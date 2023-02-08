https://ria.ru/20230208/lgoty-1850579981.html
Мишустин анонсировал новые меры поддержки для участников военной операции
Мишустин анонсировал новые меры поддержки для участников военной операции - РИА Новости, 08.02.2023
Мишустин анонсировал новые меры поддержки для участников военной операции
Добровольцы, получившие инвалидность во время участия в военной операции на Украине, смогут получать две пенсии и предусмотренные законодательством компенсации, РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:31
2023-02-08T15:31
2023-02-08T20:21
специальная военная операция на украине
общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Добровольцы, получившие инвалидность во время участия в военной операции на Украине, смогут получать две пенсии и предусмотренные законодательством компенсации, готовятся и другие меры соцподдержки, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Правительством скорректированы правила для добровольцев, которым была оформлена инвалидность из-за ранения, травмы или заболевания, что позволит им одновременно получать две пенсии, одна из которых по инвалидности, а также различные компенсации, которые предусмотрены российским законодательством", — сказал он на заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.Кроме этого, вдовы ветеранов боевых действий получат право на ежемесячную выплату. Соответствующий проект обсуждается в Госдуме, он уже принят в первом чтении.По словам Мишустина, в разработке также находятся другие решения, о них правительство сообщит позже.С ноября прошлого года участникам добровольческих формирований, задействованных в военной операции на Украине, полагается статус ветерана боевых действий. Для этой категории россиян предусмотрены различные льготы: единовременные и ежемесячные выплаты, компенсация затрат на оплату жилья и другие.
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общество, михаил мишустин, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Михаил Мишустин, Россия
15:31 08.02.2023 (обновлено: 20:21 08.02.2023)
Мишустин анонсировал новые меры поддержки для участников военной операции
Мишустин: получившим на спецоперации инвалидность добровольцам положены две пенсии
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Добровольцы, получившие инвалидность во время участия в военной операции на Украине, смогут получать две пенсии и предусмотренные законодательством компенсации, готовятся и другие меры соцподдержки, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Правительством скорректированы правила для добровольцев, которым была оформлена инвалидность из-за ранения, травмы или заболевания, что позволит им одновременно получать две пенсии, одна из которых по инвалидности, а также различные компенсации, которые предусмотрены российским законодательством", — сказал он на заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.
Кроме этого, вдовы ветеранов боевых действий получат право на ежемесячную выплату. Соответствующий проект обсуждается в Госдуме
, он уже принят в первом чтении.
По словам Мишустина, в разработке также находятся другие решения, о них правительство сообщит позже.
С ноября прошлого года участникам добровольческих формирований, задействованных в военной операции на Украине, полагается статус ветерана боевых действий. Для этой категории россиян предусмотрены различные льготы: единовременные и ежемесячные выплаты, компенсация затрат на оплату жилья и другие.