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Поставки регионального пассажирского самолета "Ладога" начнутся в 2026 году - РИА Новости, 08.02.2023
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Поставки регионального пассажирского самолета "Ладога" начнутся в 2026 году
Поставки регионального пассажирского самолета "Ладога" начнутся в 2026 году - РИА Новости, 08.02.2023
Поставки регионального пассажирского самолета "Ладога" начнутся в 2026 году
Поставки российского регионального пассажирского самолета "Ладога" начнутся в 2026 году, первый полет запланирован на первый квартал 2024 года, сообщил... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:15
2023-02-08T15:15
экономика
россия
уральский завод гражданской авиации
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ан-24
як-40
технологии
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Поставки российского регионального пассажирского самолета "Ладога" начнутся в 2026 году, первый полет запланирован на первый квартал 2024 года, сообщил начальник управления продаж и маркетинга Уральского завода гражданской авиации Максим Харин. "Первый полет - I квартал 2024... Начало поставок - 2026 год", - говорится в презентации, представленной Хариным на форуме и выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS. Готовность первого летного образца ТВРС-44 "Ладога" запланирована на четвертый квартал 2023 года, второго - на второй квартал 2024 года. Сертификат типа планируется получить в 2024 году. "Ладога" – турбовинтовой региональный пассажирский самолет на 40-50 мест, предназначенный для замены парка устаревших лайнеров государственной авиации и региональных авиакомпаний как советской (Ан-24, Ан-26Б-100, Як-40), так и западной (Dash 8-200, Dash 8Q-300, ATR-42) разработки с дальностью полета при максимальной загрузке свыше 1 тысячи километров. Проект реализуется Уральским заводом гражданской авиации по заказу Минпромторга России.
https://ria.ru/20230201/samolet-1848837625.html
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экономика, россия, уральский завод гражданской авиации, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ан-24, як-40, технологии
Экономика, Россия, Уральский завод гражданской авиации, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ан-24, Як-40, Технологии
15:15 08.02.2023
 
Поставки регионального пассажирского самолета "Ладога" начнутся в 2026 году

Поставки российского регионального пассажирского самолета "Ладога" начнутся в 2026 году

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСамолет в небе над международным аэропортом Внуково
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Поставки российского регионального пассажирского самолета "Ладога" начнутся в 2026 году, первый полет запланирован на первый квартал 2024 года, сообщил начальник управления продаж и маркетинга Уральского завода гражданской авиации Максим Харин.
"Первый полет - I квартал 2024... Начало поставок - 2026 год", - говорится в презентации, представленной Хариным на форуме и выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS.
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Готовность первого летного образца ТВРС-44 "Ладога" запланирована на четвертый квартал 2023 года, второго - на второй квартал 2024 года. Сертификат типа планируется получить в 2024 году.
"Ладога" – турбовинтовой региональный пассажирский самолет на 40-50 мест, предназначенный для замены парка устаревших лайнеров государственной авиации и региональных авиакомпаний как советской (Ан-24, Ан-26Б-100, Як-40), так и западной (Dash 8-200, Dash 8Q-300, ATR-42) разработки с дальностью полета при максимальной загрузке свыше 1 тысячи километров. Проект реализуется Уральским заводом гражданской авиации по заказу Минпромторга России.
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ЭкономикаРоссияУральский завод гражданской авиацииМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ан-24Як-40Технологии
 
 
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