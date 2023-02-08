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"Арктический литий" получил лицензию на Полмостундровское месторождение - РИА Новости, 08.02.2023
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"Арктический литий" получил лицензию на Полмостундровское месторождение
"Арктический литий" получил лицензию на Полмостундровское месторождение - РИА Новости, 08.02.2023
"Арктический литий" получил лицензию на Полмостундровское месторождение
"Арктический литий" получил лицензию на геологоразведку и добычу на Полмостундровском месторождении лития в Мурманской области, сообщил глава Минприроды РФ... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T19:59
2023-02-08T21:05
экономика
мурманская область
россия
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. "Арктический литий" получил лицензию на геологоразведку и добычу на Полмостундровском месторождении лития в Мурманской области, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.Ранее в среду "Норникель" сообщил, что его совместное предприятие с "Росатомом" получило лицензию на Колмозерское месторождение лития, также расположенное в Мурманской области. Министр также напомнил об этом."Помимо лития, который используется, например, в создании аккумуляторных батарей, оба месторождения содержат ниобий, который нужен в производстве сверхпроводников, и необходимый химической промышленности тантал", - рассказал Козлов.Как сообщил Минпромторг, добыча на Полмостундровском месторождении и переработка лития на Химико-металлургическом заводе (ХМЗ) начнется уже в этом году в режиме опытно-промышленной эксплуатации. В 2023 году объемы составят до 1 тысячи тонн, а к 2026 году увеличатся до 20 тысяч тонн в эквиваленте карбоната лития. Сейчас инициаторы проекта, "ТД Халмек" и ХМЗ, совместно с профильными институтами ВИМС и "Гиредмет" прорабатывают окончательную технологию и проводят подбор технологического оборудования, отметило министерство.
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экономика, мурманская область, россия, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Экономика, Мурманская область, Россия, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
19:59 08.02.2023 (обновлено: 21:05 08.02.2023)
 
"Арктический литий" получил лицензию на Полмостундровское месторождение

"Арктический литий" получил лицензию на добычу на Полмостундровском месторождении

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкВид на горный массив Хибины в окрестностях села Ловозеро в Мурманской области
Вид на горный массив Хибины в окрестностях села Ловозеро в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Вид на горный массив Хибины в окрестностях села Ловозеро в Мурманской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. "Арктический литий" получил лицензию на геологоразведку и добычу на Полмостундровском месторождении лития в Мурманской области, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
"Лицензию на геологоразведку и добычу... Полмостундровского месторождения (получил - ред.) "Арктический литий", - написал министр в своем телеграм-канале.
Ранее в среду "Норникель" сообщил, что его совместное предприятие с "Росатомом" получило лицензию на Колмозерское месторождение лития, также расположенное в Мурманской области. Министр также напомнил об этом.
"Помимо лития, который используется, например, в создании аккумуляторных батарей, оба месторождения содержат ниобий, который нужен в производстве сверхпроводников, и необходимый химической промышленности тантал", - рассказал Козлов.
Как сообщил Минпромторг, добыча на Полмостундровском месторождении и переработка лития на Химико-металлургическом заводе (ХМЗ) начнется уже в этом году в режиме опытно-промышленной эксплуатации. В 2023 году объемы составят до 1 тысячи тонн, а к 2026 году увеличатся до 20 тысяч тонн в эквиваленте карбоната лития. Сейчас инициаторы проекта, "ТД Халмек" и ХМЗ, совместно с профильными институтами ВИМС и "Гиредмет" прорабатывают окончательную технологию и проводят подбор технологического оборудования, отметило министерство.
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