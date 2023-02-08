https://ria.ru/20230208/krutskikh-1850446252.html

Перспективы диалога с США по кибербезопасности ухудшаются, заявил Крутских

Перспективы диалога с США по кибербезопасности ухудшаются, заявил Крутских - РИА Новости, 08.02.2023

Перспективы диалога с США по кибербезопасности ухудшаются, заявил Крутских

Перспективы диалога с США по кибербезопасности ухудшаются, мяч на их стороне, но и его они пытаются "взорвать изнутри", заявил РИА Новости специальный... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T04:47

2023-02-08T04:47

2023-02-08T06:17

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Перспективы диалога с США по кибербезопасности ухудшаются, мяч на их стороне, но и его они пытаются "взорвать изнутри", заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских. "Пока, к сожалению, мяч остается на их стороне. Более того, нас заботит, что они не спешат его перекинуть на нашу сторону, а в основном думают над тем, как этот мяч взорвать изнутри", - сказал Крутских. По его словам, заявления США о необходимости нанести России стратегическое поражение заводят перспективы диалога в тупик."Поэтому я бы сказал, что ситуация пока ухудшается, но ухудшается по очевидной воле Вашингтона", - отметил он.

https://ria.ru/20230206/kosmos-1849883241.html

https://ria.ru/20230203/vzryv-1849315743.html

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