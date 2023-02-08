Рейтинг@Mail.ru
Свободу теплоходам! Зачем нужны ледоколы на Москве-реке? - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230208/ledokol-1850510080.html
Свободу теплоходам! Зачем нужны ледоколы на Москве-реке?
Свободу теплоходам! Зачем нужны ледоколы на Москве-реке? - РИА Новости, 08.02.2023
Свободу теплоходам! Зачем нужны ледоколы на Москве-реке?
Движение судов на Москве-реке не останавливается даже в зимнее время. Путь им расчищают ледоколы "Риф" и "Норд", многие годы несущие дежурство в столичной акватории. Подробнее о необычных судах узнайте в ролике.
2023-02-08T11:54
2023-02-08T11:54
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850508750_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c0db1a4833792883a53954f1ee02adad.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Свободу теплоходам! Зачем нужны ледоколы на Москве-реке?
Движение судов на Москве-реке не останавливается даже в зимнее время. Путь им расчищают ледоколы "Риф" и "Норд", многие годы несущие дежурство в столичной акватории. Подробнее о необычных судах узнайте в ролике.
2023-02-08T11:54
true
PT1M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850508750_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_46681dbf2daa13fa06f7845c0b9af5cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
видео, москва, москва-река, мосводосток
Видео, Москва, Москва-река, Мосводосток
Свободу теплоходам! Зачем нужны ледоколы на Москве-реке?
Движение судов на Москве-реке не останавливается даже в зимнее время. Путь им расчищают ледоколы "Риф" и "Норд", многие годы несущие дежурство в столичной акватории. Подробнее о необычных судах узнайте в ролике.
2023-02-08T11:54
true
PT1M20S
11:54 08.02.2023
 

Свободу теплоходам! Зачем нужны ледоколы на Москве-реке?

Читать ria.ru в
Движение судов на Москве-реке не останавливается даже в зимнее время. Путь им расчищают ледоколы "Риф" и "Норд", многие годы несущие дежурство в столичной акватории. Подробнее о необычных судах узнайте в ролике.
 
МосводостокМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала