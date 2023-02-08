https://ria.ru/20230208/mavritaniya-1850621841.html

Лавров заявил о готовности России поставлять Мавритании топливо и удобрения

Лавров заявил о готовности России поставлять Мавритании топливо и удобрения - РИА Новости, 08.02.2023

Лавров заявил о готовности России поставлять Мавритании топливо и удобрения

Россия готова удовлетворить запрос Мавритании на поставки продовольствия, удобрений и энергоносителей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T17:11

2023-02-08T17:11

2023-02-08T17:11

экономика

россия

мавритания

сергей лавров

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НУАКШОТ, 8 фев - РИА Новости. Россия готова удовлетворить запрос Мавритании на поставки продовольствия, удобрений и энергоносителей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что на переговорах с президентом страны и главой МИД особое внимание было уделено торгово-экономической области. "Помимо рыболовства у нас мало чем есть похвастаться, поэтому главные усилия на данном этапе решили нацелить на диверсификацию наших торгово-экономических связей", - заключил министр.

https://ria.ru/20230121/afrika-1846380105.html

россия

мавритания

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, мавритания, сергей лавров