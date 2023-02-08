https://ria.ru/20230208/mchs-1850666891.html

Спецборт МЧС России приземлился в Турции

Спецборт МЧС России приземлился в Турции - РИА Новости, 08.02.2023

Спецборт МЧС России приземлился в Турции

Спецборт МЧС России со спасателями и медиками приземлился в Турции, сообщается в телеграм-канале МЧС России. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T19:59

2023-02-08T19:59

2023-02-08T20:17

россия

турция

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сильное землетрясение в турции и сирии

ил-76

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850248793_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53bf5def5e4ee7e79f79d14f126fb1fb.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Спецборт МЧС России со спасателями и медиками приземлился в Турции, сообщается в телеграм-канале МЧС России.Ранее сообщалось, что транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Турцию с дополнительной группировкой спасателей и врачей."Спецборт МЧС России с дополнительной группировкой спасателей и медиков приземлился в Турции", - говорится в сообщении.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, в Турции погибли свыше 8,7 тысячи человек, ранены более 49 тысяч. Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, турция, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии, ил-76