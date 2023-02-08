https://ria.ru/20230208/mgu-1850441430.html
Зоологический музей МГУ представил свой цифровой двойник
Зоологический музей МГУ представил свой цифровой двойник - РИА Новости, 08.02.2023
Зоологический музей МГУ представил свой цифровой двойник
Зоологический музей МГУ в среду, 8 февраля, открывает цифровой музей, где можно не только посмотреть фотографии и почитать заметки о работе ученых, но и... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T01:55
2023-02-08T01:55
2023-02-08T03:11
культура
общество
россия
виктор садовничий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149399/15/1493991554_0:70:1500:914_1920x0_80_0_0_34a400bc04d9836082bef9b61a826d93.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Зоологический музей МГУ в среду, 8 февраля, открывает цифровой музей, где можно не только посмотреть фотографии и почитать заметки о работе ученых, но и послушать подкасты и собранную коллекцию звуков природы, сообщили журналистам в пресс-службе МГУ. "Зоологический музей МГУ в День российской науки 8 февраля представил публике свой цифровой двойник. Впервые самый крупный университетский музей страны покажет научные коллекции в онлайн-пространстве", - говорится в сообщении. Как отметил ректор МГУ Виктор Садовничий, цифровизация научных коллекций - это важный этап учета научного наследия. Одно из крупнейших собраний объектов мировой фауны в России хранится в Зоологическом музее. Как отметили в пресс-службе МГУ, в музее оцифровали коллекции такие объекты, как черепа, раковины, - их 3D модели размещены в виртуальном пространстве. Также возможно будет почитать короткие заметки и лонгриды про работу ученых в заповедниках и экспедициях, научных исследованиях, хранительской работе в музее. По его словам, новые технологии позволяют по-новому сохранять коллекцию, систематизировать знание и представлять ее публике.
https://ria.ru/20230208/nauka-1849972818.html
https://ria.ru/20230125/putin-1847390650.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149399/15/1493991554_95:0:1406:983_1920x0_80_0_0_8567a476fe301506d0e21bd17fd41b49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, виктор садовничий
Культура, Общество, Россия, Виктор Садовничий
01:55 08.02.2023 (обновлено: 03:11 08.02.2023)
Зоологический музей МГУ представил свой цифровой двойник
Зоологический музей МГУ открывает свой цифровой двойник с подкастами и 3D моделями
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Зоологический музей МГУ в среду, 8 февраля, открывает цифровой музей, где можно не только посмотреть фотографии и почитать заметки о работе ученых, но и послушать подкасты и собранную коллекцию звуков природы, сообщили журналистам в пресс-службе МГУ.
"Зоологический музей МГУ в День российской науки 8 февраля представил публике свой цифровой двойник. Впервые самый крупный университетский музей страны покажет научные коллекции в онлайн-пространстве", - говорится в сообщении.
Как отметил ректор МГУ Виктор Садовничий
, цифровизация научных коллекций - это важный этап учета научного наследия. Одно из крупнейших собраний объектов мировой фауны в России
хранится в Зоологическом музее.
"Зоологическим музеем по Программе развития МГУ создан цифровой двойник, где все, кому интересна наука, могут увидеть профессиональные фотографии объектов музейного хранения, оценить коллекцию звуков природы, собранную в экспедициях сотрудниками музея, послушать подкаст", - уточнил Садовничий, слова которого привели в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе МГУ, в музее оцифровали коллекции такие объекты, как черепа, раковины, - их 3D модели размещены в виртуальном пространстве. Также возможно будет почитать короткие заметки и лонгриды про работу ученых в заповедниках и экспедициях, научных исследованиях, хранительской работе в музее.
"Цель цифрового музея - не просто транслировать значимый и интересный, развлекательный контент, а создать позитивный опыт взаимодействия виртуального посетителя с виртуальной экспозицией, осуществить эмоциональное погружение в историю, которую рассказывает музей", - рассказал директор Зоологического музея МГУ Михаил Владимирович Калякин, высказывание которого приводятся в сообщении.
По его словам, новые технологии позволяют по-новому сохранять коллекцию, систематизировать знание и представлять ее публике.