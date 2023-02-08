https://ria.ru/20230208/litiy-1850666770.html

"Арктический литий" получил лицензию на Полмостундровское месторождение

"Арктический литий" получил лицензию на Полмостундровское месторождение - РИА Новости, 08.02.2023

"Арктический литий" получил лицензию на Полмостундровское месторождение

"Арктический литий" получил лицензию на геологоразведку и добычу на Полмостундровском месторождении лития в Мурманской области, сообщил глава Минприроды РФ... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T19:59

2023-02-08T19:59

2023-02-08T21:05

экономика

мурманская область

россия

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. "Арктический литий" получил лицензию на геологоразведку и добычу на Полмостундровском месторождении лития в Мурманской области, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.Ранее в среду "Норникель" сообщил, что его совместное предприятие с "Росатомом" получило лицензию на Колмозерское месторождение лития, также расположенное в Мурманской области. Министр также напомнил об этом."Помимо лития, который используется, например, в создании аккумуляторных батарей, оба месторождения содержат ниобий, который нужен в производстве сверхпроводников, и необходимый химической промышленности тантал", - рассказал Козлов.Как сообщил Минпромторг, добыча на Полмостундровском месторождении и переработка лития на Химико-металлургическом заводе (ХМЗ) начнется уже в этом году в режиме опытно-промышленной эксплуатации. В 2023 году объемы составят до 1 тысячи тонн, а к 2026 году увеличатся до 20 тысяч тонн в эквиваленте карбоната лития. Сейчас инициаторы проекта, "ТД Халмек" и ХМЗ, совместно с профильными институтами ВИМС и "Гиредмет" прорабатывают окончательную технологию и проводят подбор технологического оборудования, отметило министерство.

https://ria.ru/20230130/amerika-1848304735.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, мурманская область, россия, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)