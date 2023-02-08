https://ria.ru/20230208/mangushev-1850499481.html
Умер командир подразделения Народной милиции ЛНР Мангушев
Умер командир подразделения Народной милиции ЛНР Мангушев - РИА Новости, 08.02.2023
Умер командир подразделения Народной милиции ЛНР Мангушев
Командир подразделения Народной милиции ЛНР "Сурикаты" Игорь Мангушев с позывным Берег скончался в больнице, не приходя в сознание, сообщил РИА Новости его друг РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:21
2023-02-08T11:21
2023-02-08T12:35
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
происшествия
россия
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ЛУГАНСК, 8 фев — РИА Новости. Командир подразделения Народной милиции ЛНР "Сурикаты" Игорь Мангушев с позывным Берег скончался в больнице, не приходя в сознание, сообщил РИА Новости его друг — музыкант и военкор Аким Апачев.Мангушев получил огнестрельное ранение в голову в ночь на 4 февраля в районе города Стаханов (ЛНР). Предположительно, в военного стреляли из пистолета калибра девять миллиметров с близкого расстояния. Выстрел был произведен в затылочно-теменную область."Предварительно, по моим данным, известно, кто это сделал", — также отметил Апачев.Накануне дело передали в Следственный комитет, резюмировал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР, Происшествия, Россия
11:21 08.02.2023 (обновлено: 12:35 08.02.2023)
Умер командир подразделения Народной милиции ЛНР Мангушев
Командир подразделения "Сурикаты" с позывным Берег Игорь Мангушев умер после ранения
ЛУГАНСК, 8 фев — РИА Новости. Командир подразделения Народной милиции ЛНР "Сурикаты" Игорь Мангушев с позывным Берег скончался в больнице, не приходя в сознание, сообщил РИА Новости его друг — музыкант и военкор Аким Апачев.
"Вчера я навещал Игоря вместе с его супругой Татьяной в госпитале. Врачи сказали, что Берег находится в атонической коме. Это последняя стадия комы, как мне объяснили. Сама пуля застряла в центре мозга, проделала долгий путь. В результате образовалась большая отечность головного мозга", — подчеркнул он.
Мангушев получил огнестрельное ранение в голову в ночь на 4 февраля в районе города Стаханов (ЛНР). Предположительно, в военного стреляли из пистолета калибра девять миллиметров с близкого расстояния. Выстрел был произведен в затылочно-теменную область.
"Предварительно, по моим данным, известно, кто это сделал", — также отметил Апачев.
Накануне дело передали в Следственный комитет, резюмировал собеседник агентства.