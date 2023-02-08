https://ria.ru/20230208/mgu-1850441430.html

Зоологический музей МГУ представил свой цифровой двойник

Зоологический музей МГУ представил свой цифровой двойник - РИА Новости, 08.02.2023

Зоологический музей МГУ представил свой цифровой двойник

Зоологический музей МГУ в среду, 8 февраля, открывает цифровой музей, где можно не только посмотреть фотографии и почитать заметки о работе ученых, но и... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T01:55

2023-02-08T01:55

2023-02-08T03:11

культура

общество

россия

виктор садовничий

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Зоологический музей МГУ в среду, 8 февраля, открывает цифровой музей, где можно не только посмотреть фотографии и почитать заметки о работе ученых, но и послушать подкасты и собранную коллекцию звуков природы, сообщили журналистам в пресс-службе МГУ. "Зоологический музей МГУ в День российской науки 8 февраля представил публике свой цифровой двойник. Впервые самый крупный университетский музей страны покажет научные коллекции в онлайн-пространстве", - говорится в сообщении. Как отметил ректор МГУ Виктор Садовничий, цифровизация научных коллекций - это важный этап учета научного наследия. Одно из крупнейших собраний объектов мировой фауны в России хранится в Зоологическом музее. Как отметили в пресс-службе МГУ, в музее оцифровали коллекции такие объекты, как черепа, раковины, - их 3D модели размещены в виртуальном пространстве. Также возможно будет почитать короткие заметки и лонгриды про работу ученых в заповедниках и экспедициях, научных исследованиях, хранительской работе в музее. По его словам, новые технологии позволяют по-новому сохранять коллекцию, систематизировать знание и представлять ее публике.

https://ria.ru/20230208/nauka-1849972818.html

https://ria.ru/20230125/putin-1847390650.html

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общество, россия, виктор садовничий