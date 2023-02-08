14:46 08.02.2023 (обновлено: 15:17 08.02.2023)
Американский полковник не смог сдержать смех, услышав план Дуды по Крыму
Экс-советник Пентагона Макгрегор высмеял Дуду за призыв помочь Зеленскому захватить Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор рассмеялся в ответ на вопрос о планах президента Польши Анджея Дуды помочь киевским властям захватить Крым. Его интервью опубликовано на YouTube-канале Judging Freedom.
Ведущий Эндрю Наполитано спросил у военного, что он думает по поводу призыва польского лидера поддержать стремления Владимира Зеленского взять под свой контроль полуостров. Спикер рассмеялся, еще раз уточнив, не ослышался ли он по поводу амбиций Дуды.
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"Президент Польши хочет, чтобы американские войска вместе с польскими помогли ВСУ захватить Крым, но это невозможно. С его стороны даже говорить о таком — безумие. Он, похоже, употребляет что-то галлюциногенное", — отметил Макрегор.
По его мнению, Польша стремится ввязать НАТО в конфликт на Украине, вынудив применить пятую статью устава, согласно которой нападение на одну или несколько стран будет рассматриваться как нападение на альянс в целом. Но другие государства не поддержат Варшаву, поскольку не хотят воевать с Москвой, подытожил военный.
Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, план киевского режима "забрать" Крым постигнет неудача.
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