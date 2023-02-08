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Курс юаня превысил 10,5 рубля впервые за месяц - РИА Новости, 08.02.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Курс юаня превысил 10,5 рубля впервые за месяц
Курс юаня превысил 10,5 рубля впервые за месяц - РИА Новости, 08.02.2023
Курс юаня превысил 10,5 рубля впервые за месяц
Рубль усиливает снижение, курс юаня на Московской бирже превысил уровень 10,50 рубля впервые с 9 января, следует из данных торгов. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T10:38
2023-02-08T10:38
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
юань
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Рубль усиливает снижение, курс юаня на Московской бирже превысил уровень 10,50 рубля впервые с 9 января, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.26 мск повышается на 6 копеек, до 10,52 рубля. Доллар прибавляет в то же время 33 копейки, до 71,48 рубля, евро - 53 копейки, до 76,59 рубля.
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экономика, московская биржа, россия, юань
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия, Юань
10:38 08.02.2023
 
Курс юаня превысил 10,5 рубля впервые за месяц

Курс юаня на Московской бирже поднялся до 10,52 рубля впервые с 9 января

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Китайские юани. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Рубль усиливает снижение, курс юаня на Московской бирже превысил уровень 10,50 рубля впервые с 9 января, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.26 мск повышается на 6 копеек, до 10,52 рубля.
Доллар прибавляет в то же время 33 копейки, до 71,48 рубля, евро - 53 копейки, до 76,59 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРоссияЮань
 
 
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