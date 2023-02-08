https://ria.ru/20230208/memorial-1850531708.html

Суд отказался вернуть "Мемориалу"* здание на Каретном ряду

Суд отказался вернуть "Мемориалу"* здание на Каретном ряду - РИА Новости, 08.02.2023

Суд отказался вернуть "Мемориалу"* здание на Каретном ряду

Мосгорсуд признал законным изъятие в пользу государства здания международного общества "Мемориал"* на Каретном ряду, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T13:13

2023-02-08T13:13

2023-02-08T13:13

россия

москва

мемориал

московский городской суд

происшествия

принятие закона о сми-иноагентах

ссср

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным изъятие в пользу государства здания международного общества "Мемориал"* на Каретном ряду, сообщили РИА Новости в суде. "Суд отклонил апелляционную жалобу и оставил в силе решение суда первой инстанции", - сказали в суде. Ранее Верховный суд РФ ликвидировал международное общество "Мемориал"*, а Мосгорсуд - правозащитный центр "Мемориал"* (тоже признан в России иноагентом). После этого они пожертвовали здание на Каретном ряду научно-исследовательскому и просветительскому центру "Мемориал"*. Центр, основанный в 1990 году, занимался сбором и анализом информации о терроре, составлением баз, справочников, подготовкой научных изданий. Как утверждали в "Мемориале"*, по закону об НКО после ликвидации организация вправе пожертвовать свое имущество на цели, для которых была создана, а государство может претендовать на это имущество, только если сама НКО не имеет возможности распорядиться им в соответствии с уставом. Представитель прокуратуры в суде заявлял, что жертвование - фиктивная сделка и попытка скрыть имущество в процессе ликвидации. Кроме того, в иске отмечалось, что "Мемориал"* систематически нарушал закон, "отметился причастностью к реабилитации нацистских преступников, дискредитировал органы власти и создавал лживый образ СССР". Тверской суд Москвы поддержал позицию прокуратуры и 7 октября отобрал здание – именно в этот день центр "Мемориал"* был объявлен одним из трех лауреатов Нобелевской премии мира за 2022 год. Международный "Мемориал"* занимался исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* - "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет до ликвидации числились в реестре иностранных агентов.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20230207/npo-1850337227.html

https://ria.ru/20230206/legion-1850033539.html

https://ria.ru/20230207/inoagenty-1850406079.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, москва, мемориал, московский городской суд, происшествия, принятие закона о сми-иноагентах, ссср