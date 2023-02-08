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В Макеевке два подростка пострадали при подрыве взрывоопасного предмета - РИА Новости, 08.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/makeevka-1850628179.html
В Макеевке два подростка пострадали при подрыве взрывоопасного предмета
В Макеевке два подростка пострадали при подрыве взрывоопасного предмета - РИА Новости, 08.02.2023
В Макеевке два подростка пострадали при подрыве взрывоопасного предмета
Два подростка пострадали в Макеевке при подрыве взрывоопасного предмета, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:29
2023-02-08T17:29
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
донецк
сцкк
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Два подростка пострадали в Макеевке при подрыве взрывоопасного предмета, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 8 февраля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка (Горняцкий район): в результате подрыва на взрывоопасном предмете ранены парни-подростки 2008, 2009 годов рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
https://ria.ru/20230208/podarok-1850616406.html
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макеевка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Россия, Происшествия
17:29 08.02.2023
 
В Макеевке два подростка пострадали при подрыве взрывоопасного предмета

СЦКК: в Макеевке два подростка пострадали при подрыве взрывоопасного предмета

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Два подростка пострадали в Макеевке при подрыве взрывоопасного предмета, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 8 февраля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка (Горняцкий район): в результате подрыва на взрывоопасном предмете ранены парни-подростки 2008, 2009 годов рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККРоссияПроисшествия
 
 
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