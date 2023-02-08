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Курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с 9 января
Курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с 9 января - РИА Новости, 08.02.2023
Курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с 9 января
Рубль усиливает снижение, курс доллара на Московской бирже превысил уровень 72 рубля впервые с 9 января, следует из данных торгов. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:36
2023-02-08T15:36
2023-02-08T15:54
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Рубль усиливает снижение, курс доллара на Московской бирже превысил уровень 72 рубля впервые с 9 января, следует из данных торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 15.36 мск рос на 89 копеек, до 72,04 рубля – максимума с 9 января. Юань прибавлял 16 копеек, до 10,61 рубля, евро – 1,2 рубля, до 77,26 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
15:36 08.02.2023 (обновлено: 15:54 08.02.2023)
Курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с 9 января
Курс доллара на Московской бирже поднимался до 72,04 рубля впервые с 9 января