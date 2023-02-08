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Лавров заявил о готовности России поставлять Мавритании топливо и удобрения - РИА Новости, 08.02.2023
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Лавров заявил о готовности России поставлять Мавритании топливо и удобрения
Лавров заявил о готовности России поставлять Мавритании топливо и удобрения - РИА Новости, 08.02.2023
Лавров заявил о готовности России поставлять Мавритании топливо и удобрения
Россия готова удовлетворить запрос Мавритании на поставки продовольствия, удобрений и энергоносителей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:11
2023-02-08T17:11
экономика
россия
мавритания
сергей лавров
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НУАКШОТ, 8 фев - РИА Новости. Россия готова удовлетворить запрос Мавритании на поставки продовольствия, удобрений и энергоносителей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что на переговорах с президентом страны и главой МИД особое внимание было уделено торгово-экономической области. "Помимо рыболовства у нас мало чем есть похвастаться, поэтому главные усилия на данном этапе решили нацелить на диверсификацию наших торгово-экономических связей", - заключил министр.
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экономика, россия, мавритания, сергей лавров
Экономика, Россия, Мавритания, Сергей Лавров
17:11 08.02.2023
 
Лавров заявил о готовности России поставлять Мавритании топливо и удобрения

Лавров: Россия готова поставлять Мавритании энергоносители, продукты и удобрения

© МИД РФ / Перейти в медиабанкПрезидент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Нуакшоте
Президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Нуакшоте
© МИД РФ
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Президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Нуакшоте
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НУАКШОТ, 8 фев - РИА Новости. Россия готова удовлетворить запрос Мавритании на поставки продовольствия, удобрений и энергоносителей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наши друзья заинтересованы в поставках из России углеводородного топлива, продовольствия, удобрений. Мы сегодня подробно об этом говорили, готовы удовлетворять запросы в этих товарах и Мавритании, и других африканских стран", - сказал Лавров по итогам визита в Мавританию.
Он отметил, что на переговорах с президентом страны и главой МИД особое внимание было уделено торгово-экономической области.
"Помимо рыболовства у нас мало чем есть похвастаться, поэтому главные усилия на данном этапе решили нацелить на диверсификацию наших торгово-экономических связей", - заключил министр.
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