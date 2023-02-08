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Путин продлил срок госслужбы Богданову и Грушко - РИА Новости, 08.02.2023
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Путин продлил срок госслужбы Богданову и Грушко
Путин продлил срок госслужбы Богданову и Грушко - РИА Новости, 08.02.2023
Путин продлил срок госслужбы Богданову и Грушко
Президент России Владимир Путин продлил срок федеральной государственной службы двум замглавы МИД РФ Михаилу Богданову и Александру Грушко на один год,... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T19:51
2023-02-08T19:57
россия
политика
михаил богданов
александр грушко
владимир путин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил срок федеральной государственной службы двум замглавы МИД РФ Михаилу Богданову и Александру Грушко на один год, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации."Продлить срок федеральной государственной гражданской службе на один год: заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Богданову Михаилу Леонидовичу, заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Грушко Александру Викторовичу", - говорится в документе.
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россия, политика, михаил богданов, александр грушко, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Политика, Михаил Богданов, Александр Грушко, Владимир Путин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
19:51 08.02.2023 (обновлено: 19:57 08.02.2023)
 
Путин продлил срок госслужбы Богданову и Грушко

Президент Путин продлил срок госслужбы двум замглавы МИД России Богданову и Грушко на год

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил срок федеральной государственной службы двум замглавы МИД РФ Михаилу Богданову и Александру Грушко на один год, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Продлить срок федеральной государственной гражданской службе на один год: заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Богданову Михаилу Леонидовичу, заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Грушко Александру Викторовичу", - говорится в документе.
Рашид Нургалиев - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 13:55
Путин назначил Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза
 
РоссияПолитикаМихаил БогдановАлександр ГрушкоВладимир ПутинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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