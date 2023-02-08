https://ria.ru/20230208/ladoga-1850575107.html

Поставки регионального пассажирского самолета "Ладога" начнутся в 2026 году

Поставки регионального пассажирского самолета "Ладога" начнутся в 2026 году - РИА Новости, 08.02.2023

Поставки регионального пассажирского самолета "Ладога" начнутся в 2026 году

Поставки российского регионального пассажирского самолета "Ладога" начнутся в 2026 году, первый полет запланирован на первый квартал 2024 года, сообщил... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T15:15

2023-02-08T15:15

2023-02-08T15:15

экономика

россия

уральский завод гражданской авиации

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ан-24

як-40

технологии

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Поставки российского регионального пассажирского самолета "Ладога" начнутся в 2026 году, первый полет запланирован на первый квартал 2024 года, сообщил начальник управления продаж и маркетинга Уральского завода гражданской авиации Максим Харин. "Первый полет - I квартал 2024... Начало поставок - 2026 год", - говорится в презентации, представленной Хариным на форуме и выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS. Готовность первого летного образца ТВРС-44 "Ладога" запланирована на четвертый квартал 2023 года, второго - на второй квартал 2024 года. Сертификат типа планируется получить в 2024 году. "Ладога" – турбовинтовой региональный пассажирский самолет на 40-50 мест, предназначенный для замены парка устаревших лайнеров государственной авиации и региональных авиакомпаний как советской (Ан-24, Ан-26Б-100, Як-40), так и западной (Dash 8-200, Dash 8Q-300, ATR-42) разработки с дальностью полета при максимальной загрузке свыше 1 тысячи километров. Проект реализуется Уральским заводом гражданской авиации по заказу Минпромторга России.

https://ria.ru/20230201/samolet-1848837625.html

https://ria.ru/20230208/innovatsii-1850452607.html

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экономика, россия, уральский завод гражданской авиации, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ан-24, як-40, технологии