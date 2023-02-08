16:43 08.02.2023 (обновлено: 17:01 08.02.2023)
В Нидерландах заявили, что следствие не закрывает дело о крушении MH17
Прокуратура Нидерландов: дело MH17 не закрывают, несмотря на недостаток доказательств
© AP Photo / Phil NijhuisЗаседание Гаагского суда, на котором вынесено решение по делу о крушении рейса MH17 Malaysia Airlines
© AP Photo / Phil Nijhuis
Заседание Гаагского суда, на котором вынесено решение по делу о крушении рейса MH17 Malaysia Airlines. Архивное фото
ГААГА (Нидерланды), 8 фев - РИА Новости, Анастасия Иванова. Совместная следственная группа (ССГ) не закрывает дело о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, несмотря на недостаток доказательств для продолжения расследования, заявила в среду представитель прокуратуры Нидерландов Дигна ван Бутцелар.
"Результаты расследования не привели к появлению достаточных доказательств, чтобы мы могли продолжить судебное преследование, однако это не означает, что Совместная следственная группа закроет дело... Свидетели, которые хотят рассказать нам свои истории, по-прежнему могут это сделать", - заявила ван Бутцелар на пресс-конференции.
Она подчеркнула, что следователи будут готовы возобновить работу при появлении новых данных в деле об авиакатастрофе.
В Гааге в среду проходит пресс-конференция по новым результатам расследования Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.
Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом суд признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время. Суд также постановил, что самолет рейса MH17 был сбит из ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР.
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В МИД России, комментируя решение суда в Нидерландах, заявили, что суд выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности РФ.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Прокуратура требовала приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
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Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.
При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории. Линия гособвинения строилась на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивала на том, что анонимность была необходима в целях безопасности. МИД РФ с самого начала заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.