https://ria.ru/20230208/letchiki-1850654554.html

Британия начнет подготовку украинских летчиков весной

Британия начнет подготовку украинских летчиков весной - РИА Новости, 08.02.2023

Британия начнет подготовку украинских летчиков весной

Подготовка первых украинских пилотов на британских военных самолетах начнется весной, сообщает газета Telegraph со ссылкой на представителя офиса... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T18:54

2023-02-08T18:54

2023-02-08T18:54

в мире

великобритания

риши сунак

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Подготовка первых украинских пилотов на британских военных самолетах начнется весной, сообщает газета Telegraph со ссылкой на представителя офиса премьер-министра Великобритании Риши Сунака. "Даунинг-стрит заявил, что Великобритания надеется принять первых украинских пилотов весной", - говорится в сообщении. При этом, как отметили на Даунинг-стрит, подготовка займет длительное время.

https://ria.ru/20230208/ukraina-1850600216.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, великобритания, риши сунак, украина, вооруженные силы украины