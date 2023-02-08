https://ria.ru/20230208/lenoblast-1850614163.html
В Ленобласти создадут единого оператора поставок питания в соцучреждения
В Ленобласти создадут единого оператора поставок питания в соцучреждения - РИА Новости, 08.02.2023
В Ленобласти создадут единого оператора поставок питания в соцучреждения
Власти Ленинградской области в ближайшее время создадут единого оператора для поставок продуктов питания в учреждения образования, здравоохранения и социальной... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T16:47
2023-02-08T16:47
2023-02-08T16:47
ленинградская область
александр дрозденко
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — РИА Новости. Власти Ленинградской области в ближайшее время создадут единого оператора для поставок продуктов питания в учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты, сообщил глава региона Александр Дрозденко.По его словам, приоритет будет отдаваться областным производителям."Это должна быть абсолютно прозрачная система, которая обеспечит выгодную для обеих сторон стоимость продукции. В сфере образования мы уже опробовали пилотный проект в некоторых районах – эффективность работы централизованного оператора доказана. В ближайшее время будет составлена дорожная карта для реализации проекта в области", ― сказал губернатор. В свою очередь представитель регионального Россельхознадзора уточнил, что в 740 социальных учреждений Ленинградской области продукты поставляют более 50 организаций. При этом примерно половина из них нарушает требования сопроводительных документов и сертификатов. Создание единого оператора исключит эти проблемы, а также упростит контроль над поставками.При выборе поставщика продуктов в социальные учреждения в Ленобласти, заметили в пресс-службе областной администрации, отдают предпочтение местным производителям. Так, с 1 сентября 2022 года в школы региона стали поставлять молоко производства областных фермеров. Ранее родители учеников жаловались на низкое качество предоставляемой молочной продукции, производимой за пределами региона.
https://ria.ru/20230207/lenoblast-1850303914.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — РИА Новости
. Власти Ленинградской области в ближайшее время создадут единого оператора для поставок продуктов питания в учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты, сообщил глава региона Александр Дрозденко
.
По его словам, приоритет будет отдаваться областным производителям.
"Это должна быть абсолютно прозрачная система, которая обеспечит выгодную для обеих сторон стоимость продукции. В сфере образования мы уже опробовали пилотный проект в некоторых районах – эффективность работы централизованного оператора доказана. В ближайшее время будет составлена дорожная карта для реализации проекта в области", ― сказал губернатор.
В свою очередь представитель регионального Россельхознадзора уточнил, что в 740 социальных учреждений Ленинградской области продукты поставляют более 50 организаций. При этом примерно половина из них нарушает требования сопроводительных документов и сертификатов. Создание единого оператора исключит эти проблемы, а также упростит контроль над поставками.
При выборе поставщика продуктов в социальные учреждения в Ленобласти, заметили в пресс-службе областной администрации, отдают предпочтение местным производителям. Так, с 1 сентября 2022 года в школы региона стали поставлять молоко производства областных фермеров. Ранее родители учеников жаловались на низкое качество предоставляемой молочной продукции, производимой за пределами региона.