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Умер командир подразделения Народной милиции ЛНР Мангушев - РИА Новости, 08.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Умер командир подразделения Народной милиции ЛНР Мангушев
Умер командир подразделения Народной милиции ЛНР Мангушев - РИА Новости, 08.02.2023
Умер командир подразделения Народной милиции ЛНР Мангушев
Командир подразделения Народной милиции ЛНР "Сурикаты" Игорь Мангушев с позывным Берег скончался в больнице, не приходя в сознание, сообщил РИА Новости его друг РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:21
2023-02-08T12:35
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
происшествия
россия
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ЛУГАНСК, 8 фев — РИА Новости. Командир подразделения Народной милиции ЛНР "Сурикаты" Игорь Мангушев с позывным Берег скончался в больнице, не приходя в сознание, сообщил РИА Новости его друг — музыкант и военкор Аким Апачев.Мангушев получил огнестрельное ранение в голову в ночь на 4 февраля в районе города Стаханов (ЛНР). Предположительно, в военного стреляли из пистолета калибра девять миллиметров с близкого расстояния. Выстрел был произведен в затылочно-теменную область."Предварительно, по моим данным, известно, кто это сделал", — также отметил Апачев.Накануне дело передали в Следственный комитет, резюмировал собеседник агентства.
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луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР, Происшествия, Россия
11:21 08.02.2023 (обновлено: 12:35 08.02.2023)
 
Умер командир подразделения Народной милиции ЛНР Мангушев

Командир подразделения "Сурикаты" с позывным Берег Игорь Мангушев умер после ранения

© Фото : @BeregTime/TelegramИгорь Мангушев
Игорь Мангушев - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Фото : @BeregTime/Telegram
Игорь Мангушев. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 фев — РИА Новости. Командир подразделения Народной милиции ЛНР "Сурикаты" Игорь Мангушев с позывным Берег скончался в больнице, не приходя в сознание, сообщил РИА Новости его друг — музыкант и военкор Аким Апачев.

"Вчера я навещал Игоря вместе с его супругой Татьяной в госпитале. Врачи сказали, что Берег находится в атонической коме. Это последняя стадия комы, как мне объяснили. Сама пуля застряла в центре мозга, проделала долгий путь. В результате образовалась большая отечность головного мозга", — подчеркнул он.

Мангушев получил огнестрельное ранение в голову в ночь на 4 февраля в районе города Стаханов (ЛНР). Предположительно, в военного стреляли из пистолета калибра девять миллиметров с близкого расстояния. Выстрел был произведен в затылочно-теменную область.
"Предварительно, по моим данным, известно, кто это сделал", — также отметил Апачев.
Накануне дело передали в Следственный комитет, резюмировал собеседник агентства.
© Фото : @BeregTime/TelegramИгорь Мангушев
Игорь Мангушев - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Фото : @BeregTime/Telegram
Игорь Мангушев
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРПроисшествияРоссия
 
 
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