https://ria.ru/20230208/med-1850603802.html

Массовые протесты в Перу могут привести к росту цен на медь, пишут СМИ

Массовые протесты в Перу могут привести к росту цен на медь, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2023

Массовые протесты в Перу могут привести к росту цен на медь, пишут СМИ

Масштабные антиправительственные протесты подрывают производство меди в Перу, втором по величине производителе в мире, усиливая прогнозы дальнейшего скачка цен... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T16:28

2023-02-08T16:28

2023-02-08T16:28

перу

в мире

медь

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Масштабные антиправительственные протесты подрывают производство меди в Перу, втором по величине производителе в мире, усиливая прогнозы дальнейшего скачка цен на металл, сообщает газета Financial Times. Акции протеста в Перу проходят с середины декабря. По последним данным, погибли несколько десятков человек, ранены свыше тысячи. Протестующие требуют отставки президента, конгресса и проведения досрочных президентских выборов. Как отмечает газета, приостановка работы на ключевых рудниках привела к замедлению производства и закрытию медных предприятий Перу, на долю которых приходится около 10% мировых поставок. Цены на медь за последние три месяца выросли более чем на 20% до уровня чуть ниже 9 тысяч долларов США за тонну на фоне повышения спроса, вызванного резким прекращение ограничений по Covid в Китае. Как заявил изданию финансовый директор корпорации Southern Peru Copper Corporation и бывший президент горнодобывающей ассоциации страны Рауль Джейкоб, на шахтах, особенно на юге Перу, заканчиваются материалы, такие как взрывчатка и сталь, помимо этого существуют проблемы с наймом новой рабочей силы. "Перу экспортирует меньше, чем два или три месяца назад", - отметил он.

https://ria.ru/20230201/zabastovka-1848830997.html

https://ria.ru/20230207/krizis-1850171425.html

перу

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

перу, в мире, медь