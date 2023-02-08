https://ria.ru/20230208/mangushev-1850499481.html

Умер командир подразделения Народной милиции ЛНР Мангушев

Умер командир подразделения Народной милиции ЛНР Мангушев - РИА Новости, 08.02.2023

Умер командир подразделения Народной милиции ЛНР Мангушев

Командир подразделения Народной милиции ЛНР "Сурикаты" Игорь Мангушев с позывным Берег скончался в больнице, не приходя в сознание, сообщил РИА Новости его друг РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T11:21

2023-02-08T11:21

2023-02-08T12:35

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

происшествия

россия

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ЛУГАНСК, 8 фев — РИА Новости. Командир подразделения Народной милиции ЛНР "Сурикаты" Игорь Мангушев с позывным Берег скончался в больнице, не приходя в сознание, сообщил РИА Новости его друг — музыкант и военкор Аким Апачев.Мангушев получил огнестрельное ранение в голову в ночь на 4 февраля в районе города Стаханов (ЛНР). Предположительно, в военного стреляли из пистолета калибра девять миллиметров с близкого расстояния. Выстрел был произведен в затылочно-теменную область."Предварительно, по моим данным, известно, кто это сделал", — также отметил Апачев.Накануне дело передали в Следственный комитет, резюмировал собеседник агентства.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, происшествия, россия