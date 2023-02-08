https://ria.ru/20230208/minirovanie-1850615718.html

В Москве четыре суда получили сообщения с угрозами минирования

В Москве четыре суда получили сообщения с угрозами минирования - РИА Новости, 08.02.2023

В Москве четыре суда получили сообщения с угрозами минирования

Четыре районных суда Москвы получили сообщения с угрозами минирования в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T16:52

2023-02-08T16:52

2023-02-08T16:52

москва

россия

происшествия

московский городской суд

ложные сообщения о минировании зданий

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Четыре районных суда Москвы получили сообщения с угрозами минирования в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. "В Перовский, Чертановский, Измайловский, Хорошевский районные суды Москвы поступили сообщения с угрозой минирования", - сказала собеседница агентства. По ее словам, проведены эвакуации. Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20230201/prigovor-1848919561.html

москва

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, происшествия, московский городской суд, ложные сообщения о минировании зданий