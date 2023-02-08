https://ria.ru/20230208/koronavirus-1850520867.html
Роспотребнадзор четвертую неделю фиксирует подъем заболеваемости COVID-19
Роспотребнадзор четвертую неделю фиксирует подъем заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 08.02.2023
Роспотребнадзор четвертую неделю фиксирует подъем заболеваемости COVID-19
Подъем заболеваемости COVID-19 идет в России на протяжении 4 недель, более 40% всех случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье, сообщила... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T12:34
2023-02-08T12:34
2023-02-08T12:34
распространение коронавируса
общество
россия
санкт-петербург
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Подъем заболеваемости COVID-19 идет в России на протяжении 4 недель, более 40% всех случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "В России на протяжении четырех недель регистрируется подъем заболеваемости COVID-19. На пятой неделе 2023 года в стране выявлено более 60 тысяч случаев заболевания, что на 33% больше, чем на четвертой неделе", - говорится в сообщении. При этом почти 41% всех случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230203/kraken-1849421840.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Роспотребнадзор четвертую неделю фиксирует подъем заболеваемости COVID-19
В России на протяжении четырех недель регистрируется подъем заболеваемости COVID-19