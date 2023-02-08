https://ria.ru/20230208/mid-1850665272.html

Путин продлил срок госслужбы Богданову и Грушко

Путин продлил срок госслужбы Богданову и Грушко - РИА Новости, 08.02.2023

Путин продлил срок госслужбы Богданову и Грушко

Президент России Владимир Путин продлил срок федеральной государственной службы двум замглавы МИД РФ Михаилу Богданову и Александру Грушко на один год,... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T19:51

2023-02-08T19:51

2023-02-08T19:57

россия

политика

михаил богданов

александр грушко

владимир путин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил срок федеральной государственной службы двум замглавы МИД РФ Михаилу Богданову и Александру Грушко на один год, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации."Продлить срок федеральной государственной гражданской службе на один год: заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Богданову Михаилу Леонидовичу, заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Грушко Александру Викторовичу", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230206/nurgaliev-1850026017.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

россия, политика, михаил богданов, александр грушко, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)