https://ria.ru/20230208/letchiki-1850654554.html
Британия начнет подготовку украинских летчиков весной
Британия начнет подготовку украинских летчиков весной - РИА Новости, 08.02.2023
Британия начнет подготовку украинских летчиков весной
Подготовка первых украинских пилотов на британских военных самолетах начнется весной, сообщает газета Telegraph со ссылкой на представителя офиса... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T18:54
2023-02-08T18:54
2023-02-08T18:54
в мире
великобритания
риши сунак
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Подготовка первых украинских пилотов на британских военных самолетах начнется весной, сообщает газета Telegraph со ссылкой на представителя офиса премьер-министра Великобритании Риши Сунака. "Даунинг-стрит заявил, что Великобритания надеется принять первых украинских пилотов весной", - говорится в сообщении. При этом, как отметили на Даунинг-стрит, подготовка займет длительное время.
https://ria.ru/20230208/ukraina-1850600216.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, риши сунак, украина, вооруженные силы украины
В мире, Великобритания, Риши Сунак, Украина, Вооруженные силы Украины
Британия начнет подготовку украинских летчиков весной
Британия начнет подготовку украинских летчиков к пилотированию военных самолетов весной