https://ria.ru/20230208/kurs-1850487303.html

Курс юаня превысил 10,5 рубля впервые за месяц

Курс юаня превысил 10,5 рубля впервые за месяц - РИА Новости, 08.02.2023

Курс юаня превысил 10,5 рубля впервые за месяц

Рубль усиливает снижение, курс юаня на Московской бирже превысил уровень 10,50 рубля впервые с 9 января, следует из данных торгов. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T10:38

2023-02-08T10:38

2023-02-08T10:38

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

россия

юань

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Рубль усиливает снижение, курс юаня на Московской бирже превысил уровень 10,50 рубля впервые с 9 января, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.26 мск повышается на 6 копеек, до 10,52 рубля. Доллар прибавляет в то же время 33 копейки, до 71,48 рубля, евро - 53 копейки, до 76,59 рубля.

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, россия, юань