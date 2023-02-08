https://ria.ru/20230208/makeevka-1850628179.html

В Макеевке два подростка пострадали при подрыве взрывоопасного предмета

В Макеевке два подростка пострадали при подрыве взрывоопасного предмета - РИА Новости, 08.02.2023

В Макеевке два подростка пострадали при подрыве взрывоопасного предмета

Два подростка пострадали в Макеевке при подрыве взрывоопасного предмета, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T17:29

2023-02-08T17:29

2023-02-08T17:29

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

донецк

сцкк

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Два подростка пострадали в Макеевке при подрыве взрывоопасного предмета, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 8 февраля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка (Горняцкий район): в результате подрыва на взрывоопасном предмете ранены парни-подростки 2008, 2009 годов рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.

https://ria.ru/20230208/podarok-1850616406.html

макеевка

донецкая народная республика

донецк

россия

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макеевка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, россия, происшествия