https://ria.ru/20230208/lavrov-1850595460.html

Лавров обратил внимание на рост напряженности в Сахаро-Сахельском регионе

Лавров обратил внимание на рост напряженности в Сахаро-Сахельском регионе - РИА Новости, 08.02.2023

Лавров обратил внимание на рост напряженности в Сахаро-Сахельском регионе

Россия и Мавритания встревожены напряженностью в Сахаро-Сахельском регионе, где требуется объединять усилия для борьбы с нарастающими террористическими... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T16:12

2023-02-08T16:12

2023-02-08T16:12

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НУАКШОТ, 8 фев – РИА Новости. Россия и Мавритания встревожены напряженностью в Сахаро-Сахельском регионе, где требуется объединять усилия для борьбы с нарастающими террористическими проявлениями, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Лавров прибыл в Мавританию во вторник вечером. Это первый визит в исламскую республику на уровне министра иностранных дел с момента установления дипломатических отношений между странами в 1964 году. В среду у него были запланированы переговоры с президентом и главой МИД республики. "Говорили о проблемах Африканского континента. Нас, как и мавританских коллег, тревожит нарастание напряженности в Сахаро-Сахельском регионе, где требуется объединять усилия для более эффективной борьбы с террористическими проявлениями, которые никуда не исчезли и даже в какой-то степени нарастают", - сказал он в среду после встречи с президентом Мавритании Мохамедом ульд Газвани. По словам главы МИД РФ, стороны затронули и западносахарское урегулирование. "Россия входила в Группу друзей Западной Сахары, которая занималась подготовкой конкретных шагов по выполнению имеющихся решений Совета Безопасности. Но сейчас и в этом вопросе наступила пауза. Считаем необходимым вернуться к активным поискам конкретных шагов по выводу этой ситуации из тупика и по продвижению урегулирования на основе имеющихся решений Совета Безопасности ООН", - отметил Лавров.

https://ria.ru/20230207/mali-1850352434.html

https://ria.ru/20230207/sammit-1850315027.html

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мавритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, мавритания, сергей лавров, оон