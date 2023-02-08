https://ria.ru/20230208/leopard-1850622515.html

Польша попросит Германию помочь Украине с ремонтом Leopard, заявил Блащак

Польша попросит Германию помочь Украине с ремонтом Leopard, заявил Блащак - РИА Новости, 08.02.2023

Польша попросит Германию помочь Украине с ремонтом Leopard, заявил Блащак

Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что предложит своему немецкому коллеге Борису Писториусу создать сервисные центры для... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T17:14

2023-02-08T17:14

2023-02-08T17:14

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ВАРШАВА, 8 фев – РИА Новости. Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что предложит своему немецкому коллеге Борису Писториусу создать сервисные центры для передаваемых Украине танков Leopard. В среду Писториус посещает Польшу. "Я поставлю вопросы, о которых говорил с нашими партнерами во время двух видеоконференций. Самый большой вызов – это запасные части для танков. Их производитель – немецкая фирма. Я рассчитываю на то, что министр Писториус сконцентрирует свою активность на том, чтобы немецкая промышленность справилась с этим вызовом и можно было создать сервисные пункты, где танки будут ремонтировать", - сказал Блащак журналистам. Ранее правительство ФРГ после давления союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев". Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230208/polsha-1850567056.html

https://ria.ru/20230208/nato-1850442890.html

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