https://ria.ru/20230208/ledokol-1850510080.html
Свободу теплоходам! Зачем нужны ледоколы на Москве-реке?
Свободу теплоходам! Зачем нужны ледоколы на Москве-реке? - РИА Новости, 08.02.2023
Свободу теплоходам! Зачем нужны ледоколы на Москве-реке?
Движение судов на Москве-реке не останавливается даже в зимнее время. Путь им расчищают ледоколы "Риф" и "Норд", многие годы несущие дежурство в столичной акватории. Подробнее о необычных судах узнайте в ролике.
2023-02-08T11:54
2023-02-08T11:54
2023-02-08T11:54
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Свободу теплоходам! Зачем нужны ледоколы на Москве-реке?
Движение судов на Москве-реке не останавливается даже в зимнее время. Путь им расчищают ледоколы "Риф" и "Норд", многие годы несущие дежурство в столичной акватории. Подробнее о необычных судах узнайте в ролике.
2023-02-08T11:54
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PT1M20S
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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видео, москва, москва-река, мосводосток
Видео, Москва, Москва-река, Мосводосток
Свободу теплоходам! Зачем нужны ледоколы на Москве-реке?
Движение судов на Москве-реке не останавливается даже в зимнее время. Путь им расчищают ледоколы "Риф" и "Норд", многие годы несущие дежурство в столичной акватории. Подробнее о необычных судах узнайте в ролике.
2023-02-08T11:54
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PT1M20S
Свободу теплоходам! Зачем нужны ледоколы на Москве-реке?
Движение судов на Москве-реке не останавливается даже в зимнее время. Путь им расчищают ледоколы "Риф" и "Норд", многие годы несущие дежурство в столичной акватории. Подробнее о необычных судах узнайте в ролике.