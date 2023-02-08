https://ria.ru/20230208/konflikt-1850469107.html

Медведчук: политикам невыгодно вспоминать, что было до конфликта на Украине

Медведчук: политикам невыгодно вспоминать, что было до конфликта на Украине - РИА Новости, 08.02.2023

Медведчук: политикам невыгодно вспоминать, что было до конфликта на Украине

Многим политикам невыгодно вспоминать о процессах, предшествовавших конфликту на Украине, они выставляют их в другом свете, заявил в среду в статье для РИА... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T09:27

2023-02-08T09:27

2023-02-08T09:27

специальная военная операция на украине

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украина

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Многим политикам невыгодно вспоминать о процессах, предшествовавших конфликту на Украине, они выставляют их в другом свете, заявил в среду в статье для РИА Новости председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", запрещенной на Украине, Виктор Медведчук. "Украинский конфликт, активно обсуждаемый в мировых СМИ, стал краеугольным камнем мировой политике, и будет иметь далекоидущие последствия, но обычно серьезные аналитики не берутся точно предсказать, чем это все закончится. Однако для того, чтобы понять, чем это все закончится, нужно понять, с чего все это начиналось. И тут оказывается, что многим политикам невыгодно вспоминать о многих процессах, которые предшествовали трагедии, поскольку они выставляют их в совершенно другом свете", - сказал Медведчук. Читайте полный текст статьи Виктора Медведчука >>

https://ria.ru/20230208/ukraina-1850464901.html

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в мире, украина, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь