https://ria.ru/20230208/mh17-1850594801.html

Нидерланды объяснили, почему не могут преследовать Путина по делу MH17

Нидерланды объяснили, почему не могут преследовать Путина по делу MH17 - РИА Новости, 08.02.2023

Нидерланды объяснили, почему не могут преследовать Путина по делу MH17

Президент России Владимир Путин обладает иммунитетом как глава государства, поэтому он не может подвергнуться судебному преследованию по делу о крушении MH17,... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T16:09

2023-02-08T16:09

2023-02-08T16:49

нидерланды

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владимир путин

mh17. расследование

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ГААГА, 8 фев - РИА Новости, Анастасия Иванова. Президент России Владимир Путин обладает иммунитетом как глава государства, поэтому он не может подвергнуться судебному преследованию по делу о крушении MH17, заявила в среду представитель прокуратуры Нидерландов Дигна ван Бутцелар."Путин обладает иммунитетом, он был на тот момент (крушения MH17) главой государства, и сейчас он является главой государства, поэтому он не может подвергнуться судебному преследованию", - заявила ван Бутцелар на пресс-конференции.В Гааге в среду проходит пресс-конференция по новым результатам расследования Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.Прокуратура Нидерландов в среду по итогам нового расследования заявила, что у следствия по делу MH17 недостаточно доказательств для инициирования новых судебных процессов. В ведомстве также отметили, что президент России причастен к принятию решения о передаче ДНР ЗРК "Бук".Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом суд признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время. Суд также постановил, что самолет рейса MH17 был сбит из ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР.В МИД России, комментируя решение суда в Нидерландах, заявили, что суд выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности РФ.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Прокуратура требовала приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строилась на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивала на том, что анонимность была необходима в целях безопасности.МИД РФ с самого начала заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.

https://ria.ru/20221118/boing-1832469531.html

https://ria.ru/20221117/mh17-1832274361.html

https://ria.ru/20221117/mh17-1832288497.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нидерланды, в мире, россия, украина, владимир путин, mh17. расследование