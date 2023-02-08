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Зоологический музей МГУ представил свой цифровой двойник - РИА Новости, 08.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230208/mgu-1850441430.html
Зоологический музей МГУ представил свой цифровой двойник
Зоологический музей МГУ представил свой цифровой двойник - РИА Новости, 08.02.2023
Зоологический музей МГУ представил свой цифровой двойник
Зоологический музей МГУ в среду, 8 февраля, открывает цифровой музей, где можно не только посмотреть фотографии и почитать заметки о работе ученых, но и... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T01:55
2023-02-08T03:11
культура
общество
россия
виктор садовничий
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Зоологический музей МГУ в среду, 8 февраля, открывает цифровой музей, где можно не только посмотреть фотографии и почитать заметки о работе ученых, но и послушать подкасты и собранную коллекцию звуков природы, сообщили журналистам в пресс-службе МГУ. "Зоологический музей МГУ в День российской науки 8 февраля представил публике свой цифровой двойник. Впервые самый крупный университетский музей страны покажет научные коллекции в онлайн-пространстве", - говорится в сообщении. Как отметил ректор МГУ Виктор Садовничий, цифровизация научных коллекций - это важный этап учета научного наследия. Одно из крупнейших собраний объектов мировой фауны в России хранится в Зоологическом музее. Как отметили в пресс-службе МГУ, в музее оцифровали коллекции такие объекты, как черепа, раковины, - их 3D модели размещены в виртуальном пространстве. Также возможно будет почитать короткие заметки и лонгриды про работу ученых в заповедниках и экспедициях, научных исследованиях, хранительской работе в музее. По его словам, новые технологии позволяют по-новому сохранять коллекцию, систематизировать знание и представлять ее публике.
https://ria.ru/20230208/nauka-1849972818.html
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общество, россия, виктор садовничий
Культура, Общество, Россия, Виктор Садовничий
01:55 08.02.2023 (обновлено: 03:11 08.02.2023)
 
Зоологический музей МГУ представил свой цифровой двойник

Зоологический музей МГУ открывает свой цифровой двойник с подкастами и 3D моделями

© РИА Новости / Владимир ВяткинЗоологический музей Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) на Большой Никитской улице
Зоологический музей Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) на Большой Никитской улице - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Зоологический музей Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) на Большой Никитской улице. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Зоологический музей МГУ в среду, 8 февраля, открывает цифровой музей, где можно не только посмотреть фотографии и почитать заметки о работе ученых, но и послушать подкасты и собранную коллекцию звуков природы, сообщили журналистам в пресс-службе МГУ.
"Зоологический музей МГУ в День российской науки 8 февраля представил публике свой цифровой двойник. Впервые самый крупный университетский музей страны покажет научные коллекции в онлайн-пространстве", - говорится в сообщении.
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
03:07
День российской науки
Как отметил ректор МГУ Виктор Садовничий, цифровизация научных коллекций - это важный этап учета научного наследия. Одно из крупнейших собраний объектов мировой фауны в России хранится в Зоологическом музее.
"Зоологическим музеем по Программе развития МГУ создан цифровой двойник, где все, кому интересна наука, могут увидеть профессиональные фотографии объектов музейного хранения, оценить коллекцию звуков природы, собранную в экспедициях сотрудниками музея, послушать подкаст", - уточнил Садовничий, слова которого привели в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе МГУ, в музее оцифровали коллекции такие объекты, как черепа, раковины, - их 3D модели размещены в виртуальном пространстве. Также возможно будет почитать короткие заметки и лонгриды про работу ученых в заповедниках и экспедициях, научных исследованиях, хранительской работе в музее.
"Цель цифрового музея - не просто транслировать значимый и интересный, развлекательный контент, а создать позитивный опыт взаимодействия виртуального посетителя с виртуальной экспозицией, осуществить эмоциональное погружение в историю, которую рассказывает музей", - рассказал директор Зоологического музея МГУ Михаил Владимирович Калякин, высказывание которого приводятся в сообщении.
По его словам, новые технологии позволяют по-новому сохранять коллекцию, систематизировать знание и представлять ее публике.
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