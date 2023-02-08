https://ria.ru/20230208/mavritaniya-1850621841.html
Лавров заявил о готовности России поставлять Мавритании топливо и удобрения
Лавров заявил о готовности России поставлять Мавритании топливо и удобрения - РИА Новости, 08.02.2023
Лавров заявил о готовности России поставлять Мавритании топливо и удобрения
Россия готова удовлетворить запрос Мавритании на поставки продовольствия, удобрений и энергоносителей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:11
2023-02-08T17:11
2023-02-08T17:11
экономика
россия
мавритания
сергей лавров
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НУАКШОТ, 8 фев - РИА Новости. Россия готова удовлетворить запрос Мавритании на поставки продовольствия, удобрений и энергоносителей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что на переговорах с президентом страны и главой МИД особое внимание было уделено торгово-экономической области. "Помимо рыболовства у нас мало чем есть похвастаться, поэтому главные усилия на данном этапе решили нацелить на диверсификацию наших торгово-экономических связей", - заключил министр.
https://ria.ru/20230121/afrika-1846380105.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, мавритания, сергей лавров
Экономика, Россия, Мавритания, Сергей Лавров
Лавров заявил о готовности России поставлять Мавритании топливо и удобрения
Лавров: Россия готова поставлять Мавритании энергоносители, продукты и удобрения
НУАКШОТ, 8 фев - РИА Новости. Россия готова удовлетворить запрос Мавритании на поставки продовольствия, удобрений и энергоносителей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наши друзья заинтересованы в поставках из России углеводородного топлива, продовольствия, удобрений. Мы сегодня подробно об этом говорили, готовы удовлетворять запросы в этих товарах и Мавритании, и других африканских стран", - сказал Лавров по итогам визита в Мавританию.
Он отметил, что на переговорах с президентом страны и главой МИД особое внимание было уделено торгово-экономической области.
"Помимо рыболовства у нас мало чем есть похвастаться, поэтому главные усилия на данном этапе решили нацелить на диверсификацию наших торгово-экономических связей", - заключил министр.