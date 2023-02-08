https://ria.ru/20230208/koronavirus-1850520867.html

Роспотребнадзор четвертую неделю фиксирует подъем заболеваемости COVID-19

Роспотребнадзор четвертую неделю фиксирует подъем заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 08.02.2023

Роспотребнадзор четвертую неделю фиксирует подъем заболеваемости COVID-19

Подъем заболеваемости COVID-19 идет в России на протяжении 4 недель, более 40% всех случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье, сообщила... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T12:34

2023-02-08T12:34

2023-02-08T12:34

распространение коронавируса

общество

россия

санкт-петербург

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Подъем заболеваемости COVID-19 идет в России на протяжении 4 недель, более 40% всех случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "В России на протяжении четырех недель регистрируется подъем заболеваемости COVID-19. На пятой неделе 2023 года в стране выявлено более 60 тысяч случаев заболевания, что на 33% больше, чем на четвертой неделе", - говорится в сообщении. При этом почти 41% всех случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230203/kraken-1849421840.html

россия

санкт-петербург

москва

московская область (подмосковье)

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Владимир Лаврентьев

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