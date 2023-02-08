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Медведчук: политикам невыгодно вспоминать, что было до конфликта на Украине - РИА Новости, 08.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/konflikt-1850469107.html
Медведчук: политикам невыгодно вспоминать, что было до конфликта на Украине
Медведчук: политикам невыгодно вспоминать, что было до конфликта на Украине - РИА Новости, 08.02.2023
Медведчук: политикам невыгодно вспоминать, что было до конфликта на Украине
Многим политикам невыгодно вспоминать о процессах, предшествовавших конфликту на Украине, они выставляют их в другом свете, заявил в среду в статье для РИА... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T09:27
2023-02-08T09:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Многим политикам невыгодно вспоминать о процессах, предшествовавших конфликту на Украине, они выставляют их в другом свете, заявил в среду в статье для РИА Новости председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", запрещенной на Украине, Виктор Медведчук. "Украинский конфликт, активно обсуждаемый в мировых СМИ, стал краеугольным камнем мировой политике, и будет иметь далекоидущие последствия, но обычно серьезные аналитики не берутся точно предсказать, чем это все закончится. Однако для того, чтобы понять, чем это все закончится, нужно понять, с чего все это начиналось. И тут оказывается, что многим политикам невыгодно вспоминать о многих процессах, которые предшествовали трагедии, поскольку они выставляют их в совершенно другом свете", - сказал Медведчук. Читайте полный текст статьи Виктора Медведчука &gt;&gt;
https://ria.ru/20230208/ukraina-1850464901.html
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в мире, украина, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь
09:27 08.02.2023
 
Медведчук: политикам невыгодно вспоминать, что было до конфликта на Украине

Медведчук: политики выставляют процессы, предшествовавшие кризису на Украине, в ином свете

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкЭкипаж танка вооруженных сил РФ в зоне проведения СВО
Экипаж танка вооруженных сил РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Экипаж танка вооруженных сил РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Многим политикам невыгодно вспоминать о процессах, предшествовавших конфликту на Украине, они выставляют их в другом свете, заявил в среду в статье для РИА Новости председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", запрещенной на Украине, Виктор Медведчук.
"Украинский конфликт, активно обсуждаемый в мировых СМИ, стал краеугольным камнем мировой политике, и будет иметь далекоидущие последствия, но обычно серьезные аналитики не берутся точно предсказать, чем это все закончится. Однако для того, чтобы понять, чем это все закончится, нужно понять, с чего все это начиналось. И тут оказывается, что многим политикам невыгодно вспоминать о многих процессах, которые предшествовали трагедии, поскольку они выставляют их в совершенно другом свете", - сказал Медведчук.
Читайте полный текст статьи Виктора Медведчука >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
09:06Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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