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Роспотребнадзор четвертую неделю фиксирует подъем заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 08.02.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230208/koronavirus-1850520867.html
Роспотребнадзор четвертую неделю фиксирует подъем заболеваемости COVID-19
Роспотребнадзор четвертую неделю фиксирует подъем заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 08.02.2023
Роспотребнадзор четвертую неделю фиксирует подъем заболеваемости COVID-19
Подъем заболеваемости COVID-19 идет в России на протяжении 4 недель, более 40% всех случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье, сообщила... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T12:34
2023-02-08T12:34
распространение коронавируса
общество
россия
санкт-петербург
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Подъем заболеваемости COVID-19 идет в России на протяжении 4 недель, более 40% всех случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "В России на протяжении четырех недель регистрируется подъем заболеваемости COVID-19. На пятой неделе 2023 года в стране выявлено более 60 тысяч случаев заболевания, что на 33% больше, чем на четвертой неделе", - говорится в сообщении. При этом почти 41% всех случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область, уточнили в пресс-службе.
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россия
санкт-петербург
москва
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общество, россия, санкт-петербург, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, московская область (подмосковье)
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Санкт-Петербург, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Московская область (Подмосковье)
12:34 08.02.2023
 
Роспотребнадзор четвертую неделю фиксирует подъем заболеваемости COVID-19

В России на протяжении четырех недель регистрируется подъем заболеваемости COVID-19

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Подъем заболеваемости COVID-19 идет в России на протяжении 4 недель, более 40% всех случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В России на протяжении четырех недель регистрируется подъем заболеваемости COVID-19. На пятой неделе 2023 года в стране выявлено более 60 тысяч случаев заболевания, что на 33% больше, чем на четвертой неделе", - говорится в сообщении.
При этом почти 41% всех случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область, уточнили в пресс-службе.
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Распространение коронавирусаОбществоРоссияСанкт-ПетербургМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМосковская область (Подмосковье)
 
 
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