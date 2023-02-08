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Британия начнет подготовку украинских летчиков весной - РИА Новости, 08.02.2023
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Британия начнет подготовку украинских летчиков весной
Британия начнет подготовку украинских летчиков весной - РИА Новости, 08.02.2023
Британия начнет подготовку украинских летчиков весной
Подготовка первых украинских пилотов на британских военных самолетах начнется весной, сообщает газета Telegraph со ссылкой на представителя офиса... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T18:54
2023-02-08T18:54
в мире
великобритания
риши сунак
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Подготовка первых украинских пилотов на британских военных самолетах начнется весной, сообщает газета Telegraph со ссылкой на представителя офиса премьер-министра Великобритании Риши Сунака. "Даунинг-стрит заявил, что Великобритания надеется принять первых украинских пилотов весной", - говорится в сообщении. При этом, как отметили на Даунинг-стрит, подготовка займет длительное время.
https://ria.ru/20230208/ukraina-1850600216.html
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в мире, великобритания, риши сунак, украина, вооруженные силы украины
В мире, Великобритания, Риши Сунак, Украина, Вооруженные силы Украины
18:54 08.02.2023
 
Британия начнет подготовку украинских летчиков весной

Британия начнет подготовку украинских летчиков к пилотированию военных самолетов весной

© Фото : MoD / Crown copyright 2018Истребитель Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
Истребитель Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Фото : MoD / Crown copyright 2018
Истребитель Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Подготовка первых украинских пилотов на британских военных самолетах начнется весной, сообщает газета Telegraph со ссылкой на представителя офиса премьер-министра Великобритании Риши Сунака.
"Даунинг-стрит заявил, что Великобритания надеется принять первых украинских пилотов весной", - говорится в сообщении. При этом, как отметили на Даунинг-стрит, подготовка займет длительное время.
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
16:20Специальная военная операция на Украине
Сунак назвал целью помочь Киеву одержать военную победу в 2023 году
 
В миреВеликобританияРиши СунакУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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