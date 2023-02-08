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В Москве четыре суда получили сообщения с угрозами минирования - РИА Новости, 08.02.2023
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В Москве четыре суда получили сообщения с угрозами минирования
В Москве четыре суда получили сообщения с угрозами минирования - РИА Новости, 08.02.2023
В Москве четыре суда получили сообщения с угрозами минирования
Четыре районных суда Москвы получили сообщения с угрозами минирования в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T16:52
2023-02-08T16:52
москва
россия
происшествия
московский городской суд
ложные сообщения о минировании зданий
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Четыре районных суда Москвы получили сообщения с угрозами минирования в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. "В Перовский, Чертановский, Измайловский, Хорошевский районные суды Москвы поступили сообщения с угрозой минирования", - сказала собеседница агентства. По ее словам, проведены эвакуации. Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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москва, россия, происшествия, московский городской суд, ложные сообщения о минировании зданий
Москва, Россия, Происшествия, Московский городской суд, Ложные сообщения о минировании зданий
16:52 08.02.2023
 
В Москве четыре суда получили сообщения с угрозами минирования

В Москве четыре районных суда эвакуировали из-за сообщений о минировании

© РИА Новости / Константин Морозов / Перейти в медиабанкСапер
Сапер - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Константин Морозов
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Сапер. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Четыре районных суда Москвы получили сообщения с угрозами минирования в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"В Перовский, Чертановский, Измайловский, Хорошевский районные суды Москвы поступили сообщения с угрозой минирования", - сказала собеседница агентства. По ее словам, проведены эвакуации.
Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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