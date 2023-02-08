https://ria.ru/20230208/lechenie-1850598438.html

Жительницу Башкирии отправили на лечение после угроз убить себя и ребенка

Жительницу Башкирии отправили на лечение после угроз убить себя и ребенка - РИА Новости, 08.02.2023

Жительницу Башкирии отправили на лечение после угроз убить себя и ребенка

Полиция отправила в больницу женщину, которая в служебном помещении автовокзала Уфы угрожала убить себя и своего маленького ребенка, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T16:17

2023-02-08T16:17

2023-02-08T16:21

республика башкортостан

уфа

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg

УФА, 8 фев – РИА Новости. Полиция отправила в больницу женщину, которая в служебном помещении автовокзала Уфы угрожала убить себя и своего маленького ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии в среду. Ведомство поделилось видео инцидента: на кадрах видно, что полицейские заходят в помещение и включают свет, женщина грубо просит его выключить, а в кровати меж тем сидит маленькая девочка и просит маму "больше не держать нож". В итоге женщину задерживают. Судя по дополнительным видео с места ЧП, появившимся в местных телеграм-каналах, до задержания женщина угрожала убить себя и ребенка, а когда ее скручивали полицейские, девочка плакала и просила "отпустить маму". По данным МВД по Башкирии, инцидент произошел в ночь на минувшую субботу, 4 февраля, в служебном помещении Южного автовокзала Уфы. "На просьбы сотрудников охраны вокзала освободить комнату, женщина начала высказывать угрозы. По предварительным данным, она могла причинить себе и ребенку повреждения. Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы пытались успокоить женщину. Однако она вела себя неадекватно и агрессивно", - говорится в релизе. Дебоширкой оказалась 37-летняя жительница Аургазинского района, у которой и раньше были проблемы с законом. Ее привлекали к ответственности за мелкое хулиганство и неисполнение родительских обязанностей. "Женщину задержали и передали бригаде медиков, которая доставила ее в специализированное учреждение. Пятилетний ребенок передан родственникам", - пояснили в МВД.

https://ria.ru/20230202/mladenets-1849223071.html

https://ria.ru/20230201/sud-1849018721.html

республика башкортостан

уфа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

республика башкортостан, уфа, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия