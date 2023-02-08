https://ria.ru/20230208/krym-1850562722.html

Американский полковник не смог сдержать смех, услышав план Дуды по Крыму

Американский полковник не смог сдержать смех, услышав план Дуды по Крыму - РИА Новости, 08.02.2023

Американский полковник не смог сдержать смех, услышав план Дуды по Крыму

Бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор рассмеялся в ответ на вопрос о планах президента Польши Анджея Дуды помочь... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T14:46

2023-02-08T14:46

2023-02-08T15:17

в мире

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киев

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анджей дуда

нато

вооруженные силы украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор рассмеялся в ответ на вопрос о планах президента Польши Анджея Дуды помочь киевским властям захватить Крым. Его интервью опубликовано на YouTube-канале Judging Freedom.Ведущий Эндрю Наполитано спросил у военного, что он думает по поводу призыва польского лидера поддержать стремления Владимира Зеленского взять под свой контроль полуостров. Спикер рассмеялся, еще раз уточнив, не ослышался ли он по поводу амбиций Дуды."Президент Польши хочет, чтобы американские войска вместе с польскими помогли ВСУ захватить Крым, но это невозможно. С его стороны даже говорить о таком — безумие. Он, похоже, употребляет что-то галлюциногенное", — отметил Макрегор. По его мнению, Польша стремится ввязать НАТО в конфликт на Украине, вынудив применить пятую статью устава, согласно которой нападение на одну или несколько стран будет рассматриваться как нападение на альянс в целом. Но другие государства не поддержат Варшаву, поскольку не хотят воевать с Москвой, подытожил военный.Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, план киевского режима "забрать" Крым постигнет неудача.

https://ria.ru/20230206/denatsifikatsiya-1850147823.html

https://ria.ru/20230206/skandal-1849922822.html

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