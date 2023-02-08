Свободу теплоходам! Зачем нужны ледоколы на Москве-реке?

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Движение судов на Москве-реке не останавливается даже в зимнее время. Путь им расчищают ледоколы "Риф" и "Норд", многие годы несущие дежурство в столичной акватории. Подробнее о необычных судах узнайте в ролике.