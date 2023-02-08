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Следователи не установили, почему расчет ЗРК "Бук" выпустил ракету по MH17 - РИА Новости, 08.02.2023
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Следователи не установили, почему расчет ЗРК "Бук" выпустил ракету по MH17
Следователи не установили, почему расчет ЗРК "Бук" выпустил ракету по MH17 - РИА Новости, 08.02.2023
Следователи не установили, почему расчет ЗРК "Бук" выпустил ракету по MH17
Следователи не смогли установить, почему боевой расчет зенитного ракетного комплекса "Бук" выпустил ракету по самолету рейса MH17 в 2014 году, заявила в среду... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T16:49
2023-02-08T16:49
mh17. расследование
в мире
россия
нидерланды
украина
бук (зенитный ракетный комплекс)
крушение малайзийского boeing под донецком
авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014)
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ГААГА, 8 фев - РИА Новости. Следователи не смогли установить, почему боевой расчет зенитного ракетного комплекса "Бук" выпустил ракету по самолету рейса MH17 в 2014 году, заявила в среду прокуратура Нидерландов. Российская Генпрокуратура ранее отмечала, что ракета была выпущена с подконтрольной Киеву территории. В Гааге в среду проходит пресс-конференция по новым результатам расследования совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году. Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом суд признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время. Суд также постановил, что самолет рейса MH17 был сбит ракетой из "Бука", запущенной со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР. В МИД России, комментируя решение суда в Нидерландах, заявили, что суд выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности РФ. Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Прокуратура требовала приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории. Линия гособвинения строилась на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивала на том, что анонимность была необходима в целях безопасности. МИД РФ с самого начала заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
https://ria.ru/20221117/krushenie-1831597020.html
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россия
нидерланды
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mh17. расследование, в мире, россия, нидерланды, украина, бук (зенитный ракетный комплекс), крушение малайзийского boeing под донецком, авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014)
MH17. Расследование, В мире, Россия, Нидерланды, Украина, Бук (зенитный ракетный комплекс), Крушение малайзийского Boeing под Донецком, Авиакатастрофа Boeing 777 под Донецком (2014)
16:49 08.02.2023
 
Следователи не установили, почему расчет ЗРК "Бук" выпустил ракету по MH17

Следователи в Гааге не смогли установить, почему расчет ЗРК "Бук" выпустил ракету по MH17

© AP Photo / Peter Dejong, PoolРеконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе в Нидерландах
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Peter Dejong, Pool
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе в Нидерландах. Архивное фото
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ГААГА, 8 фев - РИА Новости. Следователи не смогли установить, почему боевой расчет зенитного ракетного комплекса "Бук" выпустил ракету по самолету рейса MH17 в 2014 году, заявила в среду прокуратура Нидерландов. Российская Генпрокуратура ранее отмечала, что ракета была выпущена с подконтрольной Киеву территории.
"Невозможно оказалось установить, почему члены экипажа "Бук" выпустили ракету по MH17, какое у них было задание и какая информация у них была на тот момент", - говорится в заявлении, распространенном голландской прокуратурой.
В Гааге в среду проходит пресс-конференция по новым результатам расследования совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.
Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению.
При этом суд признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации.
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17 ноября 2022, 01:05
Дело о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году
Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время. Суд также постановил, что самолет рейса MH17 был сбит ракетой из "Бука", запущенной со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР.
В МИД России, комментируя решение суда в Нидерландах, заявили, что суд выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности РФ.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Прокуратура требовала приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению.
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября 2022, 12:50
В Кремле прокомментировали вердикт суда по MH17
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.
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17 ноября 2022, 14:13Инфографика
Крушение малайзийского Boeing на Украине: откуда запущена ракета
Инфографика
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При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.
Линия гособвинения строилась на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивала на том, что анонимность была необходима в целях безопасности.
МИД РФ с самого начала заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
Танки Донецкой народной республики (ДНР) вблизи Дебальцево - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
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Основные эпизоды войны в Донбассе за восемь летРовно восемь лет назад началась война в Донбассе — 14 апреля 2014 года Киев начал АТО. Самые ожесточенные сражения пришлись на 2014–2015 годы, затем конфликт из острой фазы перешел в позиционную войну. Все это время в Донецкой и Луганской областях гибли люди — военные и мирные, взрослые и дети. Эта война унесла жизни более 13 тысяч человек.
 
MH17. РасследованиеВ миреРоссияНидерландыУкраинаБук (зенитный ракетный комплекс)Крушение малайзийского Boeing под ДонецкомАвиакатастрофа Boeing 777 под Донецком (2014)
 
 
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