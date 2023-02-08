https://ria.ru/20230208/lechenie-1850598438.html
Жительницу Башкирии отправили на лечение после угроз убить себя и ребенка
Жительницу Башкирии отправили на лечение после угроз убить себя и ребенка - РИА Новости, 08.02.2023
Жительницу Башкирии отправили на лечение после угроз убить себя и ребенка
Полиция отправила в больницу женщину, которая в служебном помещении автовокзала Уфы угрожала убить себя и своего маленького ребенка, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T16:17
2023-02-08T16:17
2023-02-08T16:21
республика башкортостан
уфа
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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УФА, 8 фев – РИА Новости. Полиция отправила в больницу женщину, которая в служебном помещении автовокзала Уфы угрожала убить себя и своего маленького ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии в среду. Ведомство поделилось видео инцидента: на кадрах видно, что полицейские заходят в помещение и включают свет, женщина грубо просит его выключить, а в кровати меж тем сидит маленькая девочка и просит маму "больше не держать нож". В итоге женщину задерживают. Судя по дополнительным видео с места ЧП, появившимся в местных телеграм-каналах, до задержания женщина угрожала убить себя и ребенка, а когда ее скручивали полицейские, девочка плакала и просила "отпустить маму". По данным МВД по Башкирии, инцидент произошел в ночь на минувшую субботу, 4 февраля, в служебном помещении Южного автовокзала Уфы. "На просьбы сотрудников охраны вокзала освободить комнату, женщина начала высказывать угрозы. По предварительным данным, она могла причинить себе и ребенку повреждения. Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы пытались успокоить женщину. Однако она вела себя неадекватно и агрессивно", - говорится в релизе. Дебоширкой оказалась 37-летняя жительница Аургазинского района, у которой и раньше были проблемы с законом. Ее привлекали к ответственности за мелкое хулиганство и неисполнение родительских обязанностей. "Женщину задержали и передали бригаде медиков, которая доставила ее в специализированное учреждение. Пятилетний ребенок передан родственникам", - пояснили в МВД.
https://ria.ru/20230202/mladenets-1849223071.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика башкортостан, уфа, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Республика Башкортостан, Уфа, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
16:17 08.02.2023 (обновлено: 16:21 08.02.2023)
Жительницу Башкирии отправили на лечение после угроз убить себя и ребенка
Полиция отправила в больницу жительницу Башкирии, угрожавшую убить себя и ребенка
УФА, 8 фев – РИА Новости.
Полиция отправила в больницу женщину, которая в служебном помещении автовокзала Уфы угрожала убить себя и своего маленького ребенка, сообщили
РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии в среду.
Ведомство поделилось видео инцидента: на кадрах видно, что полицейские заходят в помещение и включают свет, женщина грубо просит его выключить, а в кровати меж тем сидит маленькая девочка и просит маму "больше не держать нож". В итоге женщину задерживают.
Судя по дополнительным видео с места ЧП, появившимся в местных телеграм-каналах, до задержания женщина угрожала убить себя и ребенка, а когда ее скручивали полицейские, девочка плакала и просила "отпустить маму".
По данным МВД по Башкирии, инцидент произошел в ночь на минувшую субботу, 4 февраля, в служебном помещении Южного автовокзала Уфы.
"На просьбы сотрудников охраны вокзала освободить комнату, женщина начала высказывать угрозы. По предварительным данным, она могла причинить себе и ребенку повреждения. Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы пытались успокоить женщину. Однако она вела себя неадекватно и агрессивно", - говорится в релизе.
Дебоширкой оказалась 37-летняя жительница Аургазинского района
, у которой и раньше были проблемы с законом. Ее привлекали к ответственности за мелкое хулиганство и неисполнение родительских обязанностей.
"Женщину задержали и передали бригаде медиков, которая доставила ее в специализированное учреждение. Пятилетний ребенок передан родственникам", - пояснили в МВД.