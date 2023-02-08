https://ria.ru/20230208/mh17-1850581311.html

В Нидерландах обвинили Россию в причастности к передаче "Бука" по делу MH17

В Нидерландах обвинили Россию в причастности к передаче "Бука" по делу MH17 - РИА Новости, 08.02.2023

В Нидерландах обвинили Россию в причастности к передаче "Бука" по делу MH17

Прокуратура Нидерландов считает, что в деле о крушении малайзийского Boeing в 2014 году руководство России причастно к принятию решения о передаче... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T15:35

2023-02-08T15:35

2023-02-08T20:39

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ГААГА (Нидерланды), 8 фев — РИА Новости. Прокуратура Нидерландов считает, что в деле о крушении малайзийского Boeing в 2014 году руководство России причастно к принятию решения о передаче зенитно-ракетного комплекса "Бук" ополченцам ДНР."Имеются веские основания полагать, что в России решение о предоставлении ЗРК "Бук" сепаратистам в ДНР было принято президентом. К такому выводу пришла Совместная следственная группа (ССГ) в ходе расследования в отношении лиц, причастных в России к крушению самолета", — говорится в заявлении по новым итогам расследования.При этом в прокуратуре признали, что у следствия нет конкретных доказательств, чтобы можно было начать новые судебные процессы."Путин обладает иммунитетом, он был на тот момент главой государства и сейчас является главой государства, поэтому он не может подвергнуться судебному преследованию", — добавила представитель ведомства Дигна ван Бутцелар.Кроме того, следователи не смогли установить личности членов боевого расчета "Бука", а также выяснить, почему они выпустили ракету по самолету."Результаты расследования не привели к появлению достаточных доказательств, чтобы мы могли продолжить судебное преследование, однако это не означает, что Совместная следственная группа закроет дело", — сказала ван Бутцелар, подчеркнув, что при появлении новых данных следствие будет готово возобновить работу.Окружной суд Гааги в ноябре 2022 года признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 в небе над Донбассом и гибели 298 его пассажиров. Всех троих заочно приговорили к пожизненному заключению, а также к выплате семьям погибших компенсации в 16 миллионов евро. Четвертого обвиняемого, Олега Пулатова, от ответственности освободили.Суд также постановил, что самолет сбили ракетой из ЗРК "Бук", запущенной со стороны Первомайского, которое в тот момент находилось под контролем ополченцев ДНР. При этом в ходе вынесения приговора применение "Бука" напрямую с Россией не увязывалось, хотя суд и выразил мнение, что Москва тогда контролировала республику.В российском МИД, комментируя это решение, отметили, что суд выборочно принимал материалы и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, а ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности России к крушению Boeing.

https://ria.ru/20221117/prigovor-1832275627.html

https://ria.ru/20221117/mh17-1832274361.html

https://ria.ru/20221117/krushenie-1831597020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, нидерланды, донецкая народная республика