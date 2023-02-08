https://ria.ru/20230208/microsoft-1850483265.html
Microsoft внедрила аналог ChatGPT в Bing и Edge
Microsoft внедрила аналог ChatGPT в Bing и Edge - РИА Новости, 08.02.2023
Microsoft внедрила аналог ChatGPT в Bing и Edge
Американская корпорация Microsoft внедрила в свою поисковую систему Bing и интернет-браузер Edge инструменты, основанные на искусственном интеллекте, а также... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T10:31
2023-02-08T10:31
2023-02-08T11:16
в мире
технологии
билл гейтс
microsoft corporation
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Американская корпорация Microsoft внедрила в свою поисковую систему Bing и интернет-браузер Edge инструменты, основанные на искусственном интеллекте, а также планирует дать клиентам возможность создавать аналоги чат-бота ChatGPT, следует из пресс-релиза компании и сообщений СМИ."Сегодня мы запускаем совершенно новую поисковую систему Bing на базе искусственного интеллекта и браузер Edge, предварительная версия которых уже доступна на Bing.com, чтобы обеспечить улучшенный поиск, более полные ответы, новый интерфейс чата и возможность создавать контент", - говорится в сообщении."Microsoft планирует выпустить программное обеспечение, которое поможет крупным компаниям создавать собственные чат-боты, аналогичные ChatGPT", - в свою очередь передает телеканал CNBC со ссылкой на источники.По словам источников, Microsoft также планирует анонсировать технологию для компаний, школ и правительств для создания собственных ботов с помощью ChatGPT или усовершенствования существующих с помощью новой технологии, которая может предлагать ответы агентам колл-центров во время разговоров с клиентами. Кроме того, Microsoft хочет, в частности, предоставить клиентам возможность загружать собственные данные и улучшать голос своих чат-ботов, а также намерена позволить клиентам заменять брендинг Microsoft и OpenAI.Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft разрабатывает операционную систему Windows.В конце января Microsoft заявила, что инвестирует "миллиарды долларов" в создателя чат-бота ChatGPT, компанию OpenAI. По данным агентства Блумберг, инвестиции могут составить 10 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20230207/google-1850365099.html
https://ria.ru/20230126/ukraina-1847709886.html
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в мире, технологии, билл гейтс, microsoft corporation, вашингтон (штат)
В мире, Технологии, Билл Гейтс, Microsoft Corporation, Вашингтон (штат)
10:31 08.02.2023 (обновлено: 11:16 08.02.2023)
Microsoft внедрила аналог ChatGPT в Bing и Edge
Microsoft внедрила аналог ChatGPT в поисковик Bing и интернет-браузер Edge
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Американская корпорация Microsoft внедрила в свою поисковую систему Bing и интернет-браузер Edge инструменты, основанные на искусственном интеллекте, а также планирует дать клиентам возможность создавать аналоги чат-бота ChatGPT, следует из пресс-релиза компании и сообщений СМИ.
"Сегодня мы запускаем совершенно новую поисковую систему Bing на базе искусственного интеллекта и браузер Edge, предварительная версия которых уже доступна на Bing.com, чтобы обеспечить улучшенный поиск, более полные ответы, новый интерфейс чата и возможность создавать контент", - говорится в сообщении.
"Microsoft планирует выпустить программное обеспечение, которое поможет крупным компаниям создавать собственные чат-боты, аналогичные ChatGPT", - в свою очередь передает телеканал CNBC со ссылкой на источники.
По словам источников, Microsoft также планирует анонсировать технологию для компаний, школ и правительств для создания собственных ботов с помощью ChatGPT или усовершенствования существующих с помощью новой технологии, которая может предлагать ответы агентам колл-центров во время разговоров с клиентами. Кроме того, Microsoft хочет, в частности, предоставить клиентам возможность загружать собственные данные и улучшать голос своих чат-ботов, а также намерена позволить клиентам заменять брендинг Microsoft и OpenAI.
Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом
и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон
. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft разрабатывает операционную систему Windows.
В конце января Microsoft заявила, что инвестирует "миллиарды долларов" в создателя чат-бота ChatGPT, компанию OpenAI. По данным агентства Блумберг, инвестиции могут составить 10 миллиардов долларов.