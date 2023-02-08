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Перспективы диалога с США по кибербезопасности ухудшаются, заявил Крутских - РИА Новости, 08.02.2023
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Перспективы диалога с США по кибербезопасности ухудшаются, заявил Крутских
Перспективы диалога с США по кибербезопасности ухудшаются, заявил Крутских - РИА Новости, 08.02.2023
Перспективы диалога с США по кибербезопасности ухудшаются, заявил Крутских
Перспективы диалога с США по кибербезопасности ухудшаются, мяч на их стороне, но и его они пытаются "взорвать изнутри", заявил РИА Новости специальный... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T04:47
2023-02-08T06:17
в мире
сша
россия
москва
андрей крутских
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Перспективы диалога с США по кибербезопасности ухудшаются, мяч на их стороне, но и его они пытаются "взорвать изнутри", заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских. "Пока, к сожалению, мяч остается на их стороне. Более того, нас заботит, что они не спешат его перекинуть на нашу сторону, а в основном думают над тем, как этот мяч взорвать изнутри", - сказал Крутских. По его словам, заявления США о необходимости нанести России стратегическое поражение заводят перспективы диалога в тупик."Поэтому я бы сказал, что ситуация пока ухудшается, но ухудшается по очевидной воле Вашингтона", - отметил он.
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в мире, сша, россия, москва, андрей крутских, линн трейси, оон
В мире, США, Россия, Москва, Андрей Крутских, Линн Трейси, ООН
04:47 08.02.2023 (обновлено: 06:17 08.02.2023)
 
Перспективы диалога с США по кибербезопасности ухудшаются, заявил Крутских

Крутских: перспективы диалога с США по кибербезопасности ухудшаются, мяч на их стороне

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента РФ по информационной и кибербезопасности Андрей Крутских
Специальный представитель президента РФ по информационной и кибербезопасности Андрей Крутских - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Специальный представитель президента РФ по информационной и кибербезопасности Андрей Крутских. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Перспективы диалога с США по кибербезопасности ухудшаются, мяч на их стороне, но и его они пытаются "взорвать изнутри", заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.
"Пока, к сожалению, мяч остается на их стороне. Более того, нас заботит, что они не спешат его перекинуть на нашу сторону, а в основном думают над тем, как этот мяч взорвать изнутри", - сказал Крутских.
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По его словам, заявления США о необходимости нанести России стратегическое поражение заводят перспективы диалога в тупик.
"Поэтому я бы сказал, что ситуация пока ухудшается, но ухудшается по очевидной воле Вашингтона", - отметил он.
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