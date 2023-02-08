https://ria.ru/20230208/lgoty-1850579981.html

Мишустин анонсировал новые меры поддержки для участников военной операции

Мишустин анонсировал новые меры поддержки для участников военной операции - РИА Новости, 08.02.2023

Мишустин анонсировал новые меры поддержки для участников военной операции

Добровольцы, получившие инвалидность во время участия в военной операции на Украине, смогут получать две пенсии и предусмотренные законодательством компенсации, РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T15:31

2023-02-08T15:31

2023-02-08T20:21

специальная военная операция на украине

общество

михаил мишустин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779841078_0:419:2483:1816_1920x0_80_0_0_9ba5f402cf96950cd2b4c74992c67d44.jpg

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Добровольцы, получившие инвалидность во время участия в военной операции на Украине, смогут получать две пенсии и предусмотренные законодательством компенсации, готовятся и другие меры соцподдержки, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Правительством скорректированы правила для добровольцев, которым была оформлена инвалидность из-за ранения, травмы или заболевания, что позволит им одновременно получать две пенсии, одна из которых по инвалидности, а также различные компенсации, которые предусмотрены российским законодательством", — сказал он на заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.Кроме этого, вдовы ветеранов боевых действий получат право на ежемесячную выплату. Соответствующий проект обсуждается в Госдуме, он уже принят в первом чтении.По словам Мишустина, в разработке также находятся другие решения, о них правительство сообщит позже.С ноября прошлого года участникам добровольческих формирований, задействованных в военной операции на Украине, полагается статус ветерана боевых действий. Для этой категории россиян предусмотрены различные льготы: единовременные и ежемесячные выплаты, компенсация затрат на оплату жилья и другие.

https://ria.ru/20221128/invalidy-1834653674.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, михаил мишустин, россия