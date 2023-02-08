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Писториус назвал сроки поставок первого батальона Leopard 2 Украине

Писториус назвал сроки поставок первого батальона Leopard 2 Украине - РИА Новости, 08.02.2023

Писториус назвал сроки поставок первого батальона Leopard 2 Украине

Первый батальон танков Leopard 2 поступит на Украину в течение следующих трех-четырех месяцев, сообщил в среду журналистам министр обороны Германии Борис... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T20:19

2023-02-08T20:19

2023-02-08T20:19

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борис писториус

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БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Первый батальон танков Leopard 2 поступит на Украину в течение следующих трех-четырех месяцев, сообщил в среду журналистам министр обороны Германии Борис Писториус. "Я думаю, мы могли бы поставить минимум один батальон в первые четыре месяца, может быть - три", - сообщил Писториус после встречи со своим польским коллегой Мариушом Блащаком в Варшаве. По словам германского министра, батальон будет укомплектован в том числе польскими Leopard 2 A4. Речь политика транслировалась по немецкому телевидению. Ранее Писториус сообщал, что анонсированная ранее поставка 14 танков Leopard 2 Украине будет проведена до конца марта. Также он заявил о договоренности с несколькими европейскими странами о совместных поставках 20-25 танков Leopard A1 к лету и более 100 к началу 2024 года. В целом Германия планирует поставить Украине 178 танков Leopard первого поколения и 14 Leopard 2 типа A6. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.

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