проводятся выборочные проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T17:26

2023-02-08T17:26

2023-02-08T17:26

москва

россия

украина

происшествия

ложные сообщения о минировании зданий

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Лечебные учреждения Москвы получили анонимные сообщения с угрозой "минирования", проводятся выборочные проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Поступили угрозы "минирования" в адрес больниц Москвы", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по предварительной информации, сообщение об угрозе исходило с территории Украины. Проводятся выборочные проверки без эвакуации посетителей и персонала лечебных учреждений. Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20230125/minirovanie-1847235590.html

москва

россия

украина

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, украина, происшествия, ложные сообщения о минировании зданий