https://ria.ru/20230208/kurs-1850582333.html

Курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с 9 января

Курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с 9 января - РИА Новости, 08.02.2023

Курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с 9 января

Рубль усиливает снижение, курс доллара на Московской бирже превысил уровень 72 рубля впервые с 9 января, следует из данных торгов. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T15:36

2023-02-08T15:36

2023-02-08T15:54

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Рубль усиливает снижение, курс доллара на Московской бирже превысил уровень 72 рубля впервые с 9 января, следует из данных торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 15.36 мск рос на 89 копеек, до 72,04 рубля – максимума с 9 января. Юань прибавлял 16 копеек, до 10,61 рубля, евро – 1,2 рубля, до 77,26 рубля.

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, россия