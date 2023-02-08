Рейтинг@Mail.ru
Писториус назвал сроки поставок первого батальона Leopard 2 Украине - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/leopard-1850670202.html
Писториус назвал сроки поставок первого батальона Leopard 2 Украине
Писториус назвал сроки поставок первого батальона Leopard 2 Украине - РИА Новости, 08.02.2023
Писториус назвал сроки поставок первого батальона Leopard 2 Украине
Первый батальон танков Leopard 2 поступит на Украину в течение следующих трех-четырех месяцев, сообщил в среду журналистам министр обороны Германии Борис... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T20:19
2023-02-08T20:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
борис писториус
сергей лавров
мариуш блащак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847316762_0:305:3097:2047_1920x0_80_0_0_1582234ce01b85d12725bc43c4312b37.jpg
БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Первый батальон танков Leopard 2 поступит на Украину в течение следующих трех-четырех месяцев, сообщил в среду журналистам министр обороны Германии Борис Писториус. "Я думаю, мы могли бы поставить минимум один батальон в первые четыре месяца, может быть - три", - сообщил Писториус после встречи со своим польским коллегой Мариушом Блащаком в Варшаве. По словам германского министра, батальон будет укомплектован в том числе польскими Leopard 2 A4. Речь политика транслировалась по немецкому телевидению. Ранее Писториус сообщал, что анонсированная ранее поставка 14 танков Leopard 2 Украине будет проведена до конца марта. Также он заявил о договоренности с несколькими европейскими странами о совместных поставках 20-25 танков Leopard A1 к лету и более 100 к началу 2024 года. В целом Германия планирует поставить Украине 178 танков Leopard первого поколения и 14 Leopard 2 типа A6. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847316762_368:0:3097:2047_1920x0_80_0_0_4f614a20f2c63e0aeecfb8cb80ef30b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, германия, борис писториус, сергей лавров, мариуш блащак, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Борис Писториус, Сергей Лавров, Мариуш Блащак, НАТО
20:19 08.02.2023
 
Писториус назвал сроки поставок первого батальона Leopard 2 Украине

Писториус: первый батальон Leopard 2 придет на Украину в течение трех-четырех месяцев

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие на танках Leopard 2
Немецкие военнослужащие на танках Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие на танках Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Первый батальон танков Leopard 2 поступит на Украину в течение следующих трех-четырех месяцев, сообщил в среду журналистам министр обороны Германии Борис Писториус.
"Я думаю, мы могли бы поставить минимум один батальон в первые четыре месяца, может быть - три", - сообщил Писториус после встречи со своим польским коллегой Мариушом Блащаком в Варшаве.
Сравнение основных боевых танков России и НАТО
1 февраля, 09:00Инфографика
Сравнение основных боевых танков России и НАТО
Инфографика
Посмотреть
По словам германского министра, батальон будет укомплектован в том числе польскими Leopard 2 A4. Речь политика транслировалась по немецкому телевидению.
Ранее Писториус сообщал, что анонсированная ранее поставка 14 танков Leopard 2 Украине будет проведена до конца марта. Также он заявил о договоренности с несколькими европейскими странами о совместных поставках 20-25 танков Leopard A1 к лету и более 100 к началу 2024 года.
В целом Германия планирует поставить Украине 178 танков Leopard первого поколения и 14 Leopard 2 типа A6.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГерманияБорис ПисториусСергей ЛавровМариуш БлащакНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала