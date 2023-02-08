https://ria.ru/20230208/med-1850603802.html
Массовые протесты в Перу могут привести к росту цен на медь, пишут СМИ
Массовые протесты в Перу могут привести к росту цен на медь, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2023
Массовые протесты в Перу могут привести к росту цен на медь, пишут СМИ
Масштабные антиправительственные протесты подрывают производство меди в Перу, втором по величине производителе в мире, усиливая прогнозы дальнейшего скачка цен... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T16:28
2023-02-08T16:28
2023-02-08T16:28
перу
в мире
медь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850602617_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6f1a68e19dc23957e0f606653bf25d5a.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Масштабные антиправительственные протесты подрывают производство меди в Перу, втором по величине производителе в мире, усиливая прогнозы дальнейшего скачка цен на металл, сообщает газета Financial Times. Акции протеста в Перу проходят с середины декабря. По последним данным, погибли несколько десятков человек, ранены свыше тысячи. Протестующие требуют отставки президента, конгресса и проведения досрочных президентских выборов. Как отмечает газета, приостановка работы на ключевых рудниках привела к замедлению производства и закрытию медных предприятий Перу, на долю которых приходится около 10% мировых поставок. Цены на медь за последние три месяца выросли более чем на 20% до уровня чуть ниже 9 тысяч долларов США за тонну на фоне повышения спроса, вызванного резким прекращение ограничений по Covid в Китае. Как заявил изданию финансовый директор корпорации Southern Peru Copper Corporation и бывший президент горнодобывающей ассоциации страны Рауль Джейкоб, на шахтах, особенно на юге Перу, заканчиваются материалы, такие как взрывчатка и сталь, помимо этого существуют проблемы с наймом новой рабочей силы. "Перу экспортирует меньше, чем два или три месяца назад", - отметил он.
https://ria.ru/20230201/zabastovka-1848830997.html
https://ria.ru/20230207/krizis-1850171425.html
перу
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850602617_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_b7c51698240e6e2b593e39dafe4596a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
перу, в мире, медь
Массовые протесты в Перу могут привести к росту цен на медь, пишут СМИ
FT: массовые протесты в Перу подрывают производство меди, что может привести к росту цен
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости.
Масштабные антиправительственные протесты подрывают производство меди в Перу, втором по величине производителе в мире, усиливая прогнозы дальнейшего скачка цен на металл, сообщает газета Financial Times
.
Акции протеста в Перу проходят с середины декабря. По последним данным, погибли несколько десятков человек, ранены свыше тысячи. Протестующие требуют отставки президента, конгресса и проведения досрочных президентских выборов.
Как отмечает газета, приостановка работы на ключевых рудниках привела к замедлению производства и закрытию медных предприятий Перу, на долю которых приходится около 10% мировых поставок.
Цены на медь за последние три месяца выросли более чем на 20% до уровня чуть ниже 9 тысяч долларов США за тонну на фоне повышения спроса, вызванного резким прекращение ограничений по Covid в Китае
.
"Проблемы с поставками в Перу могут дать новый импульс росту", - пишет издание со ссылкой на аналитиков.
Как заявил изданию финансовый директор корпорации Southern Peru Copper Corporation и бывший президент горнодобывающей ассоциации страны Рауль Джейкоб, на шахтах, особенно на юге Перу, заканчиваются материалы, такие как взрывчатка и сталь, помимо этого существуют проблемы с наймом новой рабочей силы.
"Перу экспортирует меньше, чем два или три месяца назад", - отметил он.